En terreno inestable: Lapid se reúne con Netanyahu, la coalición amenazada de dentro a fuera

El ministro sin cartera Gadi Eisenkot (Unidad Nacional) criticó al primer ministro Benjamin Netanyahu el miércoles por su honestidad y sus políticas respecto a Irán y Arabia Saudí. Bajo el liderazgo de Netanyahu, el gabinete no ha logrado gobernar adecuadamente y restaurar la seguridad, dijo.

En respuesta, el Likud dijo que Eisenkot y el ministro sin cartera Benny Gantz, presidente de Unidad Nacional, estaban buscando excusas para “poner fin a la guerra sin lograr sus objetivos” y derrocar al gobierno. Netanyahu tenía hasta el 8 de junio para cumplir varias condiciones, dijo Gantz el 18 de mayo, o de lo contrario él y su partido abandonarían el gobierno.

Gantz fijó el plazo para que Netanyahu presentara un plan integral para “el día después” del gobierno de Hamás en Gaza, que incluyera la liberación de los rehenes, la instalación de un órgano de gobierno civil compuesto por funcionarios internacionales y palestinos, y que permitiera a los evacuados del norte regresar a sus hogares antes del 1 de septiembre.

“En lugar de dedicarse a la búsqueda de la victoria, se dedican a la política mezquina,” dijo el Likud en un comunicado de prensa.

Unidad Nacional dijo que Netanyahu no había logrado la victoria en el campo de batalla y estaba perdiendo el tiempo en maniobrar en un campo de minas político en lugar de uno real.

“Las guerras no se ganan con eslóganes,” dijo Unidad Nacional en un comunicado de prensa. “El eterno pueblo [judío] no tiene miedo del largo viaje.”

El MK del Partido Laborista Gilad Kariv también criticó a Netanyahu. “Sus palabras dan más validez al sentimiento de la mayoría del público israelí”, dijo. “Netanyahu no está cualificado para dirigir el Estado de Israel en este momento complejo, y su gobierno continuado constituye un peligro de seguridad, político y económico.

Kariv dijo que la Unidad Nacional debe abandonar el gobierno y pidió nuevas elecciones. El jefe del comité de Finanzas MK Moshe Gafni habla durante un debate sobre el presupuesto del Estado en la sala de asambleas del parlamento israelí en Jerusalén, 12 de marzo de 2024. (credit: YONATAN SINDEL/FLASH90)

El comentarista político del Canal 12, Amit Segal, dijo que los comentarios de Eisenkot se habían dirigido al Centro político, no a las personas que ya están de acuerdo con él. Esto podría tener un efecto dominó ya que unirse al gobierno le daba legitimidad, especialmente contra el movimiento de protesta, pero eso podría cambiar ahora, dijo.

Netanyahu se reunió con el líder de la oposición Yair Lapid el miércoles. La reunión duró unos 40 minutos y contó con la presencia del secretario militar Roman Gofman, que estuvo presente en todo momento.

Privación y discriminación

Lapid también se reunió el miércoles con el ministro sin cartera Gideon Sa’ar (Unidad Nacional) y el presidente de Yisrael Beytenu, Avigdor Liberman.

La coalición estaba al borde del colapso, dijo Lapid el miércoles.

“Los desacuerdos entre ellos son profundos,” dijo al sitio de noticias N12. “Eso está claro para cualquiera que haya escuchado a Eisenkot hoy.

“Hemos estado en conversaciones todo este tiempo,” dijo Lapid, refiriéndose a su reunión con Sa’ar y Liberman, “pero no hay movimientos significativos que podamos hacer hasta que Gantz y Eisenkot se retiren del gobierno. Hay tanta gente caminando ahora con absoluta desesperanza, incluso dentro del Likud.

Las grietas están ahí, y seguirán formándose. Este gobierno está fracasando por donde se le mire. Las cosas se están desmoronando, y los MK del Likud lo ven.

La coalición sufrió otro ataque cuando el presidente de Judaísmo Unido de la Torá, Moshe Gafni, amenazó con abandonar el Gobierno si no se abordaba la financiación de la educación haredi.

Una maestra de guardería de Kiryat Shmona no estaba recibiendo su salario por ser haredi, mientras que los profesores laicos de Safed y Ma’alot habían recibido el suyo, dijo en el pleno de la Knesset.

“Tengo que decir que hay privación [y] discriminación, [y] está mal,” dijo Gafni.

“El sistema educativo no funciona en el Norte, y sin embargo la maestra de jardín de infancia en Safed y la maestra de jardín de infancia en Ma’alot reciben un salario,” dijo. “Sólo si la maestra de jardín de infancia es haredi no recibe un salario. Los diputados laicos me decepcionaron.

“He estado en la Knesset durante muchos, muchos años, y me enseñaron que todo el mundo debe recibir el mismo salario; que debe haber igualdad” dijo Gafni. “¿Por qué alguien que vive y trabaja en Kiryat Shmona con un salario bajo [no recibe el mismo trato]? ¿Por qué un profesor de guardería que enseña a los niños no recibe el mismo salario?

Israel Hayom citó a varios funcionarios del Ministerio de Finanzas diciendo que Gafni estaba recabando apoyo entre su base haredi, y que la cuestión que planteó ya se había resuelto la noche anterior en una reunión del comité.