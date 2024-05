La policía de Vancouver detuvo a una mujer pro-Hamás

Tras el discurso del viernes de la activista anti-Israel Charlotte Kates en el que elogió a varias organizaciones terroristas y glorificó la Masacre del 7 de octubre, el Departamento de Policía de Vancouver anunció el miércoles que habían arrestado y abierto una investigación sobre la oradora del protesta.

La policía dijo que habían arrestado a la mujer de 45 años el lunes en respuesta a videos del discurso que circulaban en las redes sociales, y aunque Kates ha sido liberada, las autoridades están "realizando una investigación criminal para determinar si los comentarios hechos durante una protesta el fin de semana pasado violaron las leyes de crímenes de odio".

Respuesta policial al incidente

"Defendemos el derecho de todos a reunirse y expresar sus opiniones, incluso cuando esas opiniones son impopulares o controvertidas", dice el sargento Steve Addison.

"También tenemos la responsabilidad de asegurar que los comentarios públicos no promuevan o inciten al odio, fomenten la violencia o hagan que las personas se sientan inseguras. Continuaremos investigando a fondo cada incidente de odio y perseguiremos cargos criminales siempre que haya evidencia de un crimen de odio".

No logré cargar correctamente el discurso completo antes de que comenzara el feriado; aquí, en tres segmentos, está el video ahora eliminado del discurso de Charlotte Kates, miembro de Samidoun, el viernes en Vancouver, en el que elogia a grupos terroristas y lidera a la multitud en cánticos de "viva el 7 de octubre". pic.twitter.com/f6mjw9MvE6 — Michael Starr (@StarrJpost) 30 de abril de 2024

El arresto e investigación de Kates, coordinadora internacional de la presuntamente afiliada al Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP) Red de Solidaridad con los Prisioneros Palestinos Samidoun, se produjo mientras políticos canadienses y organizaciones judías condenaban el discurso realizado en la Galería de Arte de Vancouver durante el evento Hands Off Rafah. Una persona cuelga un letrero en un campamento de protesta en apoyo a los palestinos, en medio del conflicto en curso entre Israel y el grupo islamista palestino Hamas, en la Universidad de Columbia Británica (UBC) en Vancouver, Columbia Británica, Canadá, 29 de abril de 2024. (crédito: REUTERS/CHRIS HELGREN)

El primer ministro de Columbia Británica, David Eby, según The National Post, condenó a Kate por liderar a los manifestantes el lunes en cánticos de "viva el 7 de octubre".

"Celebrar el asesinato, la violación de personas inocentes que asisten a un festival de música, es terrible", dijo Eby en una conferencia de prensa, según el Post. "Es reprobable y no debería tener lugar en Columbia Británica. Claramente hay un elemento de algunas personas que utilizan una tragedia internacional para promover el odio que es completamente inaceptable".

El alcalde de Vancouver, Ken Sim, dijo en X el domingo que denunciaba "cualquier celebración del terrorismo y el antisemitismo".

"Este tipo de comportamiento es despreciable y no tiene lugar en nuestra ciudad. A aquellos que propagan este odio vil, no son bienvenidos aquí", dijo Kim. "Siempre nos enfrentaremos a todas las formas de odio y aseguraremos que Vancouver siga siendo una ciudad de diversidad, inclusión y respeto".

El Centro para Israel y Asuntos Judíos agradeció el miércoles a la policía por tomar medidas contra Kates.

"La glorificación y justificación de la violencia, la violación y el asesinato que ocurrieron nunca deberían permitirse en Canadá", dijo CIJA. "En un momento en que el antisemitismo está aumentando rápidamente, necesitamos que nuestros líderes tomen medidas concretas ahora. Apreciamos a todos los que denunciaron estos comentarios, pero nuestra comunidad todavía está buscando acciones concretas para proteger a los judíos de este tipo de incitación a la violencia".

Bnai Brith Canada pidió el lunes que Samidoun se incorpore como organización sin fines de lucro y la deportación de Kates y su esposo, Masar Basil, el jefe del Movimiento Alternativo Revolucionario Palestino, Khaled Barakat, quien desde hace mucho tiempo se ha afirmado que es miembro de FPLP.

En un video de Instagram ahora eliminado publicado por Free Palestine Tri-cities British Columbia, Kates dijo: "Apoyamos la resistencia palestina y su heroica acción el 7 de octubre".

La activista también elogió a los hutíes por "liderar el camino" con ataques a embarcaciones en el Mar Rojo, lo que explicó era la "descolonización" del cuerpo de agua.

Kates pidió la eliminación de grupos terroristas de la lista canadiense de entidades terroristas, explicando que "Hamas no es una organización terrorista, [la] Yihad Islámica Palestina no es una organización terrorista, el FPLP no es una organización terrorista, Hezbolá no es una organización terrorista. Estos son luchadores de la resistencia. Estos son nuestros héroes".

Instó a los manifestantes a no avergonzarse ni quedarse callados sobre su apoyo a Hamas y otras organizaciones terroristas.

"Todo lo que podemos hacer es seguir el ejemplo que los luchadores de la resistencia establecen todos los días, sí, con sus armas, misiles y cohetes, pero también con su medicina, libros, amor y esperanza y alegría por una Palestina liberada y por el futuro de la humanidad", dijo Kates.