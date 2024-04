El embajador alemán, agredido por una turba palestina durante su visita a Ramala

El representante alemán ante la Autoridad Palestina, Oliver Owcza, fue abucheado y su vehículo atacado por estudiantes durante su visita a la Universidad de Birzeit, cerca de Ramala, en Cisjordania, el martes.

Los vídeos de las redes sociales le mostraban caminando rápidamente hacia su coche mientras los manifestantes le seguían.

Las imágenes también mostraban cómo una turba rodeaba el vehículo, le arrojaba objetos, le daba patadas y rompía un espejo lateral para mostrar su enfado por el apoyo de Alemania a Israel en la guerra contra Hamás.

Owcza formaba parte de un grupo de enviados que fueron agredidos en la reunión de jefes de misión de la Unión Europea ante la AP en el Museo Nacional.

Declaración del representante alemán

Palestinos participan en una protesta para conmemorar el 'Día de la Tierra' y mostrar su apoyo con Gaza, en la ciudad cisjordana de Ramala, en Cisjordania el 30 de marzo de 2024. (crédito: REUTERS/Mohammed Torokman)

Antes del incidente, estudiantes palestinos convocaron en Facebook una protesta contra la presencia del representante alemán por el apoyo de su país a Israel en la guerra.

Los estudiantes palestinos interrumpieron la reunión de la UE y atacaron varios vehículos de los enviados con piedras, rompiendo la ventana trasera de uno de ellos, según testigos.

Un diplomático presente dijo a Reuters que estaban en una reunión cuando una multitud apareció fuera diciéndoles que se marcharan y, después de que los intentos de diálogo no tuvieran éxito, los diplomáticos se marcharon. La experiencia fue desagradable, pero no hubo ninguna amenaza grave para ninguno de ellos, dijo.

Amr Kayed, estudiante de la Universidad de Birzeit, dijo que obligaron a los diplomáticos de la UE a marcharse para enviar el mensaje de que “cualquiera que sea cómplice del genocidio y de la ofensiva sobre Gaza” no es bienvenido.

Owcza restó importancia al incidente en un post en X, afirmando, “La protesta pacífica [y] el diálogo siempre tienen su lugar. We regret that today’s meeting of EU Heads of Missions at the National Museum in Birzeit was unduly interrupted by protesters.”

