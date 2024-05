Netanyahu demoniza a los manifestantes en un acto de desesperación - comentario

En una entrevista emitida el miércoles en la CNBC, el primer ministro Benjamin Netanyahu, en una declaración sin precedentes y chocante – sarcasmo intencionado – estableció una comparación entre las protestas antiisraelíes en los campus de EE.UU. y las protestas observadas en todo Israel desde el 7 de octubre y la consiguiente guerra.

“Todo el mundo está obsesionado con estas protestas [en Israel], que están financiadas, organizadas, etcétera” dijo. “No reflejan a la mayoría de la gente más que las “mobocracias” de los campus estadounidenses. Estos manifestantes, estas turbas – ¿reflejan a la mayoría del pueblo estadounidense? ¿No? Pues aquí ocurre lo mismo.

Netanyahu subrayó que la mayoría de los israelíes apoyan una victoria y quieren que se elimine a Hamás, y añadió que cuenta con un amplio apoyo de la opinión pública israelí.

Apoyar una victoria, por supuesto, significa continuar la operación en Gaza y seguir adelante con una agresiva campaña en Rafah.

Una comparación barata hecha por el primer ministro

¿Qué tedioso debe ser para el primer ministro recurrir a comparaciones baratas para mantener su supuesto terreno más elevado? Y no es la primera vez. Residentes de comunidades del norte de Israel y simpatizantes protestan pidiendo la dimisión del gobierno y del primer ministro Benjamin Netanyahu en el cruce de Mahanaim, norte de Israel, 14 de mayo de 2024. (crédito: David Cohen/Flash90)

Comparación con la reforma judicial

En marzo del año pasado, después de que los alborotadores incendiaran coches y casas en Huwara, Netanyahu los comparó con los manifestantes contrarios a la reforma judicial.

Como recordatorio, la reforma judicial proponía un amplio cambio en el poder judicial de Israel que debilitaría significativamente los controles y equilibrios en el sistema democrático israelí llevados a cabo entre el gobierno y el Tribunal Superior de Justicia.

Los manifestantes de la época consideraban que la propuesta, como dijo entonces el ex asesor del primer ministro Mark Regev, era "el principio del fin, el comienzo del descenso de Israel hasta convertirse en el gemelo político de las naciones post-liberales de Europa del Este, Hungría y Polonia"

Es cierto que en estas protestas se produjeron a menudo enfrentamientos con la policía. Sin embargo, estaban muy lejos de los extremistas judíos que viven en Cisjordania, que entraron en una ciudad palestina, incendiaron casas y coches palestinos y atacaron a los palestinos que vivían allí.

Aunque no es necesariamente justo comparar las acciones de uno con las de los miembros de su familia; después de todo, son entidades independientes, no hace falta decir que la manzana no cae lejos del árbol.

Yair Netanyahu, el hijo del primer ministro, comparó a esos mismos manifestantes contra la reforma judicial con los antisemitas de la Alemania nazi.”Dijo Yair Netanyahu en una entrevista con Caroline Glick en su programa de radio de derechas en Galei Yisrael. “Matones a sueldo hacían [actos de] terror político en las calles – no asesinatos, por cierto.

Estas comparaciones, seamos francos, son ridículas. Están comparando a ciudadanos de Israel – ciudadanos que luchan por un Israel en el que creen – con terroristas y, sólo un año después, con personas que se oponen a la propia existencia del Estado por el que luchan los manifestantes.

Hay algo que decir en la comparación de las protestas por los rehenes con las protestas contra la reforma judicial, sin duda. Al fin y al cabo, muchos de los organizadores son las mismas personas, que buscan luchar por un país justo y democrático. Las protestas por los rehenes, sin embargo, tienen un objetivo diferente en mente, mucho más humano, sencillo: traer a nuestros rehenes a casa mediante un acuerdo.

Pero centrémonos en el suceso más reciente y mostremos el marcado contraste que existe entre las protestas contra Israel y las protestas por la devolución de los rehenes.

Una se opone a la existencia de Israel. La otra pide a Israel que haga lo posible por cuidar de sus ciudadanos; es un acto de nacionalismo en sí mismo.

Una difumina las líneas entre la crítica legítima a Israel y el antisemitismo. La otra es una crítica legítima al gobierno israelí.

Una ve apoyo en círculos específicamente progresistas, mientras que la otra tiene un amplio apoyo en Israel, desde la derecha a la izquierda, desde lo religioso a lo laico.

Ambas intentan iniciar una conversación, sin duda, pero ese es el objetivo mismo de las protestas en general. Ese mismo argumento podría justificar la comparación de las protestas agrícolas en Francia con Black Lives Matter.

La comparación de Netanyahu no tiene sentido, lo que plantea la pregunta: ¿Por qué hacerla en primer lugar?

La respuesta es sencilla: para demonizar a su oposición e intentar reducir a sus rivales políticos. Es un acto de desesperación.

El autor es redactor jefe adjunto de The Jerusalem Post.