Policía de Nueva York detiene a decenas en protesta propalestina en Brooklyn

El Departamento de Policía de Nueva York, que se enfrenta a acusaciones de brutalidad policial, afirmó el lunes que tuvo que detener a activistas después de encontrarse con protestas "no pacíficas" en la manifestación propalestina del Día de la Nakba el sábado, en la que abundaba la parafernalia terrorista.

El Departamento de Policía de Nueva York alegó que los agentes habían sido agredidos físicamente por los manifestantes, y que otros se resistieron o interfirieron en las detenciones. Un supercorte de imágenes del evento mostró botellas y otros objetos lanzados a los policías. los agentes fueron escupidos y en algunos casos rociados con una "sustancia líquida desconocida"."

Las imágenes publicadas por National Students for Justice in Palestine y otros grupos en las redes sociales el domingo mostraban a altos cargos de la policía de Nueva York tirando a los manifestantes al suelo y, en algunos casos, golpeándoles repetidamente con puñetazos.

NOW: NYPD officers tackle a un pro-Palestine protester to the ground and are seen punching the protester in what appears to be their upper bodyThe situation in Bay Ridge has escalated rapidly in the past few minutes — at least a dozen arrests pic.twitter.com/fIu5hnR5Mw