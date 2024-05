El Tribunal Supremo iraní rechaza volver a juzgar a un judío cuya ejecución es inminente

El Tribunal Supremo de Irán ha desestimado la petición de celebrar un nuevo juicio contra el judío iraní Arvin Nathaniel Ghahremani, que va a ser ejecutado por matar presuntamente a un musulmán iraní en defensa propia, según informó el sábado la Organización Iraní de Derechos Humanos (OIDDH).

La situación de Ghahremani fue denunciada por la organización londinense Iran International.

Ghahremani tiene 23 o 24 años, según Beni Sabti, nacido en Teherán y experto en Irán del Instituto de Estudios de Seguridad Nacional de Israel.

El régimen clerical detuvo a Ghahremani hace dos años por el altercado con un musulmán iraní, Amir Shokri.

El régimen disfruta con las ejecuciones, según un experto

"La decisión coloca a Ghahremani en riesgo inmediato de ejecución, lo que subraya un proceso judicial empañado por una supervisión [deficiente] y la falta de una representación justa", informó Iran International, según IHRNGO.

La familia de Ghahremani ha insistido en que actuó sólo en defensa propia. Según los informes, Shokri atacó primero a Ghahremani con un cuchillo.

El sistema judicial iraní da prioridad a los derechos de los musulmanes sobre los de judíos, cristianos, bahaíes y otras minorías religiosas y étnicas.

"En estos últimos días y semanas, ha habido esfuerzos internacionales para liberarlo y conseguir que la familia musulmana lo indulte y convierta la ejecución en una pena de prisión", declaró Sabti a The Jerusalem Post. Una valla publicitaria anti-israelí se ve junto a la bandera iraní durante una celebración tras el ataque de la IRGC contra Israel, en Teherán, Irán, 15 de abril de 2024. (Crédito: Majid Asgaripour/WANA/via Reuters)

"Judíos de EE.UU. y otros países recaudaron fondos por valor de más de 1,5 millones de dólares, incluida la oferta de un apartamento y la construcción de una mezquita en nombre del musulmán muerto", dijo. "Parece que no llegaron a un acuerdo".

"No me sorprende", dijo Sabti. "La mayoría de las veces, el régimen y el sistema judicial no cooperan con la persona que va a ser ejecutada. Disfrutan y no les importa. No hacen nada para cambiar el veredicto.

El régimen iraní no hace ningún esfuerzo por llegar a la familia de un muerto para convencerla de que perdone la vida a la persona condenada a muerte, dijo, y añadió que la República Islámica de Irán "disfruta con el proceso de ejecución".

El proceso judicial iraní está ampliamente considerado como uno de los sistemas jurídicos más bárbaros, según grupos de derechos humanos.

"En cualquier momento podemos oír la noticia de que puede ser ejecutado", dijo Sabti.

La gélida actitud del régimen "puede significar que ejecuten sin previo aviso", afirmó.

Los funcionarios judiciales pueden "decir a una familia que será ejecutado el miércoles, y la familia viene el lunes, y les dicen que ya ha sido ejecutado", dijo Sabti.

"Esto es Irán";

La actitud fría del régimen puede significar que ejecuten sin previo aviso, dijo.