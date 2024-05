Asesores de política exterior de Trump se reunieron con Netanyahu, según fuente

Tres exfuncionarios de política exterior de EEUU en la Administración de Donald Trump se reunieron el lunes con el primer ministro Benjamin Netanyahu y otras personalidades públicas en Israel, según una persona con conocimiento directo del asunto.

La delegación estaba formada por Robert O'Brien, que fue el cuarto y último asesor de seguridad nacional de Trump, así como por el exembajador en Emiratos Árabes Unidos John Rakolta y el exembajador en Suiza Ed McMullen, dijo la persona, que pidió el anonimato ya que el itinerario del viaje no era público.

Además de Netanyahu, la delegación se reunió con el líder de la oposición israelí, Yair Lapid, y con varios otros funcionarios israelíes, dijo la persona.

Entre los principales objetivos del viaje estaba obtener una mejor comprensión de la compleja situación política interna de Israel, dijo la persona familiarizada con la visita. La coalición de Netanyahu está acosada por desacuerdos internos, y muchos israelíes culpan a su gobierno de no haber evitado la masacre del 7 de octubre.

Fue un caso poco frecuente de aliados de Trump que viajan al extranjero como parte de una delegación organizada para reunirse con funcionarios extranjeros. Tuvo lugar en medio de las tensiones entre Israel y la administración Biden en medio de la guerra en Gaza. Soldados de las FDI operan en la Franja de Gaza, 20 de mayo de 2024 (crédito: IDF SPOKESPERSON'S UNIT)

El lunes, el fiscal de la Corte Penal Internacional en La Haya dijo que había solicitado órdenes de arresto contra Netanyahu, el ministro de Defensa Yoav Gallant y tres líderes de Hamás por presuntos crímenes de guerra. No quedó claro de inmediato si la reunión del lunes se produjo antes o después de ese anuncio.

No quedó claro de qué habló la delegación de aliados de Trump con los israelíes. La persona dijo que el grupo no estaba actuando a petición del ex presidente y no tenía ningún mensaje que entregar a los funcionarios israelíes, la persona. Pero todos sirven como asesores informales de Trump, y el ex presidente probablemente recibirá una lectura de las reuniones, agregó la persona.

La opinión de Trump

Trump ha criticado ocasionalmente a Israel por su operación en Gaza, y ha culpado a Netanyahu por no haber evitado la masacre del 7 de octubre. Pero Trump, candidato republicano a la presidencia, se presenta sistemáticamente como un aliado más fiable de Israel que el presidente demócrata Joe Biden, su rival en las elecciones del 5 de noviembre.

La Casa Blanca declinó hacer comentarios cuando se le preguntó por la reunión. La oficina del primer ministro israelí no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Durante el mandato de Trump en la Casa Blanca (2017-2021), Estados Unidos trasladó su embajada de Tel Aviv a Jerusalén, un objetivo conservador largamente defendido que alegró a los israelíes y enfureció a los palestinos.

Rakolta, ex embajador en Emiratos Árabes Unidos, desempeñó un papel importante en los Acuerdos de Abraham, acuerdos firmados durante los años de Trump, que normalizaron las relaciones bilaterales entre Israel y tanto Bahréin como Emiratos Árabes Unidos.

O'Brien se ha erigido como uno de los principales asesores de Trump en política exterior, y es probable que desempeñe un papel significativo en un segundo mandato de Trump en caso de que regrese a la presidencia, según varias personas con conocimiento de su relación.

Funcionarios extranjeros han hablado regularmente con Trump o sus asesores en los últimos meses para tener una mejor idea de sus probables políticas en caso de que regrese a la Casa Blanca.

Los líderes extranjeros en visitas oficiales suelen reunirse con líderes de la oposición. El ministro británico de Asuntos Exteriores, David Cameron, se reunió con Trump en su finca de Mar-a-Lago, en Florida, en abril, donde hablaron de la guerra en Ucrania y del futuro de la OTAN.

El primer ministro húngaro de extrema derecha, Viktor Orban, se reunió con Trump en Mar-a-Lago en marzo. El mes pasado, el ex presidente recibió al presidente polaco Andrzej Duda en la Torre Trump de Nueva York.

La Ley Logan de 1799 permite a los estadounidenses ajenos al Gobierno reunirse con funcionarios extranjeros, pero también limita su capacidad para negociar disputas de EEUU con gobiernos extranjeros.

El domingo, Netanyahu se reunió con el asesor de seguridad nacional de Biden, Jake Sullivan, para hablar de la guerra. La Casa Blanca dijo que Sullivan propuso medidas para asegurar que más ayuda pudiera fluir hacia el enclave palestino.

La administración Biden, aunque inicialmente firme en su apoyo, ha expresado recelos con elementos de la estrategia de guerra de Israel en los últimos meses. Este mes, Biden detuvo los envíos de miles de bombas a Israel en respuesta a la decisión de este país de ampliar su asalto a la ciudad de Rafah, en el sur de Gaza.

Esa pausa llevó a Trump a acusar a Biden de abandonar a un aliado.

Durante la visita de la delegación de Trump a Israel, el presidente iraní, Ebrahim Raisi, murió en un accidente de helicóptero. Ese suceso podría desencadenar una batalla sucesoria en Irán, un enemigo geopolítico de Israel y EE.UU. No estaba claro si los asesores de Trump discutieron la muerte de Raisi con funcionarios israelíes.

