El Olimpo ha caído: El declive de Estados Unidos como superpotencia y lo que significa para Israel

Los aficionados al cine de acción recordarán El Olimpo ha caído, una película de 2013 en la que la Casa Blanca es atacada y tomada por terroristas coreanos que buscan unificar la península coreana. La secuela London Has Fallen, en la que terroristas islámicos radicales asolaban la capital del Reino Unido, le siguió en 2016.

Aunque las tramas son fantásticas, el mensaje subyacente tras ambas películas resuena, por desgracia, más que nunca en 2024. La Casa Blanca no ha sido atacada físicamente, pero su actual inquilino ha conseguido socavar y erosionar la posición de Estados Unidos en la escena mundial hasta un punto inimaginable cuando terminó la Guerra Fría, dejando a Estados Unidos como única superpotencia.

De forma similar, en estos días se pueden encontrar masas de fanáticos islamistas marchando por las calles de Londres, amenazando con violencia contra los judíos y los partidarios de Israel. El gobierno y la policía británicos parecen impotentes para intervenir ante su venenoso mensaje.

En ambas películas, traidores dentro de las filas del gobierno ayudaron e instigaron a los terroristas. Hoy, tenemos licenciados universitarios formados en visiones marxistas postcoloniales del mundo entrando en los pasillos del poder. Su influencia maligna se está abriendo paso.

Los devastadores acontecimientos del 11-S, unidos a la desgracia de los estadounidenses retenidos como rehenes en la embajada de EEUU en Teherán en 1980, deberían haber enseñado a EEUU y al mundo occidental que el islam radical ha sustituido al comunismo como principal amenaza para la civilización occidental, y que tanto la rama suní como la chií suponen una amenaza. ¿Han olvidado los estadounidenses cómo se celebró con entusiasmo la destrucción de las Torres Gemelas en todo el mundo árabe y, en particular, en Gaza? ¿Acaso no se dan cuenta los occidentales de que los mulás iraníes consideran a EE.UU. el "gran Satán" y que llevan décadas coreando "Muerte a EE.UU.”? El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sube al Air Force One camino de Detroit, Michigan, desde el aeropuerto internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta, en Atlanta, Georgia, Estados Unidos, 19 de mayo de 2024. (crédito: Elizabeth Frantz/Reuters)

¿Cuándo empezó a decaer el estatus de Estados Unidos como potencia mundial?

El declive de Estados Unidos como superpotencia se remonta a su invasión de Irak en 2003. Dejando a un lado la justificación de la invasión—la necesidad de eliminar armas de destrucción masiva que nunca se encontraron—no hay duda de que Saddam Hussein era un dictador malvado que gaseó a su propio pueblo y suponía un claro peligro para la civilización. Estados Unidos se equivocó más en la gestión de las secuelas de la guerra que en la propia guerra.

El ascenso de Barack Obama a la presidencia de Estados Unidos en 2009 condujo al desastre. Cuando las fuerzas estadounidenses estaban en Irak, los iraníes se sintieron expuestos y amenazados. Irán incluso suspendió sus esfuerzos por desarrollar armas nucleares durante ese periodo. Cuando el presidente Obama retiró la mayoría de las fuerzas estadounidenses de Irak en 2011, cedió de facto el control sobre Irak a Irán y permitió que la influencia iraní se extendiera hasta Líbano. Luego vino su falta de respuesta al uso de armas químicas por parte de Siria contra sus propios civiles.

El siguiente error del presidente Obama fue firmar el acuerdo nuclear con Irán en 2015, que eliminó las sanciones y permitió a Irán avanzar sin obstáculos hacia la producción de armas nucleares.

Cuando Joe Biden asumió la presidencia en 2021, frenó el impulso de los Acuerdos de Abraham distanciando a su administración de Arabia Saudí y tratando de renovar el acuerdo nuclear con Irán del que se había retirado el presidente Donald Trump. También eliminó las sanciones que estaban paralizando la economía iraní. La retirada chapucera de las fuerzas estadounidenses y el regreso de los talibanes al poder en Afganistán provocaron escalofríos en todo el mundo en relación con la inconstancia de Estados Unidos.

Los frutos de estas calamitosas decisiones pueden verse hoy, ya que Irán ha atacado con éxito a Israel en siete frentes en busca de la destrucción del Estado judío.

Inmediatamente después del 7 de octubre, hubo un atisbo de esperanza de que Estados Unidos hubiera despertado de su letargo. El presidente Biden visitó Israel y advirtió a sus enemigos que no atacaran. Tal vez Estados Unidos había recuperado sus principios y se había dado cuenta de que el ataque de Hamás contra Israel era sólo una expresión del ataque del islam radical contra la civilización occidental.

Por desgracia, la conducta de la administración Biden ha supuesto una vuelta a políticas que sólo apaciguarán y envalentonarán a Irán y a sus aliados. Los constantes intentos de EE.UU. de impedir que Israel entre en Rafah para desmantelar completamente a Hamás han sido exasperantes, como lo ha sido la obsesión por entregar ayuda a Gaza sin ninguna contrapartida en relación con los rehenes en poder de Hamás.

La Administración Biden tiene la temeridad de sugerir que Israel ha sido irresponsable en su conducta en la guerra de Gaza, una acusación que se enfrenta a la realidad. De hecho, la proporción entre víctimas civiles y combatientes muertos es menor para Israel en esta guerra que para Estados Unidos en Irak o Afganistán, a pesar de que Israel opera en un entorno mucho más difícil. La reciente y atroz decisión del presidente Biden de suspender el suministro de armamento de precisión a Israel ha enviado un horrible mensaje a la región. Estados Unidos está demonizando al primer ministro Benjamín Netanyahu, al tiempo que da carta blanca a Qatar, patrón de los Hermanos Musulmanes.

Los progresistas "woke", en alianza con los islamistas radicales, han logrado socavar la relación de Israel con Estados Unidos. Al tratar de frenar los esfuerzos de Israel por desmantelar y expulsar a Hamás del poder en Gaza, Estados Unidos está enviando mensajes equivocados. Le está diciendo a Hamás que no hay necesidad de liberar a los rehenes y que el grupo no será apartado del poder.

Esta política animará a los iraníes y a sus apoderados a seguir atacando a Israel. Un Irán con armas nucleares es inevitable, un hecho que infunde miedo y temor entre los aliados árabes actuales o futuros que ahora no están seguros de si se puede contar con el apoyo de Estados Unidos. El mensaje se extiende mucho más allá de Oriente Próximo hasta China y Rusia, que han formado un eje con Irán.

Lo que está en juego para el futuro del orden mundial es mucho. El rumbo de la guerra en Ucrania y el potencial de una invasión china de Taiwán vendrán determinados en gran medida por el liderazgo que muestre Estados Unidos. La guerra en Gaza no puede localizarse como un conflicto entre Israel y los palestinos. Debe verse como parte del conflicto entre la civilización occidental y el Islam radical—que ha formado un eje con Rusia y China, países con el deseo perenne de debilitar a Estados Unidos. Por eso Estados Unidos debe hacer todo lo posible para que Israel prevalezca.

A diferencia de lo que ocurre en las películas, no parece que vaya a haber un héroe que salve el día. El Partido Demócrata ha permitido que su ala progresista controle la agenda, y no hay motivos para creer que los demócratas vayan a reasumir su tradicional apoyo incondicional a Israel. Por el contrario, las consideraciones internas y las próximas elecciones tienen prioridad. Trump puede pontificar que nada de esto habría ocurrido si él hubiera estado en el poder. En caso de que consiga ganar las próximas elecciones, puede que sea demasiado tarde para deshacer el daño.

Romy Leibler fue un destacado líder empresarial y comunal en Australia que ahora reside en Jerusalén, Israel.