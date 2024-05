Israel somos todos": Una conversación refrescante y abierta con un célebre periodista italiano

Tenía ganas de verte desde que te vi en televisión la semana siguiente al 7 de octubre.

Yo estaba en la cama con mis hijos arropados en casa de mis padres en Milán, con mi marido ya de vuelta en Israel sirviendo en las FDI.

Estaba aterrorizada por lo que estaba ocurriendo en Israel, y al mismo tiempo me sentía expuesta y en peligro por primera vez en mi vida en Milán, y tan consciente de que soy judía en un mundo en el que no le gustamos a nadie. Acurruqué a mis hijos a mi alrededor (incluso a mi hijo de 18 años, que ya no me abraza) ese lunes por la noche, con la esperanza de ver la televisión.

Cambiaba de canal mientras ridículos tertulianos discutían una y otra vez sobre cómo la ocupación de Israel merecía un 7 de octubre mientras la sangre de mis hermanos y hermanas aún estaba húmeda, y mi corazón estaba dolorido por palabras que dolían como cuchillos afilados. Entonces me detuve en el Canal 4 y lo vi: El profesor Nicola Porro, presentador del programa de entrevistas Quarta Repubblica (La Cuarta República).

Hablaba de Israel con amor y admiración mientras intentaba mantener la compostura y el equilibrio. Sostuvo que Israel es el único país democráticamente libre de Oriente Próximo y que todos debemos apoyarlo, pase lo que pase. EL ESCRITOR con Nicola Porro en Milán. (crédito: HADASSAH CHEN)

Al final recuperé el aliento mientras las lágrimas corrían por mi rostro. Me alegré de que haya mentes brillantes y figuras conocidas dispuestas a decir la verdad y arrojar algo de luz sobre el turbio y complicado mundo de los medios de comunicación. Incluso en el profundo y oscuro bosque de la ignorancia y el racismo, hay esperanza de que prevalezca algo de verdad.

Su nombre no era nuevo para mí. Aunque ya no vivo en Italia, sigo viendo la televisión italiana cuando puedo y leo periódicos italianos.

Pulsé el enlace para seguir su cuenta de Instagram, que tiene la friolera de 350.000 seguidores, y quedé enganchado.

Todos los lunes por la noche, Porro presenta un programa de televisión en directo de tres horas sin teleprompter ni guión. Pasa sin problemas de un tema a otro, haciendo que ver política sea tan divertido como asistir a un concierto de rock. Todo se vuelve entretenido cuando Porro se hace cargo.

“Este tío es un genio,” susurré a mis padres, mientras todos nos convertíamos en sus fans, y nuestra sesión televisiva de los lunes por la noche con Porro se volvía sagrada.

NECESITABA conocerte.

“Imposible,” me dijeron en voz muy baja.

Porro (al que todos se dirigen por su apellido) está excesivamente ocupado, lo que hace muy difícil conseguir una entrevista con él, según algunos trabajadores de la cadena de televisión. Es una persona muy ocupada, con un programa de televisión, una página web y múltiples proyectos. También da clases en una universidad, está casado y tiene dos hijos pequeños.

Su árbol genealógico procede directamente de la nobleza italiana, con raíces que se remontan al año 1300. Ahora reconozco la pizca de esnobismo que sentí cuando mi curiosidad por la vida de Porro se convirtió en mi rutina diaria mientras me encontraba básicamente sin hogar y sin trabajo en Milán.

Avancemos hasta seis meses después. Mientras tanto, había vuelto a casa, a Israel, había sido testigo de la transformación de todo mi mundo y había compartido innumerables lágrimas y risas con amigos y familiares mientras la vida, la muerte y la victoria se convertían en parte de la nueva normalidad en la que seguimos viviendo hoy en día. Sin embargo, Porro permaneció en algún lugar de mi mente, desafiándome por no poder conocerle, mientras mantenía su firme defensa de Israel durante todo el camino, sin defraudarme nunca.

En abril, volví a Italia para pasar la Pascua con mi familia en la preciosa ciudad de Portofino. Un viernes, mientras nos apresurábamos a terminar de prepararnos para el Shabat, estaba cruzando una carretera principal con mi hijo en esta pequeña y pintoresca ciudad cuando oí que alguien gritaba: “Muy bien– no tienes miedo de esconder tu pequeña kipá y tu identidad judía.

Me giré y vi a un hombre que intentaba desbloquear el asiento de su típica Vespa italiana mientras me sonreía. Rápidamente comprobé que no se trataba de un antisemita trastornado que intentaba ser irónico.

Me dijo, “Bravo bambino,” que se traduce como “Muy bien, pequeñín.” Me quedé mirándole fijamente, y mis manos empezaron a temblar.

"¡Porro! ¡Eres tú!" Grité.

Me habría abalanzado sobre él si hubiera podido. Me preguntó sorprendido: "¿Quién es usted? "Me llamo Hadassah Chen, y llevo seis meses buscándote", respondió, "¿Tú eres Hadassah Chen?", sonando asombrado; al parecer, había oído mi nombre.

“Gracias por todo lo que haces por nosotros los judíos, por ser quien eres, por no tener miedo y por ser simplemente inteligente” le dije agradecida, sonando como un disco rayado mientras esperaba que su Vespa no se pusiera en marcha para poder pasar más tiempo conmigo en medio del tráfico de aquel viernes nublado.

"Eres la mejor, judía; eres fuerte y valiente", me dijo. Levanté las manos temblorosas, intercambiamos números de teléfono e incluso nos hice un selfie a los dos. Hablamos un rato, y cuando se fue entré en la juguetería de enfrente y le dije a mi hijo que eligiera lo que quisiera. "Hoy celebramos, mi niño".

La entrevista

Una SEMANA después, estaba en un acogedor café en pleno centro de Milán con la lluvia cayendo a cántaros fuera. Todavía no podía creer que Porro pronto se sentaría conmigo para una entrevista. Apareció a las tres en punto de la tarde mientras maldecía a su peculiar manera, “Todos esos idiotas de la teoría del cambio climático” mientras se encogía de hombros al quitarse la lluvia de la chaqueta. “Estoy terminando un libro sobre toda esta conspiración y sobre cómo demostraré que están todos equivocados”

Me reí y me sentí cómoda enseguida. Éramos como dos estudiantes sentados en la cafetería de la universidad hablando de teorías y de la vida. Tiene 55 años, con la energía y las agallas de un joven de 22.

Fui directo al grano. “¿Por qué te comportas así?” le pregunté en tono serio. “¿Por qué te expones tanto por nosotros, por Israel? La gente te reconoce; puede llegar a ser peligroso – eres valiente.”

“Los que están en primera línea son valientes,” respondió. “Yo no; mi mujer cree que soy imprudente, y puede que tenga razón. Desde que era un joven adolescente, siempre he apoyado a Israel. Leo toda la literatura estadounidense cuyos autores son en su mayoría judíos. Representa mis valores de justicia, de libertad; Israel me representa a mí y a lo que yo defiendo, y me siento obligado a decir lo que creo que es correcto.”

Respondí rápidamente: “Pero usted no es judío, ¿verdad?”

“No lo soy, pero creo que la familia de mi mujer tiene antecedentes judíos. Sus bisabuelos eran banqueros ricos de Génova que fueron deportados a campos de concentración” Añadió rápidamente sobre su mujer, como si acabara de leerme el pensamiento, “Probablemente sea judía.

“Tomaré un espresso doble, por favor,” dije, volviéndome hacia el camarero mientras ocultaba mi cara sonriente.

AUNQUE PARECÍA tranquilo y paciente, su mente se movía con rapidez y era difícil seguirle el ritmo. Sentí como si no dispusiera de mucho tiempo. Intentamos hablar de todos los temas relacionados con la compleja situación de Israel.

Porro no entiende por qué se considera a Benjamin Netanyahu según él el único responsable de la calamidad del 7 de octubre; parece ser el admirador de nuestro primer ministro’. Aunque reconoce que Netanyahu ha cometido algunas meteduras de pata políticas, Porro sigue pensando que el primer ministro es el único con la fuerza y la personalidad necesarias para manejar esta situación.

"Cuando lo vi por primera vez en 1994, no era Primer Ministro, pero me di cuenta de que era un político fuerte. Estoy deseando volver a verlo", dijo.

“El 7 de octubre vino al mundo para impedir la normalización con Arabia Saudí que estaba a punto de firmarse, y quien la niegue es un necio,” dijo Porro sin rodeos. “Si de mí dependiera, acuñaría un nuevo eslogan: “Israel somos todos,” ya que el mundo no parece darse cuenta de que Israel, con sus nueve millones de ciudadanos, está librando una batalla por la libertad y la seguridad de toda la humanidad.

“Israel carece de talento para el marketing; Hamás lleva mucha ventaja en esto,” se lamentó. “Sólo espero que no sea demasiado tarde para que todos despertemos, porque el enemigo ya está llamando a nuestra puerta aquí en Europa. Estos idiotas de clase alta de la izquierda no parecen entenderlo", concluyó, tomando un sorbo de espresso.

Estaba completamente absorto y, por tanto, sorprendido cuando me pidió que le hablara de mí y de nuestras vidas en Israel.

Esto es lo que admiro de Nicola: sabe escuchar, se interesa por los demás y es curioso e intrépido. Dice palabrotas en voz alta cuando las cosas le molestan, pero nunca suena vulgar; es un snob por definición, pero tan accesible y directo.

“Israel debería desarrollar una nueva aplicación que notificara automáticamente a los usuarios en sus teléfonos cada vez que se lanzaran misiles, y calculara el número de vidas que se podrían haber perdido en caso de que no existiera el increíble invento, hecho por un judío, conocido como la Cúpula de Hierro,” sugirió. “Debería demostrar cuántas vidas se salvaron en su país cuando su enemigo presenta cifras ridículas de muertes de civiles en el lado palestino que nunca se han comprobado con exactitud.”

Era un torrente inagotable de ideas y pensamientos. ”Los palestinos son la ‘bomba atómica’ de esos países árabes contra vosotros; son los ‘trabajadores’ del régimen iraní.

“¿Vas a dedicarte luego a la política?” le pregunté sonriendo.

“¡Nunca!” respondió tajante. “Se me da bien hablar y expresar mis opiniones. Quiero ganar mi propio dinero y gastarlo como me plazca. Quiero beber, fumar y hacer lo que quiera sin tener que preocuparme de que me vean o me juzguen. Mira lo que le hicieron a Bibi en tu país cuando se fumó unos puros – es un chiste. En Italia, la mitad de los políticos estarían arrestados; dale al hombre un poco de paz.”

Mirándome a los ojos, se puso serio y me dijo que había visto el vídeo terrorista de GoPro, de una hora de duración. Debería reproducirse 24 horas al día en todo el mundo para recordarnos lo que nos espera si no les detenemos".

Aproveché el momento y le espeté: "¡No me digas que crees en la solución de los dos Estados!"

"Yo sí", respondió.

Me quedé desconcertado, como si me hubieran dado una bofetada. Porro y yo discrepamos mucho en este tema.

Parecía que tenía que irse, pero necesitaba aclarar mi postura. Miré mi teléfono y me di cuenta de que me había dado más de una hora.

“Quiero que vengas a Israel: Los israelíes necesitan conocerte” exclamé. “Y quiero mostrarte el lado hermoso de mi país, aparte de los kibbutzim destruidos y las dificultades que conoces bien.”

Todavía tenemos mucho de qué hablar, incluidas las personas que residen en Judea y Samaria, cuyas perspectivas Porro no ha comprendido del todo y siente curiosidad por conocer, así como los judíos religiosos – los “extremistas” a los que se refiere – y mis sentimientos respecto a los árabes israelíes que trabajan, viven y estudian en Israel. Siempre está hambriento de saber más y dispuesto a aprender de quienes puedan saber más que él sobre diferentes temas.

Nos despedimos, y cuando intentaba pagar mi café, la cajera sonrió para reconocerlo. “Invita la casa, profesor”

"Mi padre visitó un kibutz hace mucho tiempo para aprender a hacer aceite de oliva. Tenemos nuestra propia marca llamada Rasciatano en la campiña de Murgia, una impresionante zona de colinas situada en el centro de la Tierra de Bari", me dijo, compartiendo otro dato inesperado de Porro que guardaré como un tesoro.

Me prometió que viajaría a Israel lo antes posible.

“Eso sí, no me lleve a comer kebab; parece tan feo y burdo.”

Me reí. “No se preocupe, profesor, le llevaré al Rey David, al hotel, no al hombre, y tomaremos los mejores vinos y comeremos carne.”

“No, lléveme a un kibbutz; yo soy un hombre de kibbutz de corazón.”

Allí brilló de nuevo el brillo de sus ojos.

Fue mágico. 