¿Empieza Hezbolá a anticiparse a las respuestas de las IDF? - análisis

El Centro de Investigación y Educación Alma concluyó que mayo de 2024 fue el mes con la “mayor intensidad de ataques de Hezbolá contra Israel desde octubre de 2023.“Los ataques van en aumento y está claro que Hezbolá no se deja intimidar, algo que se puede sentir y observar claramente en la frontera norte el 2 de junio. El informe Alma proporciona pruebas claras de cómo Hezbolá está cambiando de táctica: “A lo largo de mayo de 2024, Hezbolá llevó a cabo 325 ataques. La media diaria de ataques fue de 10 al día, mientras que en abril, Hezbolá llevó a cabo 238 ataques con una media de 7,8 ataques al día,” se lee en el informe. “En cuanto al análisis de las armas utilizadas por Hezbolá, en mayo de 2024 se produjo un aumento significativo del número de incidentes en el uso de misiles antitanque y vehículos aéreos no tripulados, el doble en comparación con abril de 2024,” añade. Los misiles antitanque son una de las principales armas del arsenal de Hezbolá, y Alma afirma que en mayo se produjeron 95 incidentes, frente a los 50 de abril. Hezbolá también ha aumentado rápidamente sus amenazas con aviones no tripulados, y la semana pasada utilizó aviones no tripulados para atacar Nahariya y el Golán.

Las sirenas activadas en todo el norte debido a las amenazas de drones muestran que este aumento ha llegado al punto de que Hezbolá a veces utiliza drones con más frecuencia que cohetes.

Un dron porta una bandera de Hezbolá, 21 de mayo de 2023 (crédito: REUTERS/AZIZ TAHER) “En mayo de 2024, el funcionamiento de la flota de vehículos aéreos no tripulados de Hezbolá muestra una pronunciada tendencia al alza. El número de incidentes con UAV dirigidos contra Israel se ha multiplicado por más de doce en los últimos cuatro meses. Como se mencionó anteriormente, hubo 85 infiltraciones de UAV en territorio israelí en mayo de 2024, en comparación con 42 en abril, 24 en marzo y 7 en febrero de 2024,” dijo el informe de Alma. Añadió que hubo más incidentes de otros ataques: “Desde el comienzo de los combates en el norte, el 8 de octubre de 2023, hasta el 31 de mayo de 2024, Hezbolá llevó a cabo 1.964 ataques en la frontera norte. El 46% de ellos se llevaron a cabo contra infraestructuras civiles y zonas civiles.”

Hezbolá está aumentando el alcance y el tipo de amenazas

La imagen general que se pinta es la de un Hezbolá respaldado por Irán que está aumentando el alcance y el tipo de amenazas se parece mucho a la impunidad. A principios de junio, Hezbolá incrementó aún más sus ataques, enviando drones en los últimos días para atacar la región costera de Israel, con ataques cerca de Kiryat Shmona que provocaron incendios masivos. Alma también señaló el lunes que Hezbolá lanzó docenas de cohetes Grad hacia la ciudad de Katzrin, provocando incendios alrededor de la ciudad. Hezbolá afirmó que el ataque iba dirigido contra una base militar y era en respuesta al ataque de las FDI en la Beqaa un día antes. Las FDI responden a estos ataques, pero Hezbolá probablemente ya ha calculado en su marco de escalada el hecho de que las FDI responderán. El ayatolá Jamenei de Irán hizo declaraciones el lunes elogiando a Hezbolá y describiendo a Israel como derrotado por grupos respaldados por Irán: Un ejército que una vez afirmó ser uno de los ejércitos más fuertes del mundo ha sido derrotado por grupos de Hamás y Hezbolá mientras trataba de protegerse en el sur y el norte, escribió el Líder Supremo iraní. “La Operación Al-Aqsa Flood desbarató el plan integral del régimen sionista para dominar la política y la economía de toda la región de Asia Occidental, y no hay esperanza de que puedan revivir este plan” añadió. Irán parece estar coordinando más amenazas contra Israel: Hamás en Gaza sigue llevando a cabo ataques de desgaste contra las FDI, mientras que Hezbolá se intensifica. El panorama que se pinta aquí es un mes caliente por delante, con posible escalada.

