Miedo a los disturbios": Aumenta la tensión antiisraelí en Malmo antes de Eurovisión

"Los mensajes antisemitas están por todas partes ahora en Malmo, ya sea en carteles o en la prensa", dijo Yair Elsner, un residente de la ciudad. "La propaganda antiisraelí es muy visible en las calles, hay pegatinas y calcomanías antiisraelíes por todas partes"

Sin embargo, añadió que aunque no hay nada falso en los informes de los medios de comunicación israelíes sobre el antisemitismo en la ciudad, los judíos e israelíes que viven allí siguen teniendo una vida cotidiana normal.

"Nadie me tira piedras por la ventana ni me lanza huevos por la calle, y eso a pesar de que tengo un perfil bastante alto", explicó.

"Dirijo aquí un podcast que lancé después del 7 de octubre en el que transmito claros mensajes proisraelíes, escribo esos mensajes en Twitter, y hasta ahora no he recibido ninguna amenaza contra mi vida."

La semana que viene se celebrará en la ciudad sueca de Malmo la 68ª edición del Concurso de la Canción de Eurovisión, que se espera sea una de las producciones más tormentosas de la historia del concurso europeo de canto. Tendrá como telón de fondo la guerra entre Israel y Hamás y el aumento del antisemitismo en todo el mundo.

Eurovisión. Una persona camina junto a un cartel del Festival de Eurovisión 2024 en Malmo, Suecia, 17 de abril de 2024. (crédito: TOM LITTLE/REUTERS)

Desde el 7 de octubre, el ambiente en Malmo, considerada por muchos la ciudad más antisemita de Europa, ha sido extremadamente duro, turbio y desafiante para la comunidad judía de allí, que cuenta con unos pocos cientos de judíos. Se espera que las masivas manifestaciones pro-palestinas y las amenazas reales a las vidas de israelíes y judíos alcancen su punto álgido durante la semana de Eurovisión.

"El problema del antisemitismo es algo de lo que yo y cualquier judío o israelí que viva en la zona somos conscientes", afirmó Elsner. "Cuando salimos a la calle, vemos una presencia musulmana muy notable, y sabemos quiénes son. Entendemos que son las mismas personas que viven en Gaza o Cisjordania. Puedes ver un escaparate en Malmo que dice que Israel está cometiendo crímenes de guerra, y es horrible.

"Hay una demonización absoluta, y es horrible. Ninguno de nosotros puede caminar por la calle con símbolos judíos, excepto los rabinos locales. No colgaré una bandera israelí en mi balcón el Día de la Independencia porque estoy seguro de que bastaría un día para que alguien me golpeara con una piedra lanzada a través de mi ventana.

"No estamos seguros en la calle"

Según Elsner, en Malmo hay manifestaciones antisemitas dos veces por semana, acompañadas de carteles y cánticos antiisraelíes.

"Estoy seguro de que va a empeorar en los días próximos a Eurovisión, y supongo que las autoridades emitirán advertencias", dijo. "También es posible que vengan manifestantes antisemitas de otros países, incluso partidarios del terrorismo. Nunca se sabe.

"Confiamos en la policía y las fuerzas de seguridad suecas. Estamos organizando nuestra propia manifestación pro-Israel el día de Eurovisión – obtuvimos la aprobación para ello, y se espera que asistan unos cientos de personas. Los manifestantes propalestinos tienen seis manifestaciones a las que espero que asistan decenas de miles de personas. Mientras se celebra Eurovisión, yo estaré en la manifestación pro-Israel."

Aharon, un judío residente en la ciudad, señaló que hay una gran población árabe musulmana en Malmo, y que Suecia no está consiguiendo controlar el antisemitismo.

"Incluso antes del 7 de octubre, el ambiente en Malmo era anti-Israel. Pero después del 7 de octubre no hizo más que aumentar, y ahora hay protestas y manifestaciones por todas partes, incluidas manifestaciones en torno a lugares que venden productos israelíes o están relacionados con israelíes", dijo.

"Muchos artistas internacionales están boicoteando eventos y fiestas relacionados con Eurovisión porque Israel participa en ellos."

¿Te sientes seguro ahora en Malmo?

"Sí, pero cuando ocurrió lo del 7 de octubre, hablé con mis hijos – tengo un hijo de 17 años y una hija de 13 – y le dije a mi hijo que, si puede, evite hablar del conflicto palestino-israelí porque la gente puede enfadarse y actuar violentamente con él.

"En Malmo hay mucha gente que no quiere hablar del conflicto palestino-israelí.

"Dentro de la comunidad judía de Malmo, existe el temor de que se produzcan disturbios locos durante Eurovisión y de que un judío no esté seguro caminando por las calles ahora.

"Hay un grupo de judíos que planean dar la bienvenida a Eden Golan en Malmo mientras ondean banderas israelíes, y admiro su valentía para hacerlo porque serán un pequeño puñado en comparación con las decenas de miles de manifestantes propalestinos."

"Vivo en Malmo desde hace cinco años", dice Meirav (seudónimo), una mujer israelí que pidió no revelar su nombre real, alegando que los manifestantes propalestinos leen artículos de Israel y podrían marcar a los entrevistados y acosarlos.

"Somos una comunidad judía muy pequeña y nunca hemos destacado. Estamos muy asimilados y sabemos formar parte de la sociedad. No imponemos nuestra voluntad a los demás. La vida en Malmo transcurría sin sobresaltos. Todo era muy tranquilo y silencioso, y nos ocupábamos de nuestros propios asuntos."

¿Cómo ha cambiado la situación tras el 7 de octubre?

"El 7 de octubre, toda la oposición que había estado callada y escondida hasta ahora salió a la calle. La situación ahora no es tranquila ni sosegada."

Se siente inquietud o miedo?

"Antes había inquietud, pero hoy hay más miedo. La gente se abstiene incluso de colgar una bandera israelí o de pasearse con una kipá; cualquier signo de israelidad o judaísmo. Hablar hebreo está realmente fuera de lugar. Hay gente que incluso ha quitado las mezuzas de sus casas porque hay gente de servicio que viene a tu casa y, en cuanto ven mezuzas, puede llegar a ser muy peligroso, y no tienes a dónde huir, ya que saben dónde vives"

¿Cuál es el ambiente en la ciudad en torno a Eurovisión?

"El ambiente es muy tenso porque se supone que va a venir un gran grupo de gente que no conoce las leyes de la selva de aquí. Por un lado, es muy de agradecer que venga gente de fuera, y quizá sirvan de contrapeso a lo que está ocurriendo aquí. Y por otro lado, no es seguro, así que el ambiente es un poco tenso porque ellos [los manifestantes propalestinos] dicen que quieren hacer oír su voz por la fuerza. Me encanta Eurovisión, y si hubiera sido en otro momento, sin duda habría ido, pero en esta situación, no me siento seguro yendo allí, así que veré el concurso desde casa".

"Orgulloso de ser judío"

"Malmo está dividida en zonas. Hay zonas muy musulmanas, y es mejor no pasear por ellas", explica Yael Segas Wallstrom. "Intento no pasear por zonas muy antisemitas que parecen Ramala. Malmo es una ciudad lo suficientemente grande como para que puedas decidir por dónde quieres pasear, y hay zonas completamente suecas que están totalmente bien. Allí puedo pasear con un collar de la estrella de David, pero no lo haría con una bandera israelí. Tengo una amiga que se pasea con una banderita en el bolso. La gente la mira y la maldice en árabe, pero nada más.

"Hace dos semanas se produjo por primera vez un incidente antisemita en el colegio de mi hija. Tiene 13 años, es una judía orgullosa que lleva una estrella de David, y le dije que no hablara tanto de la guerra en Israel, pero ella es muy asertiva y obstinada y llama terroristas a Hamás.

"Hay un chico musulmán en su clase, y hace dos semanas le dijo cosas antisemitas como 'ayudante de Hitler' y 'tú asesinas palestinos', y tres suecos también empezaron a burlarse de ella por ello. Hice un escándalo en el colegio porque me enfureció. Los administradores actuaron con justicia. En mi opinión, reprendieron a los chicos que intimidaron a mi hija".

El día de Eurovisión, Wallström tiene previsto participar en la manifestación pro-Israel en Malmo. "Pondremos música israelí y ondearemos banderas, y espero que venga mucha gente y celebremos una fiesta israelí con mucha alegría, en contraste con los manifestantes propalestinos", dijo.

"Lamento que Eurovisión sea en Malmo porque ha provocado este ambiente tenso, pero me alegro de que Eden Golan venga aquí y haremos todo lo posible para que tanto ella como la delegación israelí y los israelíes que vengan tengan el ambiente más agradable posible. Espero que todo salga bien, pero no creo que sea así.

"Dicen que muchos antisemitas vendrán aquí para las manifestaciones propalestinas, que son esencialmente manifestaciones de odio hacia Israel, y espero y rezo para que no ocurra nada malo. Da miedo. Es importante señalar que los suecos de derechas nos apoyan mucho, a diferencia de los de izquierdas.

"Quiero dejar claro que estamos orgullosos de ser judíos en Malmo. Nunca ocultaremos quiénes somos y no nos avergonzaremos de nuestro judaísmo, ni siquiera en tiempos difíciles como estos. Por supuesto, a veces pensamos en marcharnos y hacer aliá a Israel, pero creo que todos los judíos piensan en esto. Yo nací aquí y he vivido aquí desde que tengo uso de razón. Ahora mismo, no siento que haya una amenaza para mi vida; o al menos, eso es lo que quiero creer."