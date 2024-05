Blinken admite: Puede que Israel no quiera o no pueda avanzar en un acuerdo con Arabia Saudí

Es posible que el gobierno israelí no esté en condiciones de proceder a la normalización saudí, dado que un acuerdo de este tipo exige una vía hacia la creación de un Estado palestino, según declaró el Secretario de Estado estadounidense Antony Blinken ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado.

"Los saudíes han dejado muy claro que [la normalización] requeriría calma en Gaza y una vía creíble hacia un Estado palestino", declaró Blinken.

"Es muy posible... que en este momento Israel no pueda o no quiera seguir ese camino", explicó.

Blinken habló sólo un día después de que el Consejero de Seguridad Nacional de EEUU Jack Sullivan visitara Israel y Arabia Saudí en un esfuerzo por avanzar en el acuerdo de la tríada.

Implica un pacto de seguridad entre Riad y Washington, un acuerdo de normalización con Israel y Arabia Saudí, y una vía para la creación de un Estado palestino. PRIME MINISTER Benjamin Netanyahu meets with then-secretary of the US Treasury Jack Lew, in Jerusalem, in 2014. (credit: Matty Stern/US Embassy Tel Aviv/Flash90)

Las elecciones presidenciales de noviembre, que también cambiarían la composición del Senado, han fijado un calendario muy ajustado para la conclusión de dicho acuerdo.

El Senado tiene que aprobar el acuerdo con 67 de los 100 votos, dado que incluye un pacto de seguridad. El Senado actual apoyaría el acuerdo, siempre y cuando incluya los tres elementos. No está claro, sin embargo, si habría suficiente respaldo en el próximo Senado.

Sullivan y el Ministerio de Asuntos Exteriores saudí han declarado esta semana que los trabajos sobre el pacto de seguridad están a punto de concluir.

Por lo tanto, la atención se ha desplazado ahora a la posibilidad de un acuerdo de normalización. El primer ministro Benjamin Netanyahu lleva tiempo buscando un acuerdo de este tipo;

Asegurar ese acuerdo era uno de los objetivos que se marcó para su Gobierno cuando juró el cargo a finales de diciembre de 2022.

Sin embargo, su gobierno se ha opuesto a la creación de un Estado palestino. Netanyahu, en una declaración que su oficina no hizo pública hasta el sábado, explicó que tal Estado se convertiría en una entidad terrorista.

En su testimonio ante el Senado, Blinken explicó que la postura israelí sobre la condición de Estado podría causar complicaciones a la hora de completar el acuerdo.

"Hemos intentado avanzar en la negociación de los aspectos bilaterales estadounidense-saudíes de un acuerdo de normalización entre Arabia Saudí e Israel.

"Pero incluso si concluyéramos esos acuerdos, y creo que de hecho podemos concluirlos relativamente rápido dado todo el trabajo que se ha hecho", explicó.

"No podrían seguir adelante, el paquete global no podría seguir adelante, a falta de otras cosas que tienen que suceder para que la normalización siga adelante", dijo Blinken.

"En particular, los saudíes han sido muy claros en que requerirían calma en Gaza, y requerirían una vía creíble hacia un Estado palestino".

Jack Lew está de acuerdo

El embajador de Estados Unidos en Israel, Jack Lew, transmitió un mensaje similar el martes en Jerusalén, cuando intervino en la Conferencia Eli Hurvitz sobre Economía y Sociedad del Instituto Israelí para la Democracia.

Para avanzar en la normalización, dijo, "va a tener que haber algún período de calma, creo, en Gaza, y va a tener que haber una conversación sobre cómo se aborda la cuestión del futuro de la gobernanza palestina".

La conversación sobre la normalización entre Israel y Arabia Saudí es más complicada, dijo Lew, al referirse al tercer pilar del acuerdo, que es la vía hacia un Estado palestino.

Ese Estado palestino, dijo, tendría que ser una "entidad desmilitarizada" e Israel tendría que conservar el derecho a defenderse.

"Ahora bien, si se parte de ese marco, es cuestión de hasta qué punto están dispuestos los líderes a entrar en esa conversación y eso es lo que vamos a averiguar", dijo.

La integración regional israelí es especialmente importante para combatir la agresión regional iraní, dijo Lew.

Como ejemplo de lo que podría ser el futuro, se refirió al trabajo conjunto de cinco ejércitos -Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Jordania e Israel- que surcaron los cielos para defender al Estado judío de un ataque iraní con misiles y aviones no tripulados.

El presidente Isaac Herzog dijo en la conferencia que Sullivan había hablado con él sobre el acuerdo saudí, y que apoyaba esa iniciativa.

"Se trata de una medida que podría provocar un cambio tremendo, un 'cambio de juego' histórico que constituye una victoria sobre el imperio del mal".

Subrayó: "Espero de verdad que se esté considerando seriamente esta posibilidad, ya que el imperio del mal intentó el 7 de octubre destruir la oportunidad de normalización. Nuestra lucha, en definitiva, no es sólo una lucha contra Hamás. Es una batalla más amplia, estratégica, global e histórica, y debemos hacer todo lo posible para integrarnos en la gran visión de la normalización."

El Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, presentó dos meses antes del atentado del 7 de octubre un plan visionario para la imagen que convertía a Israel y a la región en un centro de tránsito mundial, e Israel debe hacer todo lo posible para transformar esas ideas en realidad, afirmó Herzog.