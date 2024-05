De Beirut a Gaza - Opinión

En una cálida noche de verano de principios de junio de 1982, dos asesinos del grupo terrorista Abu Nidal -financiado y contratado por el régimen iraquí de Saddam Hussein- esperaban en la oscuridad en Park Lane, en Londres. Cuando el embajador israelí ante la Corte de St James, Shlomo Argov -mi padre-, salió de una cena en el Hotel Dorchester, recibió un disparo en la cabeza. Su grave herida sirvió de casus belli para que el gobierno israelí de Menachem Begin declarara la guerra a la Organización para la Liberación de Palestina e invadiera Líbano la semana siguiente con el objetivo declarado de destruir la capacidad de la OLP de atacar objetivos israelíes en Galilea. Irónicamente, el atentado contra mi padre no fue organizado por la OLP, sino por un dirigente iraquí decidido a dañar a esa organización y ayudar a posicionarse como líder indiscutible del "eje de la resistencia" contra Israel.

La primera guerra del Líbano tiene un trágico parecido con los acontecimientos actuales en Israel y Gaza. En 1982, el ministro de Defensa de Begin, Ariel Sharon, presionó a favor de una invasión israelí; además, nunca reveló completamente a Begin sus planes -denominados en clave "Grandes Pinos"- de llevar fuerzas israelíes a las puertas de Beirut y ocupar la capital libanesa. La guerra precipitó una costosa y sangrienta presencia israelí de dieciocho años en el sur de Líbano, y no fue hasta el año 2000 cuando el Primer Ministro Ehud Barak retiró las fuerzas israelíes de la “zona de seguridad” que ocupaba junto a la línea de armisticio internacional. La guerra fue una causa directa del ascenso del movimiento que hoy se conoce como Hezbolá, que posee más de 150.000 cohetes y misiles dirigidos contra Israel y ahora libra una guerra de desgaste a lo largo de la frontera norte de Israel en apoyo de Hamás en Gaza. El conflicto de 1982 también creó una tensión significativa y perjudicial con la administración Reagan, que incluyó la suspensión temporal de las entregas de armas a Israel. Entonces, como hoy, la invasión israelí no previó un escenario factible para el día después que preservara los logros israelíes. En su lugar, Israel alentó la fantástica idea de convertir a los cristianos maronitas libaneses en los gobernantes del país (ese espejismo duró poco, ya que el presidente libanés Bashir Gemayel fue asesinado en septiembre de 1982, menos de un mes después de asumir el cargo).

Volvamos a 2024. Hamas, financiado por fondos qataríes con el pleno conocimiento y apoyo tácito de un gobierno de Netanyahu esclavizado por su ala mesiánica de colonos de línea dura, que se opone radicalmente a cualquier acción que confiera legitimidad a la Autoridad Palestina (AP), ha tenido un éxito trágico y exquisito en llevar a Israel a un callejón sin salida estratégico. El bárbaro y atroz ataque de Hamás del 7 de octubre -diseñado para aprovecharse de un Israel que percibía dividido y polarizado tras casi un año de luchas internas- hizo que el gobierno de Netanyahu declarara una guerra diseñada para lograr una efímera y mal definida "victoria total".

Al mismo tiempo, Netanyahu es incapaz de aceptar apoyar la creación de una coalición que incluya a los Estados árabes suníes moderados y a los palestinos que no están afiliados a Hamás (y que, por definición, están por tanto afiliados a la AP). Una coalición de este tipo es un requisito previo necesario para construir un gobierno local que funcione, que sea capaz de proporcionar servicios sociales básicos a los más de dos millones de residentes de Gaza y que no sea un brazo de Hamás.

Igual que hace cuarenta y dos años, el gobierno de Israel está inmerso hoy en una ilusión de pacotilla y es incapaz de elaborar una serie de opciones políticas que podrían haber puesto fin a la guerra hace meses, introducido una autoridad civil de sustitución creíble en Gaza, acelerado el reconocimiento israelí por parte de Arabia Saudí y posiblemente traído de vuelta a casa a más rehenes.

Henry Kissinger comentó célebremente que “Israel no tiene política exterior, sólo política interior”. No puede haber mejor ejemplo de este comportamiento miope que el hecho de que incluso cuando se le presenta la tentadora perspectiva del reconocimiento saudí (y sin duda del posterior reconocimiento por parte de los países musulmanes más grandes del mundo, incluidos Indonesia, Malasia y quizás incluso Pakistán), Netanyahu sigue consumido por su necesidad de preservar la actual coalición de línea dura, evitar las elecciones anticipadas que una gran mayoría de israelíes claramente favorece y mantener su control del poder y, por lo tanto, retrasar su juicio en curso por cargos de corrupción.

Lamentablemente, la insistencia de Netanyahu en la "victoria total", sin definir lo que eso significa en términos prácticos, ha puesto a su gobierno en rumbo de colisión con una administración estadounidense que apoya a Israel incluso más que la de Reagan hace cuatro décadas. Antes del conflicto de Gaza habría sido inconcebible que los pilotos estadounidenses (junto con los británicos y jordanos) derribaran misiles balísticos en defensa del Estado judío. El quid pro quo de la administración Biden -ya que el presidente está inmerso en una campaña de reelección extremadamente difícil- es exigir a Netanyahu que sitúe las prioridades nacionales de Israel por encima de la conveniencia política.

En las relaciones internacionales no existe el apoyo incondicional. Netanyahu, que siempre se ha considerado a sí mismo un maestro estratega, está aprendiendo una lección cara y evitable que se articulaba sencillamente en una vieja canción pop estadounidense: “you don’t pull on Superman’s cape.” Es una lección que también está causando un daño enorme e innecesario a la posición internacional de Israel y destruyendo el legado de Netanyahu. Israel no está “a un paso de la victoria total” en su guerra justa y moralmente defensiva contra Hamás. Pero como señalaron los Rolling Stones hace muchos años, "no siempre puedes conseguir lo que quieres, pero si lo intentas, a veces consigues lo que necesitas". Lo que Israel necesita se refleja irónicamente en el título del libro de Bibi Netanyahu de 2009, "Una paz duradera: Israel y su lugar entre las naciones” Al igual que en los tiempos bíblicos, Israel – a pesar de su destreza tecnológica y su estatus de potencia regional – es una nación pequeña en un vecindario problemático. Para sobrevivir y prosperar necesita alianzas tanto regionales como mundiales, y las alianzas exigen compromisos y creatividad, que han estado más allá de la capacidad de la actual coalición israelí. Las alianzas también pueden conferir legitimidad y son un antídoto contra el aislamiento internacional. Más que cualquier otra cosa, Israel se ha permitido durante demasiado tiempo ser reactivo en lugar de proactivo. Netanyahu podría aprender de otro incondicional del Likud, Ariel Sharon. Sharon, que tuvo un final ignominioso como ministro de Defensa tras las masacres de Sabra y Shatila en Beirut en 1982, concibió y ejecutó como primer ministro la retirada unilateral de Israel de Gaza en septiembre de 2005. Sharon se dio cuenta de que la ocupación israelí de cualquier parte de Gaza lo embarcaría en una "guerra eterna" contra guerrilleros decididos y sin ningún beneficio estratégico claro. La retirada fracasó por múltiples y codependientes razones, la mayoría de ellas derivadas del ascenso de Hamás y su victoria en las elecciones legislativas de 2006 y posterior golpe violento contra la Autoridad Palestina gobernante. Casi veinte años después, Israel está en condiciones de aplicar un tipo muy diferente de retirada teniendo en cuenta las lecciones del pasado. Israel no ha ganado esta guerra, pero aún podría ganar la paz. El factor X es que el ambicioso y talentoso príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohamed Bin Salman (MBS), ha cruzado efectivamente el Rubicón y está dispuesto a unirse a EAU, Bahréin, Marruecos, Egipto y Jordania para hacer las paces con Israel. Además, en Joe Biden Israel tiene un presidente que no solo es un apoyo preternatural, sino que también ha reunido a un equipo capaz y creativo que está muy comprometido y deseoso de ayudar a Israel a navegar por sí mismo hacia un puerto seguro. Por último, es esencial que Israel extraiga de Gaza a los rehenes capturados, a pesar de los elevados costes que ello supondría; la interminable tragedia de los rehenes ha ido deshilachando cada vez más el tejido de la sociedad israelí y, con ello, el contrato social implícito y no escrito que, más que ninguna otra cosa, une a esta polarizada nación. Israel debería ofrecer un alto el fuego completo y la retirada de Gaza a cambio de la liberación de todos los rehenes si una coalición de socios regionales e internacionales dispuestos a ello se compromete con la hercúlea tarea de reconstruir Gaza. Esto supondría destinar una cantidad significativa de personal en forma de apoyo logístico y administrativo, así como una presencia policial armada, y al menos el apoyo tácito de Qatar y Turquía, los dos países que se han mostrado más tolerantes con Hamás, si no abiertamente a su favor. Supondría asociarse con personas y familias palestinas destacadas que están alineadas con la Autoridad Palestina, que a su vez tendría que someterse a importantes reformas supervisadas por personas ajenas a ella. Se produciría de forma concomitante con el reconocimiento saudí de Israel y con el compromiso de Israel de llevar a cabo un proceso plurianual de "construcción del horizonte" para, en última instancia, permitir a los palestinos de Gaza y Cisjordania gobernarse de forma autónoma e independiente de la ocupación israelí. Aunque esta perspectiva podría provocar el éxodo de la coalición de los socios mesiánicos de derechas de Netanyahu, los partidos centristas de la oposición de Benny Gantz y Yair Lapid proporcionarían cobertura aérea y apoyo a este plan. Sería infinitamente mejor que las Fuerzas de Defensa de Israel siguieran jugando al "tira y afloja" con los guerrilleros de Hamás, que seguirán saliendo de los túneles, atacando a las tropas israelíes y desapareciendo hasta el próximo ataque. Y, por último, si Hamás no acepta estas medidas, habrá proporcionado una prueba definitiva e incontrovertible de su malevolencia y crueldad hacia su propio pueblo, justificando su excomunión y aislamiento por parte de sus patrocinadores árabes y turcos.

En el otoño de 1968, la primera ministra Golda Meir realizó su primera visita a la Casa Blanca de Richard Nixon. Durante esa visita, se ofreció amablemente a unirse a nuestra familia y a muchas otras en la Sinagoga Addas Israel de Washington para celebrar mi bar mitzvah. Durante la ceremonia, Golda se levantó para dirigirse a la congregación. Llamándome y poniéndome el brazo encima, dijo a los asistentes que su ferviente deseo era que, como Sabra de novena generación, no tuviera que defender al país contra enemigos que anhelaban su destrucción. Obviamente, sus esperanzas no se hicieron realidad. Cincuenta y cuatro años después, me encuentro deseando lo mismo para mis hijas y mis nietos y esperando que Bibi Netanyahu encuentre la brújula moral para poner los intereses de Israel por encima de su fortuna política.