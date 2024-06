La polémica cita del anuario del 7 de octubre lleva al colegio a disculparse

Después de que estallara la polémica sobre una entrada del anuario en la que un estudiante de Illinois recordaba haber sido feliz el 7 de octubre, el instituto Glenbrook South se disculpó el viernes y prometió llevar a cabo una investigación.

En una imagen de la página publicada por la ONG Stop Antisemitism el viernes, junto a un artículo de actualidad del anuario 2023-2024 sobre el ataque del 7 de octubre de Hamás contra Israel, se citaba a un estudiante palestino que decía: “El primer día me desperté y vi lo que hizo Palestina, y me alegré porque por fin se defienden.” “En mi opinión, no es una guerra, teniendo en cuenta que esto ha estado sucediendo durante 75 años,” dijo el estudiante. “El hecho de que el mundo entero sólo viera eso [el ataque] en lugar de centrarse en el pasado....me entristece porque es mi país de origen. Es importante [hablar claro] porque... miles de personas mueren cada día. Simplemente sé consciente y edúcate a ti mismo.

El viernes, después de recibir un “tremendo” número de preguntas sobre el anuario, el instituto y el Distrito Escolar 225 dijeron en un comunicado que la cita del anuario no representaba sus puntos de vista, y expresaron “profundo pesar.

El instituto aborda la polémica del anuario

Escolares jugando con sus tabletas (crédito: FLICKR)

“Las declaraciones en la pieza de ninguna manera representan los puntos de vista de Glenbrook Sur o el Distrito 225. Reconocemos los sentimientos, el miedo y la preocupación de los estudiantes. Reconocemos los sentimientos, el miedo y el dolor relacionados con el contenido del anuario, y queremos asegurarles que estamos en conversación con muchos estudiantes, familias, personal y miembros de la comunidad sobre esta situación,” dijo la declaración. “Nos comprometemos a garantizar que todos los afectados por las declaraciones publicadas en el anuario se sientan seguros y apoyados mientras estén en la escuela.” La escuela dijo que inició una investigación después de que se diera cuenta del problema el jueves y que estaba “explorando todas las opciones para remediar esta situación profundamente ofensiva y lamentable.” Stop Antisemitism preguntó en las redes sociales el viernes, “¿Qué se le está enseñando a esta niña en casa, y qué veneno está esparciendo a sus compañeros?”