Muere a los 77 años el aclamado novelista estadounidense de origen judío Paul Auster

El escritor estadounidense de origen judío Paul Auster ha fallecido a los 77 años a causa de un cáncer de pulmón, según han informado este miércoles las agencias de noticias.

El novelista afincado en Nueva York, que contaba con numerosos seguidores en Europa, se dio a conocer en los años ochenta y noventa con la Trilogía de Nueva York, una obra de misterio existencialista y noir. También es el autor de la aclamada película Smoke, sobre las almas solitarias de un estanco de Brooklyn.

Según AFP, la obra de Auster se sitúa a caballo entre el middlebrow y el highbrow, y sus más de 30 libros se encuentran tanto en los aeropuertos como en las listas de lectura de las universidades.

“Creo que fue una voz realmente emocionante y convincente de su generación,” dijo a NPR Alys Moody, una profesora estadounidense que enseña literatura estadounidense de posguerra.

Auster creció en Newark, Nueva Jersey, hijo de inmigrantes judíos polacos. Se trasladó a Nueva York para asistir a la Universidad de Columbia y, tras graduarse, pasó cuatro años en Francia, donde vivió de las traducciones mientras perfeccionaba su oficio de escritor.

La obra de Auster

Auster, que luchaba por escribir, se inspiró tras la muerte de su padre y emergió con el gran éxito de 1982 La invención de la soledad.

Ese mismo año se casó con Siri Hustvedt, formando una de las parejas intelectuales más estelares de Nueva York.

Trilogía de Nueva York, una vuelta de tuerca filosófica al género policíaco, le convirtió en una estrella literaria.

“Por estos lares, Auster no es más que un autor superventas, pero en París es una estrella del rock,” escribió la revista New York en 2007.

Smoke (Humo), cuyo guión escribió y codirigió junto a Wayne Wang, fue un éxito de crítica en 1995, con las sólidas interpretaciones de William Hurt y Harvey Keitel.

Smoke.

Su continuación, Blue in the Face, también contó con Keitel y con iconos como Jim Jarmusch, Michael J. Fox, Madonna y Lou Reed.

Su último trabajo significativo fue en 2017 4 3 2 1, una novela de 866 páginas que traza la sociedad estadounidense y que él consideraba su obra maestra.

Auster escribió el texto de Bloodbath Nation, de 2023; un libro de fotos de su yerno fotógrafo Spencer Ostrander sobre la violencia armada en Estados Unidos. Guns are “the central metaphor for everything that continues to divide us,” escribió.

Auster’s life was marred by tragedy. En 2021, su hijo Daniel fue declarado culpable de homicidio negligente por la muerte de su hija Ruby, de 10 meses, a causa de una sobredosis. Al año siguiente, Daniel murió de sobredosis a los 44 años. Auster nunca habló públicamente de sus muertes.

Él y Hustvedt también tuvieron una hija, la cantante Sophie Auster.

Auster estaba emparentado con Daniel Auster, el primer alcalde judío de Jerusalén y uno de los firmantes de la Declaración de Independencia del Estado de Israel.