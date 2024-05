Las películas de Docaviv muestran la vida después del 7 de octubre

Hay un dicho que dice que los periodistas escriben el primer borrador de la historia, pero eso es igualmente cierto para los documentalistas. En este sentido, en la 26ª edición de Docaviv, el Festival Internacional de Documentales de Tel Aviv (docaviv.co.il), que se celebra hasta el 1 de junio en la Cinemateca de Tel Aviv y otros lugares de la ciudad, se proyectan varias películas sobre la masacre del 7 de octubre perpetrada por Hamás y la guerra que la siguió.

Estas películas varían en estilo y contenido. Algunos cineastas comenzaron a contar las secuelas de la masacre en los días inmediatamente posteriores al atentado, con gran urgencia, mientras que otros han tratado de relatar lo que estaba ocurriendo desde un punto de vista más pausado y cinematográfico. Sin embargo, a pesar de sus diferentes enfoques, todas estas películas intentan responder a cómo podemos seguir adelante desde el 7 de octubre y honrar a las víctimas y sobrevivientes.

Jasmine Kainy Beyond October 7 se centra en una extensa familia del kibutz Be’eri, los Gads, que lograron sobrevivir, y muestra cómo se las han arreglado en los días y meses posteriores a la masacre. La generación de más edad de la familia, Aliza y Tzahi, aparecen al principio en una especie de animación suspendida, sentados en casa de un pariente en Haifa el 10 de octubre e intentando averiguar quién de sus amigos sigue vivo. "Veo que mi mujer está destrozada, no puede asimilar el mal", dice Tzahi. Luego se entera de que uno de ellos escondió a sus hijos y luego fue secuestrado para llevarlo a Gaza.

El director le pregunta: “¿Qué haces ahora?” y él responde: “¿Qué hago? Ahora voy a casa, ya sabe, le preparo a mi padre una taza de té, pongo algo de fútbol en la tele o algo así. Eso es lo que hago ahora. ¿Qué hay que hacer?”Más tarde, se entera de que su amigo, Yonatan “Yoni” Rapaport, fue asesinado, y se derrumba. RESIDENTES DEL Kibbutz Nir Am fueron realojados en el Hotel Herod’s de Tel Aviv tras ser evacuados después de la masacre del 7 de octubre. (crédito: MIRIAM ALSTER/FLASH90)

Su hija, Miri, se ha trasladado con su familia a un hotel en el Mar Muerto. Miri se enfrenta a un hijo que se rompió una pierna al saltar por la ventana de su casa en llamas para ponerse a salvo, y a una hija cuya mejor amiga, Emily Hand, primero fue declarada muerta y luego declarada secuestrada y finalmente liberada. Mientras Miri intenta consolar a sus dos hijos -su hija, como es comprensible, se encuentra en una montaña rusa emocional y no sabe cómo reaccionar cuando se entera de que su amiga está cautiva de Hamás-, también intenta organizar los esfuerzos del kibbutz para dar a conocer su historia a los medios de comunicación. La mayoría de los miembros no quieren hablar, ya sea por pudor o por incapacidad para revivir su trauma. Así que, con voz casi mecánica, cuenta su historia docenas de veces al día a periodistas extranjeros. Es difícil para ella, pero siente que no tiene elección:

“Tenemos que mantener lo que le ocurrió a Be’eri en la mente de todos”

Un momento revelador y conmovedor la muestra caminando hacia una manifestación para exigir la liberación de los rehenes mientras mantiene una entrevista con un periodista en inglés y le dice a su hija, en hebreo: “No tengo nada para comer.“Tiene hambre,” explica Miri al reportero antes de volver a responder a las preguntas.

A medida que pasan los meses, siguen luchando con su incierto futuro, aunque sorprendentemente al principio del proceso, Tzahi y otros miembros de Be’eri consiguen reabrir la imprenta del lugar. Aunque vuelve todos los días al kibbutz para trabajar en la planta, que está ocupada surtiendo pedidos que se envían a todo el país, sueña con volver allí a vivir algún día. En un momento dado, cuando se le pregunta cuál sería una “imagen de la victoria,” dice: “No ganamos; perdimos.”

Explorando diferentes aspectos de la vida después del 7 de octubre

VARIOS CORTOMETRAJES examinan diferentes aspectos de la vida después del 7 de octubre. Tattooed4Life, de Kineret Hay-Gillor, se centra en la tatuadora Liraz Uliel, superviviente de la masacre del festival Supernova, en la que fueron asesinados 364 civiles. Para sobrellevar el dolor y la pérdida, crea un diseño fractal que representa las vidas de las víctimas e invita a otros afectados por la tragedia a tatuarse en la piel estos fragmentos de un diseño mayor. Otros supervivientes comparten con ella sus historias, y ella va revelando poco a poco la suya.

Benny Shklovsky’s Voiceless Witness narra la historia de Nikolay, un joven que sufre trastorno de estrés postraumático antes del 7 de octubre y que se siente culpable por no haber estado a punto de luchar en la guerra y ayudar a proteger a sus amigos y familiares. Confuso y a la deriva, encuentra un propósito en su vida adoptando un perro callejero que los soldados de las IDF encontraron en Gaza. Al principio no está seguro de poder comprometerse con Khani (los soldados la llamaron así porque la encontraron en Khan Yunis), pero poco a poco se va encariñando con ella mientras la pasea por Tel Aviv y media en una guerra en casa entre ella y sus gatos. Aunque esta historia pueda parecer sólo tangencialmente relacionada con la guerra, presenta un retrato conmovedor de alguien que intenta encontrar la manera de seguir adelante, algo con lo que muchos de nosotros podremos identificarnos.

Yoav Biran se centra en la incertidumbre a lo largo de las fronteras y cuenta tres historias que describen las altas tensiones en la región que conducen a situaciones extrañas durante una guerra sin final a la vista.

Yakie Ayalon, de Ye’arim, sigue a los supervivientes de los kibutzim Netiv Ha’Asara y Zikim mientras intentan adaptarse a la vida en el hotel Ye’arim, en las colinas de Jerusalén. Cuenta historias muy humanas sobre cómo arreglárselas sin las libertades que a menudo damos por sentadas hasta que desaparecen, como la posibilidad de ir a la nevera y tomar un tentempié a última hora de la noche. En un momento conmovedor, una terapeuta artística voluntaria habla de la apertura de una sala para que los niños dibujen y pinten pocos días después de la masacre, y el primer niño que entró hizo una casa. Siguieron otros, y pronto habían construido una comunidad modelo con una piscina y un parque de atracciones.

