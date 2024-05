Netanyahu propone promover el proyecto de ley de reclutamiento haredí de Lapid-Bennett

El primer ministro Benjamin Netanyahu anunció el miércoles que había decidido seguir adelante con una versión de una ley de reclutamiento haredi que pasó su primera lectura durante el mandato del gobierno Lapid-Bennett en enero de 2022.

El anuncio se produjo después de semanas de negociaciones entre los representantes haredi y la oficina del primer ministro, y justo un día antes de una fecha límite final para que el Estado actualizara al Tribunal Superior de Justicia sus planes para reclutar a hombres haredi en edad militar. La base legal para la amplia exención del servicio militar expiró a finales de junio de 2023, y el período provisional que el gobierno se dio a sí mismo para presentar un nuevo plan expiró el 31 de marzo de 2024.

"Con el fin de salvar las diferencias y llegar a un amplio acuerdo, el primer ministro Benjamin Netanyahu decidió seguir adelante con el proyecto de ley que pasó la primera lectura en la anterior Knesset", decía un comunicado emitido por la Oficina del Primer Ministro.

"La ley fue preparada por el establecimiento de defensa después de un minucioso trabajo de personal y presentada por el entonces ministro de Defensa Benny Gantz", continuaba el comunicado.

El comunicado añadía: "La Primer Ministro pide a todas las facciones que apoyaron la propuesta en la anterior Knesset que se sumen a la propuesta." El líder del Likud, Benjamin Netanyahu, y el líder blanquiazul, Benny Gantz (crédito: REUTERS)

Gantz no lo aprueba

Gantz se apresuró a rechazar la medida, calificándola de "maniobra política"." El proyecto de ley que se aprobó en primera lectura en 2022 pretendía ser la base de un amplio "Plan de Servicio Israelí" en el que todos los sectores de la sociedad israelí estarían obligados a realizar algún tipo de servicio nacional. El propio proyecto de ley que se aprobó en 2022 "no era suficiente entonces" y es "irrelevante para la realidad después del 7 de octubre", dijo Gantz en un post en X. Gantz poco después se dirigió al primer ministro en un vídeo: "La ley que desea traer no es la que esbozó el gobierno anterior que dirigí, no es la ley que pedí que se promoviera en la actual Knesset, y ciertamente no es una ley que refleje las necesidades de seguridad del Estado de Israel después del 7 de octubre." "Después del 7 de octubre, las FDI necesitan soldados, el país necesita servidores del Estado de Israel y no aquellos que desean promover sus ganancias políticas", continuó. "Si continúa por este camino, puede resolver un problema político, pero el Estado de Israel seguirá teniendo un problema de reclutamiento y un problema de equidad nacional en las FDI", dijo Gantz. Benny Gantz se dirige al primer ministro Netanyahu (Benny Gantz)

Minutos después del anuncio de la ley por parte de Netanyahu, el ministro de Justicia, Yariv Levin, convocó una reunión del Comité Ministerial de Legislación para el jueves por la mañana, con el proyecto de ley haredi de 2022 como único punto del orden del día. El comité suele reunirse los domingos y lleva semanas sin hacerlo. Cuando se reúne, suele tener unos 30 puntos legislativos en su orden del día. La reunión de la comisión se fijó para el jueves a fin de que el Estado pudiera incluirla a tiempo en una respuesta al Tribunal Supremo, ya que el tribunal dio de plazo al Estado hasta el 16 de mayo para presentar las medidas que ha adoptado para reclutar a hombres haredíes en las FDI. El 2 de junio, el tribunal escuchará los argumentos sobre si hacer la orden temporal, para reclutar hombres haredi y cesar la financiación a yeshivot para estudiantes sin exenciones legales, permanente.

Casi todos los líderes de los partidos de la oposición llamaron a Netanyahu por lo que acordaron que era una "maniobra política". Argumentaron que la medida era sólo un intento de esposar a Gantz trayendo una ley que el propio Gantz propuso como ministro de Defensa hace sólo dos años, ya que esa ley no cumplía con los requisitos de la realidad posterior al 7 de octubre.

Además, una fuente de al menos un partido haredi, Shas, dijo que el partido no había sido informado de antemano sobre la decisión del primer ministro.

כולם כולם חייבים להבין שהנסיבות שהנסיבות השתנו מקצה לקצה.

מדינת ישראל נמצאת תחת אש מצפון, מדרום, ממזרח ומאיראן.

כל המצב הזה מחייב חוק גיוס חובה לכולם. כל צעיר וצעירה בני 18 - יהודי, מוסלמי, נוצרי, דרוזי או צ׳רקסי חייבים להתייצב לשירות צבאי או אזרחי.

— אביגדור ליברמן (@AvigdorLiberman) 15 de mayo de 2024

Incluso miembros del Likud expresaron sus reservas. MK Dan Illouz escribió en X que sólo apoyaría una ley que abordara de manera realista las necesidades de mano de obra de las FDI, y pidió a todos los partidos "bajar los niveles de populismo".

Más tarde el miércoles, el ministro de Defensa, Yoav Gallant, reiteró en una conferencia de prensa una posición anterior de que sólo apoyaría una ley que tuviera el apoyo de toda la coalición de emergencia, incluido el partido Unidad Nacional de Gantz. Gallant dijo que Gantz y los partidos haredi habían estado cerca de llegar a un acuerdo, pero afirmó que ambas partes se habían echado atrás por "razones políticas."

Los principales puntos del proyecto de ley que aprobó su primera lectura en 2022 eran que un haredi de 21 años podría unirse al sistema nacional de emergencia y rescate y recibir formación profesional.

נתניהו ממשיך להתנהג כאילו השבעה באוקטובר באוקטובר לא קרה. התרגילים שלו צריכים להפסק, החרדים צריכים להתגייס. pic.twitter.com/DHxzF9wnBL — יאיר לפיד - Yair Lapid (@yairlapid) 15 de mayo de 2024

Esto permitiría a la comunidad haredi integrarse en el mercado laboral y adquirir una profesión, así como aumentar el número de reclutas haredi.

Según la propuesta, la edad de exención aumentaría a 22 años al cabo de dos años y a 23 un año después. El proyecto de ley establece objetivos de reclutamiento, en virtud de los cuales se pueden imponer sanciones económicas a la yeshivá – pero no a los jóvenes que no se alisten – si no los cumplen.

Las sanciones a la yeshivá serían graduales: Primero, una reducción presupuestaria del 20%, seguida de un recorte más significativo sólo tras varios años consecutivos de incumplimiento de los objetivos. Según la propuesta, el objetivo de contratación de yeshivas sería del 15% hasta 2026, tras lo cual aumentaría al 20% y a partir de 2030 al 25%. A partir de 2036, el objetivo de contratación aumentaría al 35%.

La propuesta especifica dos vías de contratación para que la comunidad haredi se una a las FDI: un servicio acortado de tres semanas o un servicio de tres meses, tras el cual los soldados pasan al servicio de reserva.