Biden en mes del orgullo judío: pone énfasis en antisemitismo, no logros - análisis

A petición de una organización interreligiosa estadounidense llamada Conferencia Nacional para Cristianos y Judíos, Estados Unidos celebró su primera Semana Nacional de la Hermandad en 1934 como vehículo nacional en la lucha contra la intolerancia, el racismo y la injusticia.

Unos 30 años más tarde, Tom Lehrer ridiculizó la Semana Nacional de la Hermandad en una canción del mismo nombre: "Oh, los pobres odian a los ricos / Y los ricos odian a los pobres / Todos mis parientes odian a todos tus parientes / Es tan americano como la tarta de manzana", cantaba.

Pero durante la Semana Nacional de la Hermandad, continuó: "Los neoyorquinos aman a los puertorriqueños porque es muy chic / Alcanza y estrecha la mano / De alguien a quien no soportas / Puedes tolerar si lo intentas". Y luego el remate: "Oh, los protestantes odian a los católicos / Y los católicos odian a los protestantes / Y los hindúes odian a los musulmanes / Y todo el mundo odia a los judíos".

La sátira de Lehrer me vino a la mente el miércoles al leer la proclamación del Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, declarando mayo Mes de la Herencia Judía Estadounidense.

"Durante siglos, la perseverancia, la esperanza y la fe inquebrantable del pueblo judío han inspirado a personas de todo el mundo. Durante el Mes de la Herencia Judía Estadounidense, celebramos el inmenso impacto de los valores, las contribuciones y la cultura judíos en el carácter de nuestra nación y nos comprometemos de nuevo a hacer realidad la promesa de Estados Unidos para todos los judíos estadounidenses", escribió Biden en su proclamación. Una mujer observa mientras asiste a una manifestación ''Stand with Israel'' en Freedom Plaza en Washington, EE. UU., 13 de octubre de 2023. (Crédito: REUTERS/EVELYN HOCKSTEIN)

Lo sorprendente de la proclamación por Biden del Mes del Patrimonio Judío Estadounidense, que es esencialmente el Mes del Orgullo Judío, es que se produce en un momento en que, por primera vez en generaciones, cada vez más judíos estadounidenses sienten la necesidad de ocultar su identidad judía. Algunos esconden la kipá bajo la gorra de béisbol, otros guardan collares con la estrella de David bajo la camiseta y algunos incluso han retirado la mezuzá de la puerta de su casa.

Y aquí radica la conexión con la cínica canción de Lehrer: La Semana Nacional de la Hermandad en un momento en que no existe verdadera hermandad, y el Mes de la Herencia Judía Americana en un momento de aumento del sentimiento antisemita en Estados Unidos no visto en décadas. El Mes de la Herencia Judía Americana dos meses después de que Franklin Foer escribiera un artículo muy discutido en el Atlantic titulado: "La edad de oro del judaísmo americano está llegando a su fin".

Estados Unidos cuenta con innumerables meses conmemorativos que destacan las contribuciones de los diversos grupos étnicos, culturales y sociales que componen su mosaico. Por ejemplo, marzo es el Mes de la Historia de la Mujer, septiembre es el Mes de la Herencia Hispana, octubre es el Mes de la Historia Filipinoamericana, abril es Mes de la Herencia Árabe Americana, junio es el Mes de la Herencia Caribeña Americana, y así sucesivamente.

Hay más grupos que conmemorar que meses tiene el año, por lo que algunos meses tienen numerosas conmemoraciones. Por ejemplo, mayo, que es el Mes de la Herencia Judeoamericana, es también el Mes de las Personas Mayores, el Mes de la Concienciación sobre la Salud Mental, el Mes Nacional de la Bicicleta y otros.

Comenzó como una semana en 1980

En realidad, el Mes de la Herencia Judía Estadounidense comenzó en 1980, bajo el mandato de Jimmy Carter, como Semana de Concienciación sobre la Herencia Judía. Normalmente se conmemoraba en una semana de abril o mayo, y Carter, en la primera proclamación que marcaba la ocasión, dijo que la razón es que en esos meses se celebran "acontecimientos de especial significación para el calendario judío": La Pascua judía, el aniversario del Levantamiento del Gueto de Varsovia, el Día de la Independencia de Israel, el Domingo de Solidaridad con los Judíos Soviéticos y los Días del Recuerdo de las Víctimas y Supervivientes del Holocausto".

En 2006, una ley del Congreso elevó la semana a mes, y el Presidente George W. Bush fue el primero en proclamarla así. Desde 2006, el presidente ha emitido cada año una proclamación de este tipo, que en cierta medida ha reflejado tanto la personalidad del presidente como algo de la época.

Las proclamas de Bush fueron bastante anodinas, señalando la contribución que los judíos estadounidenses han hecho a la sociedad norteamericana desde el primer desembarco en Nueva Ámsterdam en 1654 de 23 refugiados judíos que buscaban "un lugar prometedor donde poder practicar su fe en libertad y vivir en libertad". Como nación de inmigrantes, Estados Unidos es mejor y más fuerte porque judíos de todo el mundo han elegido ser estadounidenses".

Las proclamaciones de Barack Obama tocaron el mismo tema, pero con un estilo distintivo de Obama, introduciendo en estas declaraciones el compromiso judío con el "tikkun olam" -término que dio a conocer- y destacando las contribuciones de los judíos al movimiento por los derechos civiles. Obama presentó al rabino Akiva en una de sus proclamaciones.

Donald Trump citó al rabino Tarfon en una de las suyas, e introdujo un poco de yiddish en la ocasión, diciendo que los judíos estadounidenses se han mantenido firmes en la creencia de que Estados Unidos era "di goldene medina (la tierra dorada)". En el espíritu de las recién concluidas vacaciones de Pascua, la pregunta ahora es qué hizo que la proclamación de Biden del martes fuera diferente de todas las demás.

En primer lugar, se refirió a los atentados del 7 de octubre, al papel de Estados Unidos al ayudar a defender a Israel del bombardeo iraní con misiles y drones hace dos semanas, a los esfuerzos de Estados Unidos para liberar a los rehenes, a la ayuda humanitaria a Gaza y a sentar las bases "para una solución duradera de dos Estados".

Es la primera vez que una proclamación presidencial para el Mes de la Herencia Judía Estadounidense entra en detalles sobre Oriente Medio.En segundo lugar, esta proclamación fue más pesada que ninguna de las otras en lo que se refiere al tema del antisemitismo.

Obama fue el primer presidente en mencionar el antisemitismo en una proclamación del Mes de la Herencia Judía Estadounidense, en 2014, solo un par de semanas después de que un antiguo miembro del Ku Klux Klan y neonazi matara a tres personas en un tiroteo en el JCC de Kansas City y en una residencia de ancianos judía cercana. Volvió a referirse al antisemitismo en proclamas que publicó en 2015 y 2016.

Trump mencionó por primera vez el antisemitismo en la proclama que emitió en 2019, tras los ataques mortales en la Sinagoga del Árbol de la Vida en Pittsburgh, y en Jabad de Poway, cerca de San Diego, y lo hizo también al año siguiente.En la primera proclama emitida por Biden en 2021, mencionó el antisemitismo: "En los últimos años, los judíos estadounidenses han sido cada vez más blanco del nacionalismo blanco y de la violencia antisemita que alimenta."

Un año después, también mencionó el antisemitismo de la derecha, diciendo: "a medida que aumenta el azote del supremacismo blanco y la violencia antisemita, mi Administración mantiene su compromiso de garantizar que el odio no tenga refugio seguro". No mencionó el antisemitismo de la izquierda.

La proclama de Biden para 2023 estaba más cargada de referencias al antisemitismo que nunca, reflejando la situación del país. Mencionó ataques a sinagogas, ladrillos arrojados contra ventanas de negocios judíos, estudiantes judíos acosados en los campus universitarios y "judíos vestidos con atuendos religiosos golpeados y tiroteados en las calles". Las teorías conspirativas antisemitas proliferan en Internet, y los famosos expresan odio antisemita". Pero, de nuevo, no mencionó explícitamente el antisemitismo izquierdista o musulmán.

Y luego vino la proclamación del martes, durante la cual destacó lo que su administración está haciendo para combatir el antisemitismo y proporcionar seguridad a las sinagogas, los centros comunitarios judíos y las escuelas judías.

"Aquí en casa, demasiados judíos viven con profundo dolor y miedo debido al feroz aumento del antisemitismo en nuestras comunidades, en las escuelas, lugares de culto y universidades, y en las redes sociales", dijo. "Estos actos son despreciables y reflejan los peores capítulos de la historia de la humanidad. Nos recuerdan que el odio nunca desaparece, sólo se esconde hasta que se le da oxígeno. Es nuestra responsabilidad moral compartida oponernos firmemente al antisemitismo y dejar claro que el odio no puede tener un refugio seguro en Estados Unidos."

En un triste signo de los tiempos, Biden dedicó más tiempo en esta declaración a lamentar el aumento del antisemitismo que a elogiar las ricas contribuciones de los judíos a la vida estadounidense. Esto no se debe a que no aprecie esas contribuciones, sino más bien a que es consciente de que ahora mismo la preocupación más acuciante para los judíos estadounidenses no es que se reconozcan sus logros pasados, sino hacer frente a un grado de fanatismo y odio en algunas calles y campus estadounidenses que nunca antes habían experimentado.