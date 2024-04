Ex oficial de Unidad 8200: Israel lidera en ciberimpactos frente a Irán en el mundo real

Israel sigue ganando la partida a Irán en los impactos de los ciberataques en el mundo real, incluso si la República Islámica se ha unido para causar un mayor daño a los sitios web israelíes y a través de sus campañas de influencia en los medios sociales, dijo el ex Coronel (res.) de la Unidad 8200 del Cuerpo de Inteligencia de las FDI y Jefe de Ideación del Equipo 8, Bobby Gilburd.

En declaraciones a The Jerusalem Post a raíz del reciente informe de Team 8 relativo a la Inteligencia Artificial (IA) y las cuestiones empresariales, dijo: “Tenemos que separar la campaña psicológica” de la campaña para dañar las funciones reales del mundo físico.

Se había pedido a Gilburd que abordara una serie de ciberataques iraníes analizados con todo lujo de detalles por el ex jefe adjunto del Consejo de Seguridad Nacional Chuck Freilich en su libro del INSS La ciberamenaza iraní.

Freilich relata cómo sólo en 2022, Afiliado a Irán APT34 inutilizó el control de tráfico aéreo del aeropuerto Ben-Gurion durante varias horas, lo que provocó la cancelación de numerosos vuelos; hubo un ataque afiliado al IRGC que llevó a la Dirección Cibernética Nacional de Israel (INCD) a declarar el estado de emergencia cuando el ataque interrumpió los sitios web de la Oficina del Primer Ministro’y otros sitios web gubernamentales; y el “Hackers of Saviors” interrumpió las operaciones de una empresa de logística en el puerto de Ashdod.

“La campaña de influencia en los medios sociales es importante, y derribar el sitio web de Internet de los ministerios del gobierno y [cuestiones menores en] el aeropuerto Ben-Gurion se presta a buenas fotos y no debería’suceder ” y debe haber inversión para defender los sitios web ” pero Israel todavía no está siendo golpeado como Irán, donde su suministro en gas stations got hit,” Gilburd said in response. Ex coronel (res.) de la Unidad 8200 de las FDI y jefe de ideación del Equipo 8 Bobby Gilburd (crédito: TEAM8)

“El funcionamiento básico de todo el sistema [nacional] de distribución de gas [iraní] se vio afectado de tal manera que los civiles realmente lo sintieron. Este fue un daño grave,” El ex oficial superior de la Unidad 8200 declaró.

“Así que sí, ellos [los hackers afiliados a Irán] tuvieron éxito, pero [el pueblo israelí] no’siente que el gobierno es incapaz de defendernos,” dijo, en contraste con los iraníes regulares que se sienten muy vulnerables a los ciberataques israelíes en el mundo físico.

Defendiendo esta posición, señaló cómo los israelíes no sólo no han ralentizado, sino que han seguido acelerando su transición para gestionar más de su vida utilizando medios digitales.

Más israelíes están “trasladando su electricidad a un contador digital inteligente. Esta es una buena tendencia. También es más vulnerable a un ciberataque, pero los israelíes no consideran que esta transición sea una fuente de preocupación de la que Israel no pueda defenderse,”dijo Gilburd.

“En Irán, la gente se siente desprotegida en el ámbito digital.”

El 7 de octubre y la guerra

PASANDO a hablar de la guerra actual, dijo que pasó seis semanas atrás trabajando para la Unidad 8200 a partir del 8 de octubre y que fue una experiencia impactante.

“Salía de reuniones súper importantes de la Unidad 8200 para hablar con clientes del sector privado, en su mayoría empresas de EE.UU. y la UE, como si todo siguiera igual. Necesitábamos presentar eso” como una sensación de seguridad para los clientes” de que sus necesidades serían atendidas a pesar de la guerra.

“Tampoco cancelamos eventos, aunque sí cambiamos su estructura,” dijo.

Después de algunas experiencias en las que los Zooms con clientes se vieron interrumpidos por sirenas antiaéreas, el Equipo 8 trasladó todas sus reuniones a una sala segura para que no hubiera necesidad de moverse ni siquiera durante una sirena“.

Eventualmente, muchas personas comenzaron a regresar más cerca de las horas regulares en la oficina, aunque algunos en las unidades de reserva no regresaron hasta principios de marzo, ya que el ritmo de la guerra comenzó a disminuir.

“Hay una resistencia [para la sociedad] de la economía,” declaró. “La resistencia de seguridad se ha visto perjudicada, pero no podemos dejar que la economía se vea perjudicada. Estamos librando la guerra para que la gente viva, lo que significa prosperar y florecer".

Cuestionado sobre algunos de los fallos de inteligencia del 7 de octubre, que muchos achacan a la Unidad 8200, y sobre si ésta podría probarse a sí misma y mejorar, Gilburd fue inequívoco. Desde el primer día, la gente se adaptó tanto para continuar la lucha como para asumir la responsabilidad [por el 7 de octubre]. Todo el mundo dice que algo no era aceptable, en todos los rangos y niveles. Necesitábamos lograr algo, y no funcionó.Tendrá que haber un liderazgo político diferente. Las IDF y la Unidad 8200 también asumieron su responsabilidad. Pero tienen la capacidad tanto de investigar como de luchar, porque tenemos que luchar,” dijo.

“Llevaremos a cabo una investigación no sólo para decir quién falló, sino también para asegurarnos de que cualquier problema del 7 de octubre no se repita mañana,” dijo Gilburd.

“He servido durante 26 años y las FDI saben cómo llevar a cabo investigaciones y tomarlas en serio para llegar a las causas profundas de un problema. Y las IDF pueden cambiar. Estoy tranquilo y creo que las IDF pueden hacer dos cosas al mismo tiempo.

Respecto a las filtraciones a los medios contra oficiales específicos de las IDF, dijo que estaba "seguro de que no son de las IDF. Nadie echa a los demás debajo del autobús.

Por ejemplo, señaló que el jefe de inteligencia de las FDI Maj.-Gen. Aharon “Haliva dijo primero ‘Yo soy responsable,’” antes de decir nada más (Y.J.B. – Haliva también dimitió posteriormente).

Entender el estado de la guerra cibernética con Irán y cómo la Unidad 8200 o los principales líderes políticos o empresariales israelíes pueden percibir mejor las futuras amenazas y oportunidades se relaciona con los hallazgos clave de un reciente informe de Team 8 relacionado con la Inteligencia Artificial (IA) y los problemas empresariales. Estos hallazgos incluyen que el 94% de los Jefes de Seguridad de la Información dijeron que están utilizando la inteligencia empresarial integrada, con más de la mitad diciendo que están utilizando en gran medida las plataformas de inteligencia de la máquina.

Enumeraron los tres mayores retos de ciberseguridad como: la democratización de la información (el 54% de los CISOs lo nombraron como un reto importante), la calidad de los datos (también el 54%) y aquellos en la sociedad que ignoran los datos (39%).

Aviad Harel, Socio Director de Venture Creation Enterprise en Team 8 que dirigió el estudio, dijo que “al final del día, todo empieza y termina con los datos, y el área de los datos es el reto más profundo para las organizaciones modernas, especialmente en ciencia y tecnología. Esto va unido a la creciente exigencia de un uso eficiente y correcto de los datos.”

Algunas “organizaciones están adoptando el enfoque de tener decisiones impulsadas por los datos incluso como base estratégica para su estrategia y presupuesto empresarial principal,” dijo Harel, añadiendo que “las organizaciones que adopten la tecnología de IA en su aparato de recopilación de datos de forma inteligente y eficiente, tendrán una notable ventaja competitiva empresarial".