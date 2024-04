La CIJ se pronuncia en contra de medidas provisionales en un caso contra la venta de armas alemanas

La Corte Internacional de Justicia falló en contra de emitir órdenes de emergencia para bloquear las exportaciones de armas alemanas a Israel mientras expresaba una profunda preocupación por las "condiciones de vida catastróficas en Gaza".

Pero la corte rechazó el martes una solicitud alemana para desechar el caso, por lo que ahora puede avanzar.

Acusación hecha por Nicaragua

Nicaragua había pedido a la CIJ, también conocida como Tribunal Mundial, que ordenara a Alemania detener las exportaciones militares de armas a Israel y reanudar su financiamiento a la UNRWA, diciendo que había un grave riesgo de genocidio en Gaza.

Tania von Uslar-Gleichen, asesora legal de Alemania y directora general de asuntos legales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania, y Christian J. Tams, miembro de la delegación alemana, asisten a un fallo en la Corte Internacional de Justicia, La Haya, Países Bajos, 30 de abril de 2024. (crédito: REUTERS/Piroschka van de Wouw/Foto de archivo)

La corte se negó a emitir órdenes, diciendo que las circunstancias actuales presentadas por Nicaragua no eran tales que la corte necesitara emitir medidas de emergencia.El caso, que podría afectar todas las ventas de armas a Israel, está siendo adjudicado junto con uno presentado por Sudáfrica contra Israel, alegando que el estado judío estaba cometiendo genocidio contra el pueblo palestino.

Al rechazar la solicitud de Nicaragua de medidas provisionales el martes, el juez presidente, Nawaf Salam, agregó: "La corte sigue profundamente preocupada por las condiciones de vida catastróficas de los palestinos en la Franja de Gaza, en particular, en vista de la prolongada y generalizada privación de alimentos y otras necesidades básicas a las que han sido sometidos". Nicaragua acusa a Berlín de violar el derecho humanitario internacional y la Convención de 1948 sobre el Genocidio al continuar suministrando armas a Israel después de que los jueces de la CIJ dictaminaran en enero que era plausible que Israel hubiera violado algunos derechos garantizados bajo la convención de genocidio durante su asalto a Gaza. Al leer las conclusiones de la corte, que fueron aprobadas por 15-1, Salam señaló que Alemania había reducido significativamente sus exportaciones de armas a Israel desde el inicio de la guerra el 7 de octubre. Israel recibió 200 millones de euros en material militar en octubre, que cayó a 24 millones de euros en noviembre y 1 millón de euros en marzo de 2024. En el 98% de los casos, las armas alemanas entregadas a Israel desde el 7 de octubre no involucraban armas de guerra, explicó Salam, agregando que habían recibido artículos como municiones de entrenamiento y armas antitanque. Alemania, dijo, aún no ha respondido a la solicitud de Israel de 2023 de municiones para tanques. Nicaragua también había exigido que la CIJ obligara a Alemania a reanudar su financiamiento a la UNRWA, la Agencia de Obras y Socorro de las Naciones Unidas, pero Berlín ya lo ha hecho, dijo Salam. El caso principal avanzará, y el próximo paso será una oportunidad para que Alemania plantee una objeción preliminar a la jurisdicción de la corte, un paso que, de tener éxito, podría poner fin al caso. Los manifestantes pro palestinos fuera de la CIJ expresaron su decepción por el veredicto del martes. "Realmente tengo miedo de que esto tenga consecuencias para otros estados europeos y otras naciones en todo el mundo. Todavía suministran armas a Israel", dijo Melanie Uittenbosch, una manifestante. El representante de Alemania en la CIJ dio la bienvenida al fallo. "Estamos cumpliendo con el derecho internacional y seguiremos haciéndolo en el futuro", dijo Tania von Uslar-Gleichen a los periodistas. Probablemente pasarán años antes de que la CIJ alcance un fallo final en el caso. La corte no tiene forma de hacer cumplir sus fallos. Por separado, un portavoz del Tribunal Administrativo de Berlín confirmó el martes que había pedido al gobierno alemán que explicara los criterios por los cuales se suministran armas a Israel sin violar el derecho internacional. Ese movimiento se produjo después de que grupos de derechos humanos desafiaran los permisos de exportación alemanes en los tribunales.