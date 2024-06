John Fetterman reniega de Harvard, su alma mater, al recibir un premio de la Universidad Yeshiva

El senador John Fetterman, el demócrata de Pensilvania que desde el 7 de octubre se ha convertido en un insólito defensor de Israel, renegó de su alma mater, la Universidad de Harvard, al recibir un premio en la ceremonia de graduación de la Universidad Yeshiva. aprovecharon el acto del miércoles, celebrado en el estadio Louis Armstrong de Queens, para presentar a la emblemática universidad ortodoxa moderna como un contrapunto a los campus universitarios de todo Estados Unidos (incluido el de Harvard) que han tenido campamentos propalestinos y cuyas ceremonias de graduación han estado marcadas por protestas disruptivas.

En sus comentarios en el escenario tras recibir el Medallón Presidencial, que según la Y.U. es su premio más prestigioso al liderazgo global, Fetterman se hizo eco de esa comparación. Dijo que la última vez que asistió a una ceremonia de graduación fue a la suya en Harvard, hace 25 años.

Al mencionar Harvard, la multitud silbó — y Fetterman respondió.

'Profundamente decepcionado'

“Me he sentido profundamente decepcionado,” dijo, mencionando “la incapacidad de Harvard’para defender a la comunidad judía después del 7 de octubre.” El senador estadounidense John Fetterman (D-PA) camina por el Capitolio de EE.UU. en Washington, EE.UU., 15 de noviembre de 2023. (crédito: REUTERS/ELIZABETH FRANTZ)

A continuación, se quitó de los hombros una estola roja, de las tradicionales togas de graduación de Harvard.

“No creo fundamentalmente que sea“correcto que lleve esto hoy,” dijo entre aplausos.

Desde que comenzó la guerra entre Israel y Hamás hace casi ocho meses, Fetterman ha sido uno de los más abiertos partidarios de Israel en el Capitolio de EE.UU., empapelando su oficina con las fotos de los rehenes retenidos por Hamás y llevando placas de identificación para mostrar su apoyo a su liberación. Esta actitud le ha granjeado detractores en la izquierda y, de forma poco habitual, amigos en la derecha.

“Sólo soy un senador bocazas que está comprometido con Israel” dijo en su intervención en la ceremonia, que arrancó entusiastas aplausos. Además de manifestar su apoyo al esfuerzo bélico de Israel, Fetterman dijo: “En realidad, siento pena por todas las mujeres y niños palestinos inocentes que Hamás es responsable de llevarse”

El rabino Ari Berman, presidente de Y.U., dijo que la decisión de invitar a Fetterman fue "unánime" por parte de la universidad.

"Defender a Israel es una fuente de gran fortaleza para nuestra comunidad y es un privilegio para nosotros rendirle homenaje", declaró Berman al New York Jewish Week. "Todo el mundo estaba muy emocionado al respecto.

Antes de subir al escenario, Fetterman, vestido con pantalones cortos y zapatillas negras bajo la toga de graduación, dijo al New York Jewish Week que le sorprendió la invitación a hablar en la ceremonia, sobre todo después de enterarse de que el orador de graduación del año pasado era el inventor del sistema de defensa antimisiles israelí Cúpula de Hierro. Me dije: "Yo no pertenezco a ese tipo de categoría", dijo Fetterman.

La ceremonia estuvo repleta de referencias al ataque de Hamás contra Israel y a la posterior guerra en Gaza. El popular cantante ortodoxo Mordechai Shapiro cantó una bendición para los soldados israelíes, y un vídeo rindió homenaje a las tropas caídas, incluidos los hijos de antiguos alumnos de la Universidad de Yale. La policía estaba apostada en el exterior y los agentes de seguridad controlaron a los asistentes en la puerta, pero no hubo señales de protestas antiisraelíes.

La ceremonia tuvo sus momentos de celebración. Tras los discursos de Berman y Fetterman, Shapiro cantó una canción con el estribillo “Am yisrael chai,” que en hebreo significa “el pueblo de Israel vive,” los graduados bailaron frente al podio junto a Fetterman, que aplaudía al ritmo de la música mientras los estudiantes ondeaban banderas israelíes en lo alto.

Los oradores, entre ellos Berman, destacaron los esfuerzos de los estudiantes por apoyar a Israel, como la recaudación de fondos, la organización de grupos de oración y la tutoría en línea de niños israelíes.

“Después del 7 de octubre, cada oración, cada clase, cada día en Yeshiva University ha cambiado y se ha cargado con la misión de apoyar a Israel y al pueblo judío,” dijo Berman en su discurso de graduación.

Fetterman dijo que la ceremonia de graduación era un motivo de celebración, a pesar del ataque de Hamás y de la guerra.

“Realmente creo que hay dos cosas que son ciertas hoy — que no se puede ’ignorar lo que pasó, pero hay ’mucha alegría y muchas razones para celebrar hoy,” dijo a la New York Jewish Week.

Berman también describió el enfoque de la universidad como un contrapunto al activismo anti-israelí en otros campus, criticando a otras universidades por "capitular ante las demandas equivocadas" de los manifestantes que han llamado a boicotear a Israel. Y.U. ha tratado de sacar provecho del activismo anti-israelí en otros campus, incluso mediante la ampliación de su plazo de solicitud de transferencia a los estudiantes que buscan salir de otros campus.

“Estamos tomando la postura opuesta,” Berman dijo entre aplausos. "En Y.U. no desinvertimos, invertimos. Invertimos en Israel, siempre invertimos en Israel.