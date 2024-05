La comunidad judía debe priorizar el apoyo a las universidades judías - opinión

A lo largo de la historia, los judíos se han enfrentado a diversas formas de discriminación y persecución, incluso en las instituciones educativas. A pesar de sus esfuerzos por asimilarse e integrarse en sociedades no judías, a menudo han sido objeto de hostilidad y exclusión. Esto ha llevado a muchos a cuestionar la necesidad de que haya judíos en los campus universitarios y universidades no judías.

Una de las principales razones de este cuestionamiento es la larga historia de antisemitismo en entornos académicos. Durante siglos, a los judíos se les negó el acceso a la educación superior y se les prohibió asistir a prestigiosas universidades. Incluso cuando se les permitía matricularse, se enfrentaban a una discriminación y unos prejuicios sistémicos tanto por parte de los estudiantes como del profesorado. Este legado de exclusión y prejuicios ha dejado una profunda cicatriz en la comunidad judía y ha generado un sentimiento de desconfianza hacia las instituciones no judías.

En el mundo actual, los estudiantes judíos ya no necesitan asistir a universidades no judías para recibir una educación de alto nivel. Con universidades de primer nivel en Tel Aviv, Jerusalén, Nueva York y en todo el mundo, las instituciones judías están floreciendo como nunca antes. Esto presenta una oportunidad única para que la filantropía judía reoriente su apoyo exclusivamente hacia universidades e instituciones judías, incluyendo aquellas que ofrecen educación religiosa que defiende la identidad judía.

Es hora de reevaluar el valor de apoyar a las universidades de la Ivy League, muchas de las cuales han perdido de vista sus principios fundacionales y no abordan la creciente ola de antisemitismo en los campus universitarios. Los recientes acontecimientos en el Capitolio han demostrado la complacencia y la falta de acción de algunas universidades a la hora de salvaguardar a los estudiantes judíos de la discriminación y la incitación al odio. Esto es inaceptable, y la filantropía judía no debería seguir haciendo la vista gorda ante instituciones que no priorizan la seguridad y el bienestar de sus estudiantes judíos.

Las universidades e instituciones judías ofrecen un entorno seguro y de apoyo para que los estudiantes judíos prosperen académica y culturalmente. Al reorientar el apoyo hacia estas instituciones, la comunidad judía puede garantizar que las generaciones futuras tengan acceso a una educación de alta calidad que esté arraigada en los valores y la tradición judíos. Además, la filantropía judía puede desempeñar un papel crucial en la promoción de la diversidad y la inclusión en los campus universitarios mediante el apoyo a las instituciones que respetan todas las razas y religiones incondicionalmente. UN PROTESTANTE ondea una bandera palestina durante una manifestación en la Universidad de Columbia en Nueva York, en noviembre. (crédito: Eduardo Munoz/Reuters)

Por medio de la unión y el apoyo a las universidades e instituciones judías, la comunidad judía puede enviar un fuerte mensaje al mundo de que estamos unidos en nuestro compromiso con la educación, la autosuficiencia y la identidad judía. Con los recursos y el talento disponibles dentro de nuestra comunidad, tenemos el poder de construir una red de instituciones educativas que rivalicen con cualquier universidad de la Ivy League en términos de excelencia académica y enriquecimiento cultural.

Además, acontecimientos recientes han puesto de manifiesto el entorno cada vez más hostil al que se enfrentan los judíos en los campus universitarios. Los incidentes de vandalismo antisemita, acoso e intimidación se han vuelto más comunes, creando un clima de miedo y ansiedad para los estudiantes judíos. En algunos casos, las administraciones universitarias han sido criticadas por su respuesta inadecuada a estos incidentes, alienando aún más a los estudiantes y profesores judíos.

Los retos a los que se enfrentan los estudiantes judíos en el mundo académico

Además, el aumento del sentimiento anti-Israel en los campus universitarios ha creado un entorno desafiante para los estudiantes judíos. Muchas universidades se han convertido en focos de actividad antisionista, con estudiantes y profesores que apoyan abiertamente a organizaciones como Hamás y abogan por boicotear a Israel. Esto ha dado lugar a una atmósfera tóxica en la que los estudiantes judíos se sienten señalados y marginados, lo que dificulta su plena participación en la comunidad académica.

Dados estos desafíos, es comprensible por qué algunos pueden argumentar que los judíos deberían evitar por completo los campus universitarios no judíos. Al matricularse en universidades e instituciones judías, los estudiantes judíos pueden sentir un sentimiento de pertenencia y apoyo que puede faltar en otros entornos. Estas instituciones suelen dar prioridad a los valores, la cultura y la historia judíos, creando un entorno más inclusivo y acogedor para que los estudiantes judíos prosperen.

Además, las universidades judías tienden a mantener los más altos estándares de excelencia e integridad académica. Al asistir a estas instituciones, los estudiantes judíos pueden beneficiarse de una educación de primer nivel al tiempo que se rodean de una comunidad que comparte sus valores y creencias. Esto puede fomentar un sentimiento de orgullo y empoderamiento entre los estudiantes judíos, permitiéndoles desarrollar plenamente su potencial y perseguir sus objetivos académicos y profesionales sin miedo a la discriminación o a los prejuicios.

LA CUESTIÓN de si los judíos necesitan estar en campus universitarios no judíos es una cuestión compleja y llena de matices. Aunque existe una preocupación válida por el antisemitismo y el sentimiento antiisraelí en los entornos académicos, también hay oportunidades para que los judíos se comprometan y desafíen estas narrativas desde dentro. En última instancia, la decisión de asistir a universidades judías o no judías debe basarse en las circunstancias y preferencias individuales, teniendo en cuenta factores como la reputación académica, el apoyo de la comunidad y los valores personales. Independientemente de dónde elijan estudiar, los judíos siempre deben esforzarse por mantener su identidad, sus valores y su compromiso con la excelencia en todos los aspectos de su trayectoria académica.

Es hora de que la comunidad judía adopte una postura y priorice el apoyo a las universidades e instituciones judías frente a las instituciones no judías que no atienden adecuadamente las necesidades de los estudiantes judíos. Al reorientar los esfuerzos filantrópicos hacia la educación judía, podemos garantizar que las generaciones futuras tengan las herramientas que necesitan para tener éxito académico y abrazar su herencia judía con orgullo y confianza.

El escritor es fundador y director ejecutivo de la Cámara de Comercio Judía Ortodoxa, que tiende puentes entre el mundo empresarial y el gubernamental, estimulando las oportunidades económicas y afectando positivamente a las políticas públicas de los gobiernos de todo el mundo.

El escritor es fundador y director ejecutivo de la Cámara de Comercio Judía Ortodoxa.