La temporada del Maccabi de Tel Aviv en la Euroliga es muy positiva, pese a la derrota ante el Pana

Puede que la temporada del Maccabi Tel Aviv Euroleague haya llegado a su fin tras caer ante el Panathinaikos por 3-2 en su serie de cuartos de final, pero hay muchas razones por las que los amarillos y azules pueden mantener la cabeza bien alta.

Después de lo que ha sido una temporada de pruebas y tribulaciones que nadie podría haber imaginado cuando el club ganó su primer choque continental en casa ante el Partizán de Belgrado allá por el 5 de octubre de 2023 – hace aparentemente toda una vida – no hay duda de que los jugadores del Maccabi pueden mirarse al espejo y decir que lo dieron todo.

Lo último en lo que pensaba cualquiera en el Yad Eliyahu el 5 de octubre era que Belgrado acabaría siendo la cancha del club durante el resto de la temporada en la Euroliga y que todo el país iba a ser golpeado duramente por el impactante ataque de Hamás que tuvo lugar en el Black Sabbath y Simchat Torah el 7 de octubre.

Pero eso es exactamente lo que ocurrió, enviando a todo el club a luchar para encontrar las soluciones más rápidas y razonables que pudiera para mantener la plantilla unida y segura mientras se jugaba una temporada que terminó proporcionando tantos puntos altos que nadie podría haber soñado siquiera.

Llegar a 20-14 en la temporada regular sin el beneficio de 11.000 espectadores en Tel Aviv para 16 de los partidos dejó al Maccabi en séptimo lugar en la general y una cita con el Baskonia en el Play In que vio a los amarillos y azules ganar en un walkover y avanzar a cuartos de final por segunda temporada consecutiva. LORENZO BROWN y el Maccabi Tel Aviv tendrán que emplearse a fondo esta noche en el decisivo quinto partido de su serie de cuartos de final de la Euroliga contra el Panathinaikos. Uploaded on 7/5/2024 (credit: Djorde Kostic)

El año pasado, el equipo de Oded Katash se enfrentó al Mónaco en una serie en la que no tenía ventaja de campo y esta campaña era el segundo clasificado Panathinaikos el que iba a ser el enemigo.

Aunque la situación del factor campo iba a ser un componente clave de la serie, el momento preciso en el que la serie de cinco partidos se puso patas arriba fue cuando el escolta estrella y perro alfa del Maccabi, Wade Baldwin, se lesionó en los isquiotibiales en el cuarto cuarto del primer partido.

Aunque los amarillo-azules fueron capaces de ganar ese partido, así como el 3º en Belgrado en el Pionir Arena ante más de 1.000 rabiosos aficionados que se desplazaron a Serbia para los dos partidos en casa, sin Baldwin siempre iba a ser una gran batalla cuesta arriba y Katash sabía muy bien que así sería.

No se puede subestimar la ausencia de Baldwin

Si hay algo que Katash podría haber cambiado en esta serie, fue la lesión que sufrió Baldwin.

“Una cosa que me viene a la mente es rezar a Dios para que Wade Baldwin no se lesionara. Estoy muy orgulloso de los jugadores, no me malinterpretéis, y aunque echamos de menos a Wade durante toda la serie desde el primer partido, luchamos duro y debido a la falta de energía perdimos algunos puntos al final de los partidos.

Pero la ausencia de Baldwin no se puede subestimar.

“Echamos de menos quizás a uno de nuestros mayores líderes y mejores jugadores aunque tuvimos una oportunidad y estoy muy orgulloso de ello. Ese fue el momento que cambió la serie, pero aún así demostramos que somos un equipo de baloncesto realmente bueno y que tenemos carácter, aunque no juguemos delante de nuestro público, en Tel Aviv podemos tener el mismo ambiente que aquí en Atenas. Estoy muy orgulloso de los chicos, pero si tengo que pensar en algo que marcó la diferencia, ese fue el momento.

Maccabi luchó y peleó a lo largo de una serie en la que Ergin Ataman y el propietario del Panathinaikos, Dimitrios Giannakopoulos, criticaron a los árbitros y a la Euroliga tras el primer partido por intentar hacer todo lo posible para darles cualquier tipo de ventaja.

Al final del día, a pesar de las faltas, la falta de Baldwin y tal vez no tener los partidos 3 y 4 en Tel Aviv determinaron esta serie. Pero hay que tener en cuenta que hasta la fecha ningún partido 5 ha sido ganado por el equipo visitante en 20 series consecutivas de Euroliga, una racha que se mantuvo una vez más en Atenas.

“Al llegar a este partido sabíamos que no iba a ser fácil,” comentó un angustiado Katash. “Pero había algunas cosas detrás del baloncesto y me hubiera gustado que esta serie se hubiera decidido por los jugadores y el baloncesto. Nunca hablamos de los árbitros en toda la serie, aunque nuestros rivales sí lo hicieron. Quizá deberíamos. No hay forma de que en el quinto partido, que fue un partido muy físico por ambas partes, y si quitamos los cuatro últimos tiros de Lorenzo Brown [en el tiempo muerto], hubiera 35-6 en tiros libres. Quizá sea una coincidencia, pero es una cifra de locos y me hace sentir un poco avergonzado y apenado por los jugadores. Realmente se lo merecían. Nosotros, como club, durante toda la serie, jugadores, entrenadores, hemos tenido más respeto por el baloncesto y por la Euroliga que algunas de las personas que estaban en la cancha esta noche.

Los jugadores del Maccabi lo dieron todo, pero se quedaron cortos.

“Sólo nos quedaba un último obstáculo,” dijo un totalmente decepcionado Jake Cohen mientras se le llenaban los ojos de lágrimas en el vestuario. “No pudimos superarlo. Hicieron grandes tiros y creo que estábamos un poco cansados de correr cuesta arriba. Había mucho que superar y no fuimos capaces de hacerlo, pero aún así estoy muy orgulloso de los chicos de aquí, muy orgulloso del cuerpo técnico por lo que fuimos capaces de conseguir. Creo que es muy, muy importante lo que hemos hecho este año, independientemente de cómo haya ido esta noche. Estar aquí es un gran paso y todos los jugadores en la sala y todos los entrenadores en la sala de al lado se merecen una sincera felicitación porque no puedo imaginar a ningún otro equipo en el mundo pasando por lo que hemos pasado y haciendo lo que hemos hecho.

El gran Josh Nebo también reflexionó sobre la temporada que fue.

“Obviamente hemos conseguido grandes cosas esta temporada a pesar de las dificultades que tuvimos. Pero al mismo tiempo es decepcionante que no hayamos podido hacer el trabajo. El año pasado estábamos en la misma situación, todo el mundo quería pasar el bache, y es muy decepcionante que no hayamos podido superarlo como equipo. Todo el mundo está orgulloso de los demás por la forma en que hemos demostrado carácter este año.”

“Es duro” dijo James Webb. “No es el final que queríamos, trabajar tan duro con todas las probabilidades en contra. No estoy poniendo excusas, pero ya sabes, es duro. Seguro que nos habría gustado hacer más, pero en algún momento esta temporada es un éxito. Es un éxito porque nos hemos mantenido unidos a pesar de todas las adversidades que hemos tenido. Es un gran grupo de chicos y hemos encontrado la manera de conseguirlo; esta noche simplemente no pudimos conseguirlo.

Pero nada de esto debería quitar el hecho de que los jugadores del Maccabi, el personal y la dirección hicieron todo lo que estaba en su mano para tener la temporada más exitosa posible, de lo que deberían estar muy orgullosos ya que también dieron al país algo en lo que centrarse fuera de la guerra, una distracción de la realidad.

Maccabi volverá ahora a casa y tendrá que volver la vista a la Copa del Estado de Israel y al campeonato de la liga nacional.

No está claro si Baldwin volverá a la acción o no después de que en el cuarto partido se volviera a lesionar los isquiotibiales, pero aún queda mucho por jugar esta temporada. Katash tendrá que conseguir que su equipo vuelva a la realidad muy rápidamente, y conociendo la resolución mental de este equipo debido a todos los obstáculos con los que han tenido que lidiar este año, no hay razón para pensar que no puedan’terminar en la cima de la montaña de vuelta en Tierra Santa.

“Quiero decir que estoy realmente orgulloso de los jugadores, para mí, este grupo de chicos son realmente campeones,” dijo Katash. “Aunque no nos clasificamos para la Final Four, son auténticos campeones. Nadie nos daba realmente una oportunidad después del 7 de octubre y quizá algunos olviden que jugamos un partido en casa en toda la temporada. Lograr lo que hicimos es algo especial. Es realmente difícil hablar después del quinto partido y era mi sueño y los jugadores lo querían tanto como nuestro cuerpo técnico, pero vamos a mantener la cabeza alta y estamos realmente orgullosos de la temporada que hemos hecho este año.

Los jugadores y entrenadores saben los retos que tendrán por delante tanto dentro como fuera de la cancha y un factor que jugará muy a su favor es el hecho de que han estado juntos en su mayor parte como equipo y familia durante dos años. Si añadimos el hecho de que han estado tan unidas esta temporada debido a la guerra, es de esperar que eso sea el eje de su éxito en el futuro.

Cohen resumió ese aspecto casi a la perfección.

“Sólo estoy triste porque no sólo tienes la oportunidad de estar en buenos equipos, sino que no tienes la oportunidad de estar rodeada de grandes personas cada año. Llevo mucho tiempo jugando y es un placer, algo especial, estar rodeado de buena gente, de buenos entrenadores, y sólo estoy triste porque esa parte de nuestra temporada ha terminado. Todos vinimos juntos con un objetivo en mente y desafortunadamente no fuimos capaces de completar ese objetivo, pero al mismo tiempo todavía tenemos que terminar la temporada de la Liga israelí y cosas así, seguimos siendo una familia.

Familia por encima de todo; Maccabi Tel Aviv de 2023/24 ha demostrado ser eso – una familia unida, gane o pierda.