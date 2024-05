Jessica Cohen: Traductora al inglés de literatura israelí contemporánea

Cualquiera que haya leído algún libro o ensayo de escritores israelíes contemporáneos se habrá topado probablemente con las palabras de Jessica Cohen.

Esto se debe a que Cohen es la traductora del hebreo al inglés más solicitada en la actualidad. Sólo en el último año, se han publicado cuatro de sus traducciones: “Professor Schiff’s Guilt,” una novela de Agur Schiff; “Stockholm: A Novel,” de Noa Yedlin; “Every Wrinkle Has a Story,” un libro infantil de David Grossman; y “The Hebrew Teacher,” una colección de novelas de Maya Arad. Cohen también tradujo el artículo de opinión de Grossman sobre la guerra entre Israel y Hamás, titulado Israel is Falling Into an Abyss, que se publicó en el New York Times en marzo.

En los últimos 25 años, ha traducido más de 30 libros y docenas de obras cortas de algunos de los escritores israelíes más conocidos, como Amos Oz, Etgar Keret, Dorit Rabinyan, Ronit Matalon y Nir Baram. En 2017, compartió el premio Man Booker International con Grossman por “A Horse Walks Into a Bar,” y cuatro años después, fue galardonada con una beca Guggenheim.

Bilingüismo

¿Cómo llegó Cohen, cuya página web es thehebrewtranslator.com, se convirtió en la traductora de referencia de la literatura israelí?

“Creo que es una combinación de buenos contactos y suerte,” dijo en una reciente entrevista con Zoom desde Denver, donde vive desde 2008.

Otro factor clave: Es completamente bilingüe en hebreo e inglés. ''La profesora de hebreo'' es el primer libro de la escritora israelí Maya Arad que se traduce al inglés. (crédito: New Vessel Press)

“Muchos traductores no son bilingües, y desde luego no es un requisito. Pero en mi caso, creo que es muy útil", afirma. "Tengo un conocimiento bastante profundo e instintivo de la lengua y la cultura de origen, y traduzco a mi lengua materna".

Cohen, de 51 años, nació en Inglaterra y emigró a Israel con sus padres cuando tenía 7. Aprendió hebreo en la escuela mientras seguía hablando y leyendo libros en inglés en casa. Estudió literatura inglesa en la Universidad Hebrea de Jerusalén y, tras graduarse en 1997, se trasladó a Estados Unidos con su novio, nacido en ese país.

“Como tantos israelíes, vinimos con la intención de quedarnos aquí unos años y volver, y 27 años después, aquí seguimos”, dijo. Se casó con aquel novio; ahora están divorciados y son padres de su hija adolescente.

Cohen encontró trabajo haciendo traducciones comerciales y se dedicó a la traducción literaria por afición. Leía cosas de Israel que me gustaban y deseaba que estuvieran en inglés"

Mientras tanto, cursaba un máster en Lenguas y Cultura de Oriente Próximo en la Universidad de Indiana en Bloomington. Allí conoció a Breon Mitchell, traductor alemán de obras de Franz Kafka y Gunter Grass, entre otros.

Mitchell fue mentor de Cohen y publicó sus primeras traducciones — poemas de Yehonatan Geffen — en 2000 en una revista ya desaparecida llamada Beacons. “Me siento privilegiado por haber estado presente en las primeras etapas de la carrera de Jessica Cohen’” dijo Mitchell en un correo electrónico. “Todavía recuerdo nuestras sesiones semanales, discutiendo sus borradores de esos poemas. Siguen siendo uno de mis mejores recuerdos.

Deseosa de seguir trabajando, Cohen se puso en contacto con Deborah Harris, la agente literaria que representa a algunos de los mejores escritores israelíes en el extranjero. A Harris le gustaron las muestras de Cohen y le propuso traducir "Bliss", una novela vanguardista sobre una mujer israelí que tiene una aventura con un palestino, de la fallecida Ronit Matalon.

"Era una de las escritoras israelíes más interesantes y aclamadas por la crítica y, en retrospectiva, fue un libro increíblemente difícil de traducir en mi primera experiencia", afirma Cohen. La traducción salió a la luz en 2003 y dio lugar a una invitación para traducir “Su cuerpo lo sabe” de Grossman, una superestrella literaria en Israel que también está representada por Harris.

“Eso fue lo que más me abrió las puertas, y desde entonces he traducido toda su obra” dijo Cohen, incluida “To the End of the Land” su novela superventas de 2008, que fue nominada al Premio del Círculo Nacional de Críticos de Libros.

Sólo hay media docena de traductores literarios profesionales del hebreo al inglés, dijo Cohen. Arad, que mantiene una estrecha relación con Cohen, dijo por correo electrónico que el conjunto de habilidades únicas de Cohen la distingue de otros traductores con los que Arad ha trabajado.

Además de ser bilingüe, “tiene un oído supersensible para los textos que traduce, y se esfuerza por encontrar las palabras inglesas adecuadas y el registro correcto para cada libro” dijo Arad. También “se asegura de que cada pequeño detalle sea correcto hasta que el texto es perfecto.”

Para un proyecto de libro típico, Cohen produce al menos tres borradores. El primero es muy aproximado. Mientras trabaja en el segundo, anota preguntas sobre vocabulario o estilo para enviárselas al autor por correo electrónico. A algunos escritores les gusta implicarse mucho, leen todo el texto y lo comentan", explica. "La mayoría no lo hace porque o bien no tienen tiempo, o su inglés no es lo bastante bueno, o han pasado a otras cosas, o confían en mí".

Las traducciones de Cohen se convierten a menudo en los textos de referencia para las traducciones de libros israelíes a otros idiomas, en lugar de las versiones originales en hebreo, afirma.

Actualmente está trabajando en Happy New Years, de Arad, que fue un éxito cuando se publicó en Israel el año pasado. También está trabajando en la novela de Lea Aini de 2009, "La rosa del Líbano", que, en mi opinión, es una de las mejores obras de la literatura hebrea.

¿Hay algún tipo de libro que se negaría a traducir?

“Diría que conozco mis puntos fuertes, y la poesía no es uno de ellos,” dijo. “La mayoría de los traductores de poesía son poetas ellos mismos. Yo no soy poeta. No es la forma en que funciona mi mente".

Y no le haga hablar de la expresión "lost in translation" (perdido en la traducción).

“La gente da por sentado que una traducción es inferior al original, y a mí no me gusta esa suposición. Es diferente, por definición. Y hay cosas que se pueden ganar en una traducción. A veces hay partes fortuitas de un texto que en la traducción pueden adquirir un nivel de significado totalmente distinto.

Además de su labor como traductora, Cohen defiende los derechos de los traductores como miembro del Gremio de Autores. Ayudó a realizar una encuesta en 2022 entre traductores literarios que reveló que el 63,5% de los encuestados ganaba menos de 10.000 dólares al año por traducir y que sólo el 11,5% obtenía el 100% de sus ingresos de ese trabajo.

“Uno de los componentes del trabajo que realizamos mis colegas y yo es intentar que más traductores sean conscientes de sus derechos,” dijo. Evidentemente, la remuneración es lo más importante, pero hay otras cuestiones, como los derechos de autor y la mención de los autores en las portadas.

A pesar de llevar más de dos décadas viviendo en Estados Unidos, Cohen afirma que no se siente como en casa. Creció en una familia "muy, muy laica" y no participa en la comunidad judía de Denver. Se mantiene conectada a Israel leyendo Haaretz todos los días y escuchando la radio israelí.

“Nunca tengo tiempo suficiente para leer todo lo que me gustaría, pero la gente me envía un montón de libros para leer que les gustaría que tradujera” dijo. “Trato de estar al tanto de las cosas importantes que salen.”

Cohen dijo que estaba sacudida por los ataques de Hamás del 7 de octubre y sus secuelas. En 2017, donó la mitad de sus ganancias del Premio Booker a la organización sin ánimo de lucro B’Tselem, con sede en Jerusalén, que documenta las violaciones de los derechos humanos de los palestinos que viven en Cisjordania. Dijo que la situación ahora es “mucho peor ahora que en 2017” y calificó la guerra actual entre Israel y Hamás de “muy desalentadora y horrorosa” (También ha atrapado a otra destacada traductora israelí, Joanna Chen, cuyo ensayo sobre la coexistencia suscitó críticas y luego fue retractado por una revista literaria.)

Cohen cree que los estadounidenses, incluidos los judíos estadounidenses, no leen suficientes libros traducidos. No es posible que entiendan la compleja historia israelí, dijo, si ignoran los libros de autores israelíes.

“Creo que mucha gente no tiene una comprensión multidimensional realmente completa de lo que es ese país y esa sociedad,” dijo, “y una de las formas de obtener esa visión más amplia es a través de la lectura.