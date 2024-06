El OIEA condena a Irán por su falta de cooperación nuclear; se esperan represalias de Teherán

La Junta de Gobernadores del OIEA, formada por 35 países, aprobó el miércoles una resolución condenando a Irán por su falta de cooperación con el organismo de control y por impedir la entrada de algunos de sus principales inspectores.

La resolución, propuesta por Gran Bretaña, Francia, y Alemania y resistida inicialmente por EEUU, que temía que Irán respondiera como ha hecho a resoluciones anteriores intensificando sus actividades nucleares, fue aprobada con 20 países a favor, dos en contra y 12 abstenciones, informó Reuters.

La República Islámica había advertido que tomaría represalias y se esperaba que lo hiciera, aunque la naturaleza exacta de su respuesta aún no estaba clara al cierre de esta edición.

El ministro de Asuntos Exteriores, Israel Katz, respondió a la resolución en un comunicado en X, diciendo: “Acojo con satisfacción la decisión tomada hoy por la Junta de Gobernadores de @iaeaorg, exigiendo que Irán cumpla con sus obligaciones internacionales y deje de avanzar en su peligroso programa nuclear.”

Acojo con satisfacción la importante decisión tomada hoy por la @iaeaorg Junta de Gobernadores, exigiendo a Irán que cumpla con sus obligaciones internacionales y deje de avanzar en su peligroso programa nuclear.Esta es la primera resolución en 19 meses sobre las violaciones iraníes, allanando el camino para… — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) 5 de junio de 2024

“El mundo libre debe detener a Irán ahora – antes de que’sea demasiado tarde,” concluye la declaración de Katz’ Centrifugadoras iraníes se ven en la pantalla durante una reunión entre el Líder Supremo de Irán, Ayatolá Ali Jamenei, y los científicos nucleares y el personal de la Organización de Energía Atómica de Irán (AEOI), en Teherán, Irán 11 de junio 2023. (Crédito: Office of the Iranian Supreme Leader/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS)

Tras anteriores condenas o nuevas sanciones de EEUU, Occidente o el OIEA, Teherán ha reducido a menudo su cooperación con los inspectores nucleares de la ONU’apagando las cámaras de vigilancia, restringiendo las visitas a determinadas instalaciones nucleares o expulsando a ciertos inspectores.

Sin embargo, ni los movimientos de Europa-OIEA ni los de Irán están claros por el momento.

Aunque genere cierta presión adicional y resulte embarazoso diplomáticamente, una tercera condena del OIEA en cuatro años, sin ninguna amenaza concreta, como una remisión al Consejo de Seguridad de la ONU para un posible restablecimiento de las sanciones globales, puede tener un impacto mínimo.

Así las cosas, el propio snapback del acuerdo nuclear de 2015 como “palo” a utilizar contra Irán expira en torno a enero de 2026, y ciertas restricciones sobre el número de centrifugadoras que Teherán puede poner en marcha expiran en octubre de 2025.

Del mismo modo, si Irán sólo reduce algunas de las inspecciones o vigilancia del OIEA, pero mantiene otras cruciales, y no abandona el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares (TNP), es poco probable que se produzca una crisis inminente con Occidente.

Actualmente, las violaciones nucleares de Irán ante el OIEA son su reducción de la cooperación con las inspecciones y la vigilancia, así como su incapacidad para dar respuestas coherentes y creíbles a las preguntas sobre materiales nucleares ilícitos encontrados en dos emplazamientos nucleares: Varamin y Turquzabad.

Estos materiales ilícitos fueron puestos en conocimiento del OIEA por la operación del Mossad de 2018 que se incautó de los archivos nucleares secretos de Irán’en un almacén aparentemente abandonado en Shirobad, Teherán.

Por separado, la República Islámica también está violando el acuerdo nuclear de 2015, al haber enriquecido grandes cantidades de uranio hasta los niveles del 20% y el 60%, muy por encima del nivel permitido del 3.Se ha producido un debate entre los europeos y Estados Unidos sobre si las nuevas presiones tendrán algún efecto después de que el presidente iraní, Ebrahim Raisi, muriera en un accidente de helicóptero y las elecciones para elegir a su sustituto no se celebren hasta el 28 de junio.

Reuters y el personal del Jerusalem Post han contribuido a este informe.

La República Islámica también ha violado el acuerdo nuclear de 2015 al haber enriquecido grandes cantidades de uranio, tanto al 20% como al 60%, muy por encima del nivel permitido del 3,67%, y peligrosamente cerca del nivel de armamento del 90%.