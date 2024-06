Los líderes de Toronto se concentran en la escuela judía donde se produjeron disparos en Shabat

(JTA) — El alcalde de Toronto y otros funcionarios locales se unieron a una manifestación en una escuela local Jewish girls’ golpeada por disparos en Shabat.

No había nadie en Bais Chaya Mushka, que forma parte de una red de escuelas Jabad-Lubavitch, a las 5 a.m. del sábado cuando dos sospechosos enmascarados salieron de un vehículo oscuro y dispararon varias veces contra el edificio. Los disparos dejaron un agujero de bala en una ventana del edificio y causaron otros daños menores, pero no se registraron heridos.

El lunes, cuando Bais Chaya Mushka estaba abierto para las clases, una multitud acudió a una concentración en apoyo de la escuela.

“Fue bastante chocante, fue algo que es totalmente inesperado,” dijo el rabino Yaakov Vidal, director de la escuela primaria Chaya Mushka, al Canadian Jewish News.

"Pero tenemos que seguir adelante y asegurarnos de que los niños puedan volver a la escuela."

Añadió, “Los padres están preocupados, pero nosotros estamos agradecidos de tener toda la seguridad que tenemos aquí, la fuerza policial, y la tranquilidad de que ellos van a estar aquí con nosotros hasta que se restablezca la seguridad.” COMO EN el caso del vecino del sur, muchos de los manifestantes que ocupan los campus universitarios en Canadá no son estudiantes, sino activistas profesionales. En la foto, ambos bandos protestan en la Universidad de Toronto a principios de este mes. Uploaded on 5/23/2024 (credit: REUTERS/COLE BURSTON)

Representantes de la escuela no respondieron a la solicitud de comentarios de la Agencia Telegráfica Judía.

Funcionarios de la ciudad asisten a la escena

La alcaldesa de Toronto, Olivia Chow, asistió a la manifestación del lunes junto con una serie de otros funcionarios provinciales y de la ciudad, así como líderes judíos. Chow calificó el tiroteo de “acto despreciable y antisemita,” y añadió, “fue un repugnante intento de intimidar a la comunidad, de llenar a la gente de miedo.”

Las fuerzas del orden están investigando el tiroteo, incluidos los investigadores de delitos de odio, dijo el Servicio de Policía de Toronto en un comunicado. La policía aún no ha determinado si el incidente es un delito de odio. La policía publicó un vídeo del vehículo de los sospechosos y dijo que habría una mayor presencia policial en la zona, así como fuera de las escuelas y sinagogas.

El tiroteo se produce tras un aumento de los incidentes antisemitas en Canadá, según una auditoría publicada el mes pasado por el grupo de defensa judía B’nai Brith Canada. En noviembre, se produjeron disparos contra dos escuelas judías ortodoxas de Montreal.

En marzo, se aplazó un festival de cine judío en Hamilton, Ontario, por temor al antisemitismo, a pesar de las objeciones de la federación judía local. El domingo, en la Universidad McGill de Montreal, unos activistas colgaron una efigie del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, vestido con un uniforme a rayas horizontales blancas y negras, sobre las puertas principales del campus.

“Como judíos, sabemos que las palabras violentas conducen a acciones violentas,” dijo Daniel Held, director de programas de la federación judía de Toronto, en la manifestación. El tiroteo de este fin de semana fue la consecuencia previsible de siete meses de deshumanización, discriminación y demonización de judíos e israelíes aquí mismo, en la ciudad.