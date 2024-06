Escuela judía de Chicago organiza viaje de servicio a Israel a último minuto

El primer viaje a Israel de Teddy Gutstein, en la guardería, incluyó todos los clásicos: un vuelo de El Al, falafel y una visita al famoso mercado Mahane Yehuda de Jerusalén.

La única pega fue que toda la experiencia tuvo lugar en su clase de la Chicago Jewish Day School. La escuela envía a sus alumnos de octavo curso a un viaje anual a Israel, pero desde que era un niño de guardería, Gutstein se conformó con un vídeo de simulación de vuelo y un poco de Bissli.

Hasta este curso escolar, y Gutstein, que ahora tiene 14 años, está por fin preparado para participar en el viaje real, organizado por la Federación Judía de Chicago e IsraelNow, una organización que lleva a alumnos judíos de octavo curso a Israel desde ciudades de todo Estados Unidos. El viaje acoge cada año a unos 200 estudiantes del área de Chicago; el CJDS es el único colegio que envía a su propia cohorte.

Gutstein estaba ansioso por vivir la experiencia de Israel por primera vez.

“A lo largo de los años, hemos estado aprendiendo hebreo y sobre Israel” dijo Gutstein a la Agencia Telegráfica Judía. “Siempre he querido ir. Algunos de mis amigos han ido, pero yo personalmente, nunca he ido. Así que, obviamente, estaba deseando vivir la experiencia. Mercado Mahane Yehuda (crédito: MARC ISRAEL SELLEM/THE JERUSALEM POST)

Pero como la guerra entre Israel y Hamás se prolongó hasta los primeros meses de 2024, IsraelNow tomó la decisión de cancelar sus viajes a Israel de febrero y marzo para todas las ciudades participantes. La cancelación convirtió el viaje de Gutstein en uno de los muchos viajes a Israel que se han visto interrumpidos tras el 7 de octubre, ya que las aerolíneas han cancelado vuelos ante la llegada de cohetes y algunas organizaciones judías se lo han pensado dos veces antes de llevar a sus miembros a las inmediaciones de una zona de guerra, aunque otros han ido a pesar de los riesgos.

Cuando parecía que el CJDS iba a unirse a las filas de las instituciones que desechaban sus viajes, la decisión no sentó bien a todo el mundo.

“Trabajamos muy duro para conectar a nuestros estudiantes con este país, y para que entiendan que forman parte de esta gran nación judía. Y entonces, en uno de sus mayores momentos de necesidad, nos alejamos de eso", dijo a JTA Tamar Cytryn, directora de estudios judaicos del CJDS. "Se sentía contrario a lo que somos como institución, y a nuestros objetivos".

Sam Rodin, director de IsraelNow Chicago, dijo a JTA que la organización decidió cancelar sus viajes por preocupación por la salud mental y física y la seguridad de los estudiantes. Rodin dijo que el grupo determinó que “no sería capaz de proporcionar una experiencia significativa y educativa que fuera segura”

En lugar de su viaje a Israel, IsraelNow había ofrecido un programa en el norte de California, en el que participaron algunos estudiantes de CJDS.

Al principio, esa decisión significó que un año escolar ya difícil estaba destinado a terminar en decepción para Gutstein y sus compañeros de clase. Pero Cytryn dijo que la administración de la escuela comenzó a buscar formas de hacer realidad el viaje, inspirándose en los viajes de misión del Fondo Nacional Judío, a través de los cuales judíos estadounidenses han podido hacer voluntariado en Israel de forma segura.

La escuela recauda dinero para el viaje

El personal del CJDS comenzó a hacer llamadas telefónicas, explicando a los miembros de la comunidad y a los donantes su visión del viaje, que Cytyrn dijo que era mostrar a los estudiantes la vida israelí antes y después del 7 de octubre. Al final, la escuela recaudó suficiente dinero para enviar a 16 estudiantes, cada uno acompañado por uno de sus padres o abuelos, y a cuatro miembros del personal a Israel; con un coste aproximado de 5.500 dólares por participante. (Las familias aportan 2.750 dólares al viaje para toda la estancia de sus hijos en el CJDS.)

Incluso después de que el CJDS reuniera el dinero necesario para organizar su propio viaje, algo que el colegio nunca había hecho, una serie de cancelaciones de vuelos complicó aún más las cosas. Pero 48 horas antes de que los estudiantes y sus padres embarcaran en los vuelos el 14 de mayo, y después de varias llamadas telefónicas agitadas con donantes, padres y la agencia de viajes de la escuela, finalmente todo encajó.

“Fue una montaña rusa,”, dijo Cytryn. “Íbamos a ir, se canceló. Íbamos a intentarlo de nuevo. Conseguimos entradas, se cancelaron. Intentamos conseguir más entradas, pero no podíamos pagarlas. Y al final, de alguna manera, milagrosamente, todo salió bien.

El viaje de nueve días combinó destinos turísticos populares y lugares sagrados, como el Muro Occidental, el Mar Muerto y la playa de Tel Aviv, con el voluntariado en organizaciones cuya labor se ha visto afectada por la guerra. Los participantes en el viaje trabajaron con HaShomer HaChadash, una organización que facilita servicios de voluntariado en granjas de Galilea y el Néguev, donde recogieron colirrábanos y clasificaron pepinos y tomates. También empaquetaron botiquines de primeros auxilios con Magen David Adom, el servicio de respuesta a emergencias de Israel.

En cada turno, los israelíes compartieron sus experiencias del 7 de octubre, incluido el guardia de seguridad del grupo, Omri, que había pasado seis semanas y media sirviendo en Gaza durante la guerra. También visitaron la Plaza de los Rehenes de Tel Aviv y se reunieron con familiares de las víctimas de la masacre del festival de música Nova.

Muchos colegios diurnos judíos cancelaron sus viajes anuales este año en respuesta a la guerra. Pero otros han perseverado, enviando a sus alumnos a pesar de las interrupciones. Se cree que los alumnos de octavo curso del colegio diurno comunitario Hannah Senesh de Brooklyn (Nueva York) son los primeros estudiantes de colegios diurnos estadounidenses que visitan Israel desde el 7 de octubre, cuando aterrizaron en abril. A finales de mes, alumnos de la Leffell School, en el condado de Westchester, se encontraban en Israel cuando Irán envió una salva de cohetes hacia el país.

Cytryn dijo que la experiencia de presenciar Israel en un momento tan complicado le recordó la vida en Estados Unidos después del 11-S.

“Existe esta tensión entre la vida que sigue ” un día fuimos a la playa, y había un montón de israelíes en la playa con nosotros” dijo Cytryn. ”Y luego nos recordaban y nos traían de vuelta a la realidad de los rehenes que seguían en Gaza, del país que seguía en guerra, y de averiguar cómo lidiar con esas dos tensiones yuxtapuestas entre sí.

Para Gutstein, la dicotomía era difícil de comprender.

“Por un lado, este es un país que’está luchando en una guerra contra una organización terrorista” dijo. “Pero por otro, la vida tiene que continuar. Y no sé muy bien cómo encuentran los israelíes el equilibrio en eso. Pero me guío por nuestro guardia de seguridad y nuestros profesores — tres de nuestros profesores que vinieron eran israelíes.

Cindy Zadikoff, que fue al viaje con su hija Eden, dijo que fue especialmente significativo para ella y los otros adultos ver a sus hijos experimentar ambos extremos emocionales.

“Creo que lo que será realmente útil es que todos reflexionamos esa noche después de volver de Hostage Square,” dijo Zadikoff, de 52 años. “Y dijimos, va a haber un momento en el que vamos a tener que desempaquetar eso con nuestros hijos. No era el momento, probablemente ellos también querrán hablar de ello en su momento. Pero como también estuvimos allí con ellos y realmente lo sentimos, también nos ayudará a tener, creo, algunas conversaciones que quizá no habríamos podido tener.

Zadikoff también dijo que el viaje ayudará a los estudiantes a prepararse para graduarse en la escuela judía de día y, para muchos, asistir a institutos públicos en otoño, donde pueden estar expuestos al antisemitismo o a la retórica anti-Israel.

“Podrán estar orgullosos de ser judíos, podrán saber que la narrativa que escuchan no es real,” dijo Zadikoff. Podrán tener ese amor por el sionismo y el judaísmo que, con suerte, la escuela les ha inculcado todo este tiempo, pero que creo que se ha hecho mucho más profundo porque ahora han visto Israel, han conocido a israelíes, saben cuál es la realidad.

Ese cambio ya había empezado a afectar a Gutstein, que vive en Evanston, un suburbio de Chicago, donde la Universidad Northwestern ha sido noticia por su respuesta al campamento propalestino en el campus. Gutstein dijo que había visto el campamento mientras salía a correr y se sorprendió, y se asustó un poco, al ver que las protestas llegaban a su ciudad natal.

Pero mientras estuvo en Israel, dijo Gutstein, se sintió capaz de ser más exterior y orgullosamente judío. Al final del Shabat, él y algunos amigos se unieron a un círculo de baile en el Muro de las Lamentaciones.

“A veces, especialmente en Estados Unidos, con todo el antisemitismo que hay y los campus universitarios, no puedes ser plenamente judío,” dijo Gutstein. “Pero justo en ese momento, me sentí plenamente judío y fue muy significativo.

Cytryn dijo que varios de los estudiantes se hicieron eco de un sentimiento similar.

“Muchos estudiantes en nuestra primera sesión de reflexión dijeron que estaban luchando con la ironía de venir a un país donde hay una guerra en curso, y venir a un país donde la gente está de luto por la pérdida de familiares y amigos, y venir a un país donde la gente todavía estaba trabajando activamente para conseguir la liberación de los rehenes de Gaza, y sentirse más seguros caminando por este país como personas judías de lo que se sienten en los Estados Unidos,” dijo.

Hablando con JTA minutos antes de dirigirse a Aeropuerto Ben Gurion para volar a casa, Gutstein dijo que ya echaba de menos Israel.

“Mientras estaba aquí, no entendía realmente el hecho de estar en Israel, ya me entiendes,” dijo Gutstein. “Pero sé que en cuanto salga, lo voy a echar mucho de menos, que no es un sentimiento que tenga normalmente. El campamento es especial, y la escuela también, pero no echo de menos esos lugares como voy a echar de menos Israel.