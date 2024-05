Otzma Yehudit MK: "Los rehenes sólo pueden ser liberados mediante una acción militar

El MK de Oztma Yehudit Yitzhak Kreuzer declaró recientemente su posición y la de su partido sobre Rafah y el acuerdo de los rehenes.

"Las IDF deberían haber entrado en Rafah hace mucho tiempo. Volvemos a caer en la trampa de Sinwar, que abusa de la sociedad israelí. El pueblo judío debe seguir considerando sus intereses. Por desgracia, lo que nuestros aliados no hicieron en 1944, cuando se abstuvieron de bombardear los campos de exterminio, lo vemos en línea directa con la actualidad.

"Nuestros aliados nos impiden la actividad en Rafah, que debería haberse llevado a cabo hace mucho tiempo. El interés que el gabinete, el gobierno y todo el pueblo israelí debe incluir la devolución de los rehenes."

La acción militar es la única forma de devolver a los rehenes

Sobre la cuestión del acuerdo de los rehenes, Kreuzer dijo: "Ben-Gvir ordenó la operación militar en Gaza para dañar las capacidades militares de Hamás. Desgraciadamente, la respuesta del primer ministro fue apartarle del gabinete. Estamos discutiendo entre nosotros sobre un acuerdo que no existe. Creo que tenemos que entender y darnos cuenta de que Hamás es una organización que no debería existir y que no tiene ningún interés en liberarlos. Estamos obligados a devolverlos a todos, incluido Hadar Goldin, que lleva allí mucho tiempo. Tenemos que centrarnos en nuestros objetivos, y el primero de la lista es devolver a los rehenes. Sólo pueden ser devueltos con una acción militar."

"El fracaso del 7 de octubre es para todos los gobiernos israelíes de los últimos veinte años. Si no fuera por la postura tan firme de Ben-Gvir contra los acuerdos que pondrían en peligro la independencia del Estado de Israel, creo que estaríamos en una situación mucho más difícil y peligrosa. La realidad es que no veremos a todos nuestros rehenes regresar a casa. Tenemos que dejar de escuchar lo que viene de ese asesino de Sinwar. Una vez más, los rehenes sólo pueden ser devueltos a través de la acción militar. No toleraremos un gobierno que se rinda y permita que Hamás siga gobernando."

Respecto al sector norte, Kreuzer añadió: "Creo que el mismo concepto que nos llevó al 7 de octubre en la Franja de Gaza perfila la política en el norte. Ponemos la seguridad del Estado de Israel en manos de países extranjeros. Cuando termine esta misión, sin duda tendremos que celebrar elecciones y recuperar la confianza de la población. Si celebramos elecciones mientras luchamos, habrá críticas al sistema y a lo poco que consiga hacer Otzma Yehudit."

Editado por Michal Kadosh para la radio 103FM

