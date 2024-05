Reconocer a Palestina es "blanquear los crímenes de Europa", dicen los grupos locales pro Palestina

Mientras Israel denunciaba enérgicamente la decisión de varios países europeos de reconocer el “Estado de Palestina” como recompensa al terrorismo, los pro-palestinos locales de España, Irlanda y Noruega rechazaron estas declaraciones por insatisfactorias, y algunos incluso las consideraron como un blanqueo de la “complacencia europea” con los “crímenes israelíes.

En España, las cuentas oficiales de las acampadas estudiantiles de Madrid y Barcelona rechazaron la declaración del gobierno español. “El reconocimiento del Estado palestino blanquea [a las naciones] europeas mientras siguen vendiendo armas a quienes están masacrando [a los palestinos],” dijo el grupo. También exigió “una ruptura completa de relaciones con Israel” y prometió “seguir luchando hasta el fin del colonialismo sionista.”

Al-Yudur, un grupo afiliado al frente del FPLP Samidoun, compartió un hilo en el que afirmaba, “Este reconocimiento simbólico es importante pero es insuficiente, especialmente en el contexto actual de Gaza. Palestina necesita algo más que un gesto. La ruptura de relaciones culturales, académicas, económicas... de nuestro gobierno con Israel sería un primer paso mucho más útil porque sabemos que sí funciona (porque funcionó en el apartheid sudafricano) y que los palestinos y los movimientos de solidaridad sí lo piden.”

Ana Sánchez, hablando en nombre de la Red de Solidaridad contra la Ocupación de Palestina (RESCOP), otro grupo español, tampoco se mostró impresionada por la declaración del gobierno español. En una entrevista concedida a Canal Red, dijo: "Nos hubiera encantado despertarnos con la noticia de que nuestro gobierno ha cortado sus lazos con un régimen genocida, de apartheid y colonial... El reconocimiento de un Estado no implica la solución a todas las violaciones sistémicas de los derechos del pueblo palestino que se han producido durante décadas".

Sánchez también denunció que España seguirá manteniendo relaciones diplomáticas, económicas y culturales con Israel e incluso vendiendo armas “a quienes oprimen al Estado que acabamos de reconocer” comparando la declaración con un “papel mojado”. Manifestación de palestinos por la creación del Estado en Hebrón GAL (credit: REUTERS/Ammar Awad)

'Poner fin al acuerdo UE-Israel'

Grupos irlandeses y noruegos

también expresaron sus dudas ante los recientes anuncios realizados por sus gobiernos. La Campaña de Solidaridad Irlanda-Palestina (IPSC), una de las principales organizaciones propalestinas de la República de Irlanda, no se refirió en absoluto a la decisión de reconocer directamente a Palestina, sino que publicó un tuit en el que se leía: “El gobierno irlandés debería sancionar ahora al apartheid Israel por sus crímenes contra el pueblo palestino. Poner fin a todo comercio con Israel. Promulgar la Ley de Territorios Ocupados y la Ley de Desinversión. Poner fin al uso militar estadounidense de Shannon. Pedir el fin del Acuerdo UE-Israel.” Hoy mismo, IPSC también se refirió sarcásticamente a la decisión de Israel de expulsar a los embajadores de los países que están reconociendo un estado palestino, diciendo, “Bueno ahora, nosotros hemos estado pidiendo la expulsión del embajador del apartheid pero no pensamos que ellos lo harían ellos mismos. En Noruega, el Comité Palestino, un grupo creado ya en 1969, felicitó al gobierno por la decisión. Este es un asunto en el que hemos trabajado durante mucho tiempo y una señal importante para Israel de que Noruega no acepta la ocupación de Cisjordania ni la intención de que Gaza sea vaciada de palestinos para ampliar el Estado de Israel declaró. Sin embargo, el grupo añadió: "Las señales políticas claras son importantes, pero el reconocimiento del Estado de Palestina debe ir seguido de medidas concretas que pongan fin a la ocupación israelí y contribuyan a la creación de un Estado palestino independiente". Entre ellas se incluye, según la portavoz del Comité, Line Khatib, el fin del apoyo financiero a la colonización israelí mediante la desinversión en empresas israelíes. Por último, en cuanto a las premisas de una solución de dos Estados, dijo: “El Comité Palestino cree que, a través de elecciones, los propios palestinos deben decidir sobre su propio futuro, si una solución de dos Estados o un Estado con igualdad de derechos para todos entre el río y el mar debe constituir la base de una paz duradera. Una solución de paz justa debe incluir el derecho al retorno de todos los refugiados palestinos desplazados. Interesantemente, la página de Facebook perteneciente a la Comunidad Palestina en Noruega no ha reaccionado a la decisión de ninguna manera hasta ahora.