Los ministros aprueban la propuesta de Netanyahu de adaptar la ley de reclutamiento haredi de 2022

El Comité Ministerial para la Legislación de Israel aprobó una propuesta del primer ministro Benjamin Netanyahu para continuar legislando una propuesta de ley de reclutamiento ultraortodoxo (haredi) de las FDI desde donde se dejó en 2022, haciendo caso omiso de una opinión jurídica del fiscal general de que la propuesta era irrelevante y, por tanto, "no legalmente justificable".

La decisión del presidente de la comisión, el ministro de Justicia Yariv Levin, de ignorar la opinión del fiscal general, puso de relieve la profunda desavenencia entre el Gobierno y el organismo responsable de proporcionarle asesoramiento y servicios jurídicos, que comenzó a principios de 2023 con las controvertidas reformas judiciales del Gobierno y continuó en los últimos meses con la cuestión del reclutamiento haredi.

La votación se produjo un día después de que Netanyahu anunciara que en lugar de legislar una nueva ley para regular el servicio militar obligatorio haredi, el gobierno procedería con un proyecto de ley del gobierno Lapid-Bennett que pasó su primera lectura el 31 de enero de 2022.

El anuncio se produjo después de que Netanyahu, representado por el secretario del Gobierno, Yossi Fuchs, y representantes de los partidos haredi, fracasaran tras semanas de negociaciones para llegar a un compromiso que fuera aceptable por los haredi, por un lado, y que, por otro, no fuera tumbado por el Tribunal Superior de Justicia debido a su desigualdad.

El fiscal general adjunto, Gil Limon, explicó en una carta a Levin antes de la votación del comité ministerial del jueves que la realidad en el momento en que se aprobó el proyecto de ley en 2022 era diferente a la posterior7 de octubre y, por tanto, el proyecto carecía de los fundamentos profesionales actualizados necesarios para cumplir los requisitos constitucionales.”

El ministro de Defensa, Yoav Gallant, no formó parte de la decisión de seguir adelante con el proyecto de ley de 2022, ya que Gallant ha dicho en numerosas ocasiones que sólo aceptará promover un proyecto de ley que sea aceptado por todas las partes de la coalición. El hecho de que la decisión de seguir adelante con un proyecto de ley que tiene profundas implicaciones para las FDI sin el consentimiento del ministro de Defensa también fue problemático, argumentó Limon.

Limon agregó que al ver que una reunión del comité ministerial estaba programada para el jueves por la mañana con el proyecto de ley de conscripción haredi como único punto del orden del día, a pesar de que había una reunión programada para el domingo con 27 puntos en el orden del día, demostró que su propósito era ganar tiempo: El jueves (16 de mayo) era la fecha límite fijada por el Tribunal Superior para que el gobierno demostrara que estaba tomando medidas para reclutar a los hombres haredi, antes de una importante audiencia el 2 de junio. La aceleración del proyecto de ley para cumplir con un plazo del Tribunal Superior fue otra indicación de la falta de garantías procesales, escribió Limon.

No es jurisdicción de la Fiscalía General

La Fiscalía General se negó el mes pasado a representar al gobierno en el caso del Tribunal Superior y concedió al gobierno permiso para utilizar representación privada. La Oficina del Primer Ministro anunció el 9 de mayo que había elegido al abogado Doron Taubman.

Fuchs dijo el jueves por la noche que Taubman estaba trabajando en un documento para mostrar los progresos del Gobierno ante el Alto Tribunal antes de la medianoche límite, pero al cierre de esta edición aún no había sido presentado.

Levin criticó a Limón durante la reunión del comité y argumentó que, contrariamente a las nuevas leyes, la Fiscalía General no tenía autoridad para dictaminar que una decisión de promover una ley existente no es legalmente justificable. Levin argumentó que los fundamentos de hecho demuchas leyes existentes cambian, y que era función de la Knesset’y no del fiscal general’adaptar el proyecto de ley a una nueva realidad. Fuchs reiteró este argumento durante una entrevista en Channel 14 News más tarde el jueves. EL PRIMER MINISTRO Benjamin Netanyahu y el ministro de Justicia Yariv Levin asisten a un debate y votación sobre el proyecto de ley de presupuestos del Estado, en el pleno de la Knesset, en diciembre. (crédito: YONATAN SINDEL/FLASH90)

Los miembros haredi de la Knesset en 2022 se opusieron ferozmente a la propuesta de ley en su momento, y los cuatro miembros haredi del comité ministerial estuvieron ausentes en la reunión. Los ministros que sí estuvieron presentes fueron Levin, el ministro de Educación, Yoav Kisch (Likud), el ministro de Protección del Medio Ambiente, Idit Silman (Likud), el ministro de Asuntos de la Diáspora, Amichai Chikli (Likud), y el ministro de Comunicaciones, Shlomo Karhi.

Ministro sin cartera MK Benny Gantz’s National Unity party announced later on Thursday that party member and Minister-without-Portfolio Chili Tropper had appealed the ministerial committee’s decision. Esto requiere que la decisión sea aprobada en el pleno del gabinete, y podría ser aprobada tan pronto como el domingo.

Procedimentalmente, el pleno de la Knesset votará entonces para aprobar la continuación del proceso legislativo del proyecto de ley, después de lo cual se dirigirá a la Comisión de Asuntos Exteriores y Defensa para la preparación de la segunda y tercera lecturas. Sin embargo, el equipo de asesores jurídicos de la Knesset tendrá que dictaminar primero si la votación del Comité Ministerial fue válida o no, ya que fue descalificada por el fiscal general. Esta cuestión de procedimiento podría a su vez ser recurrida y resuelta en el Tribunal Supremo.

Gantz, que promovió el proyecto de ley en 2022 como ministro de Defensa, dijo el miércoles que el proyecto de ley en ese momento tenía la intención de servir de base para un reclutamiento haredi más amplio y que, en cualquier caso, ya no era relevante para la actual situación de seguridad de Israel.

La principal disposición de la ley era que a la edad de 21 años (en lugar de los 26 actuales), los hombres haredi podían optar por unirse a las FDI, a la fuerza de trabajo o a un programa híbrido que combinaba el servicio nacional de emergencia y rescate con la formación profesional. Esto habría permitido a la comunidad haredi integrarse en el mercado laboral y adquirir una profesión, así como aumentar el número de reclutas haredi.

Según la propuesta, la edad de exención aumentaría a 22 después de dos años y luego a 23 un año después. El proyecto de ley establecía objetivos de reclutamiento para las yeshivot, según los cuales se pueden imponer sanciones económicas a la yeshiva – pero no a los jóvenes que no se alisten – si no los cumplen. Estos objetivos debían aumentar gradualmente a lo largo de 15 años, comenzando con un 15% de alistamiento de cada clase de graduados haredi, y alcanzando el 35% en 2036.

Chikli, que ha apoyado públicamente un aumento significativo del reclutamiento haredi, escribió en X que decidió aprobar el proyecto de ley basándose en la suposición de que sería alterado al llegar al Comité de Asuntos Exteriores y Defensa de la Knesset (FADC). El proyecto de ley estaba “lejos de ser perfecto,” pero se basaba en los “importantes fundamentos de la reducción de la edad de exención y el establecimiento de objetivos claros de reclutamiento.”

El presidente del FADC, MK Yuli Edelstein (Likud), dijo el miércoles que sólo aprobaría un proyecto de ley en su comité que se adaptara a las necesidades reales de las FDI.