"Emanuel, CEO de Endeavor, pide la dimisión de Netanyahu: 'No quiere una solución pacífica'

El consejero delegado de Endeavor, Ari Emanuel, pidió al Primer Ministro Benjamin Netanyahu que abandone su cargo en la Cena Nacional de Homenaje del Centro Simon Wiesenthal al empresario estadounidense el pasado miércoles, provocando abucheos y vítores de los asistentes. “Netanyahu no quiere una solución pacífica, y ha quedado claro que llegar a una solución política y que Netanyahu siga en el poder son caminos irreconciliables,” dijo Emanuel en un vídeo publicado por Deadline Hollywood. “Israel nunca estará verdaderamente seguro con Bibi Netanyahu al mando.”

Emanuel explicó que los judíos eran un pueblo caritativo, al que su religión ordenaba acoger a los extranjeros y hacer donaciones a huérfanos y viudas. También citó la participación de los judíos estadounidenses en el movimiento por los derechos civiles del país. Por el contrario, Emanuel dijo, según Deadline, que "Netanyahu es fundamentalmente egoísta. El coste de darle a este hombre lo que quiere ha llegado a ser demasiado grande para demasiada gente".

Netanyahu y los extremistas de su gabinete deberían marcharse, dijo Emanuel, añadiendo que no había contradicción alguna en apoyar las operaciones de las FDI para destruir a Hamás y liberar a los rehenes tomados el 7 de octubre, al tiempo que se lamentaba la pérdida de civiles palestinos y se condenaba a los extremistas judíos de Cisjordania. Palestinos reaccionan después de que Hamás aceptara una propuesta de alto el fuego de Egipto y Qatar, en Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, 6 de mayo de 2024. En Israel, manifestantes bloquean una autopista exigiendo la liberación inmediata de los rehenes. (Crédito: REUTERS, REUTERS/SHANNON STAPLETON)

Emanuel declaró que los israelíes deben elegir democráticamente a los líderes de Israel, pero los judíos de fuera de la nación tienen el deber de expresar sus opiniones.

“Las reputaciones pueden arruinarse mucho más rápida y fácilmente de lo que pueden repararse, y Netanyahu ha empañado un legado que no le pertenece,” dijo Emanuel en el vídeo de Deadline. En el vídeo se podía ver a los invitados a la gala abandonando el discurso de Emanuel.

Vergüenza para el centro

El Centro Wiesenthal no respondió a las solicitudes de comentarios de The Jerusalem Post, pero el filántropo judío Bobby Rechnitz les pidió que se distanciaran de los comentarios, diciendo que ahora era el momento de la unidad. “La SWC se ha asociado durante mucho tiempo con los peces gordos de Hollywood, ninguno de los cuales condenó la masacre del 7 de octubre ni el aumento del antisemitismo desde entonces. Si estas relaciones no pueden utilizarse para el bien, al menos no deberían servir de plataforma para un ataque contra los dirigentes democráticamente elegidos del único Estado judío", dijo Rechnitz. Rechnitz dijo que el discurso era inaceptable para un acto que se suponía debía abordar el aumento del antisemitismo, convirtiéndolo "en una oportunidad para hacer una diatriba divisiva y política"."

“Estoy extremadamente decepcionado de que el Centro Simon Wiesenthal permitiera que esto sucediera,” dijo Rechnitz. “Es una total falta de respeto a sus principios fundacionales de tolerancia y lucha contra el antisemitismo cuando hacen que alguien pronuncie un discurso como éste sobre el líder democráticamente elegido del Estado judío, una nación que nació del Holocausto.”