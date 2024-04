Adolescentes en libertad tras intento de secuestro de judío ortodoxo en Londres

La policía del distrito londinense de Hackney confirmó a través de X el martes que cinco adolescentes fueron detenidos en relación con un presunto intento de secuestro de un judío haredi el viernes.

Los adolescentes, con edades comprendidas entre 15-18 años, han sido puestos en libertad bajo fianza.

“Cinco adolescentes, tres de 17 años, uno de 15 y uno de 18 años de edad han sido detenidos y puestos bajo custodia en relación con un intento de secuestro reportado en Stamford Hill. Los oficiales de Hackney están investigando el incidente que ocurrió el viernes en Moundfield Road, N16,” compartió la Policía de Hackney.

La publicación en las Las redes sociales se actualizaron posteriormente con la información "Los cinco detenidos han sido puestos en libertad bajo fianza. Continúan las investigaciones sobre las circunstancias de este incidente".

Los cinco detenidos ya han sido puestos en libertad bajo fianza.

Los motivos de los presuntos secuestradores no se han hecho públicos.

El grupo policial de barrio judío Shomrim compartió imágenes del incidente.

Las imágenes mostraban cómo se abría el maletero del coche mientras un joven se acercaba a un judío haredi que hablaba por teléfono, quien rápidamente se apartó del coche.

Shromrim afirmó que los hombres exigieron al judío que subiera al maletero, y que el incidente terminó cuando el judío llamó a la policía mientras otros vehículos se acercaban.

#AttemptedKidnap#HateCrime #Antisemitismo ¡Hombre judío amenazado por 4 hombres que le exigieron que se metiera en el maletero de su coche!

La comunidad judía afectada por el aumento del antisemitismo

Gary Mond, Presidente de la Asamblea Nacional Judía, declaró al The Jerusalem Post "El intento de secuestro de un judío no es más que otro paso en el progreso constante del comportamiento antisemita en el Reino Unido. Los judíos son ahora discriminados en escuelas, hospitales y lugares públicos y ahora somos testigos de un intento de secuestro. Lo próximo será la violencia y cosas peores. Nuestras autoridades tienen que ponerse las pilas y hacer frente a los que odian a los judíos con toda la fuerza que permita la ley".

"No cabe duda de que un incidente como éste ha repercutido negativamente en la sensación de seguridad de la comunidad judía del Reino Unido. Además, la ubicación (Stamford Hill, una zona predominantemente jasídica) no es relevante, ya que muchos creen que esto podría ocurrir en cualquier lugar. En particular, es producto del odio a los judíos que han fermentado las marchas de odio de los sábados, a las que hay que poner fin".

Desde el 7 de octubre, cuando el grupo terrorista Hamás mató a más de 1.200 personas y secuestró a otras 250, el Reino Unido ha experimentado un aumento de lasdenuncias 1350% de aumento de los incidentes antisemitas.

Secuestros de judíos en todo el mundo

A un corto trayecto en avión del incidente de Hackney, una mujer judía fue presuntamente secuestrada y violada en Francia. Al parecer, sus agresores llevaron a cabo el ataque para "vengar a Palestina".

De forma similar, en Melbourne (Australia), un hombre fue secuestrado y torturado por activistas propalestinos porque trabajaba para empresarios judíos.