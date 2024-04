Se han desmentido las afirmaciones de Hamás sobre las fosas excavadas?

Los análisis realizados por Sky News y analistas independientes de imágenes de satélite y videos publicados en línea encontraron que las afirmaciones difundidas por Hamas y los medios árabes de que las FDI habían excavado fosas comunes en el hospital Nasser en Gaza eran falsas, ya que las fosas se habían hecho antes de que las FDI ingresaran al complejo.

Hamas, Al-Jazeera y varias agencias de noticias afirmaron en los últimos días que las FDI habían excavado fosas comunes para "ocultar" los cuerpos de palestinos después de entrar al hospital Nasser en Khan Yunis.

El jefe de derechos humanos de la ONU, Volker Türk, dijo el martes que estaba "horrorizado" por los informes y pidió "investigaciones independientes, efectivas y transparentes". Türk agregó que "El asesinato intencional de civiles, detenidos y otros que están hors de combat [que no participan en hostilidades] es un crimen de guerra".

Ravina Shamdasani, portavoz del comisionado de derechos humanos de la ONU, Volker Turk, afirmó que algunos de los cuerpos tenían las manos atadas y estaban "despojados de sus ropas".

Debido a que los análisis encontraron que los cuerpos fueron enterrados antes de que las fuerzas israelíes ingresaran al hospital, no está claro quién ató y desnudó a las personas enterradas o por qué lo hicieron, ya que solo palestinos y profesionales médicos estaban presentes en la escena en ese momento. Soldados israelíes operan en el Hospital Nasser de Gaza, 18 de febrero de 2024 (crédito: UNIDAD DEL PORTAVOZ DE LAS FDI)

El lunes, la cuenta de geolocalización GeoConfirmed publicó un hilo enumerando extensos ejemplos de imágenes de video e imágenes de satélite que muestran que las fosas fueron excavadas, llenadas y cubiertas antes de que las FDI pusieran un pie en el hospital.

GeoConfirmed ISR-PAL Investigation. Palestinians are exhuming bodies from the grounds of the Nasser Medical Complex hospital complex in Khan Younis, Gaza.This is occurring at the same location where mass graves were dug and burial ceremonies had taken place by Palestinians in… pic.twitter.com/4UgFcTEpPn

— GeoConfirmed (@GeoConfirmed) April 22, 2024

La cuenta geolocalizó y fechó varios videos publicados en línea para determinar cuándo se excavaron realmente las tumbas.

Según la cuenta, las imágenes mostraron a palestinos excavando las tumbas en cuestión entre el 25 de enero y el 3 de febrero. Las FDI ingresaron al hospital el 15 de febrero.

La cuenta agregó que esto no significa que no se agregaran cuerpos adicionales a las tumbas después de que las fuerzas israelíes ingresaran al hospital.

Las FDI abrieron tumbas para buscar rehenes

Sky News también informó el miércoles que las tumbas se excavaron antes de que las FDI ingresaran al complejo, ya que los gazatíes refugiados en el área no podían llegar a los cementerios ubicados más lejos. En enero, el Ministerio de Salud de Gaza dirigido por Hamas dijo que 150 personas fueron enterradas en los terrenos del hospital.

Sky News ubicó y verificó videos que mostraban los entierros, así como otros entierros que explicaban las fosas comunes. Después de que las FDI ingresaron al complejo, abrieron algunas de las tumbas, diciendo que intentaban determinar si los rehenes israelíes habían sido enterrados en ellas, ya que Hamas mantenía a algunos de los rehenes en hospitales alrededor de Gaza.

Las FDI le dijeron a Sky News que "el examen se realizó con respeto manteniendo la dignidad de los fallecidos. Los cuerpos examinados, que no pertenecían a rehenes israelíes, fueron devueltos a su lugar." Sky News informó que las excavadoras utilizadas por las FDI causaron daños en los sitios de entierro.

Medicamentos destinados a los rehenes fueron encontrados en el hospital en febrero, aunque no está claro si los rehenes estaban en el hospital o si Hamas robó los medicamentos y nunca los transfirió a los rehenes, en oposición a los compromisos hechos por Francia y Qatar con Israel.

Estados Unidos 'profundamente perturbado' por informes de fosas comunes en el hospital

Los funcionarios estadounidenses han estado en contacto con sus homólogos israelíes sobre informes profundamente perturbadores de que se encontraron fosas comunes en Gaza, dijo el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, el miércoles.

"Esos informes fueron profundamente perturbadores", dijo Sullivan en una conferencia de prensa. "Hemos estado en contacto en múltiples niveles con el gobierno israelí. Queremos respuestas. Queremos entender exactamente qué pasó".

Reuters contribuyó a este informe.