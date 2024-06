Los incendios en el norte de Israel son una llamada de atención a la complacencia - análisis

Los incendios que arrasaron el norte de Israel esta semana debido a los ataques con cohetes, misiles y drones de Hezbolá fueron una llamada de atención. La opinión pública israelí se ve ahora obligada a ver lo que han traído consigo casi ocho meses de apaciguamiento de Hezbolá.

Hezbolá lanzó miles de drones, misiles y cohetes contra Israel, y aunque las FDI respondieron proporcionalmente a estos ataques, esto tuvo el efecto de debilitar la disuasión de Israel y permitir que Irán atacara abiertamente a Israel a través de su apoderado. La mayoría de los países nunca aceptarían el lanzamiento de un cohete desde un país vecino, y mucho menos de 4.000.

Durante décadas, Israel ha sido inducido a aceptar estos ataques. Los políticos y las fuerzas de seguridad israelíes han decidido que el país aceptará que grupos terroristas de todas las fronteras lancen cohetes contra civiles israelíes. El 7 de octubre trajo consigo una masacre de 1.200 israelíes, el secuestro de 252 personas y el desplazamiento de 200.000 ciudadanos. En esencia, Israel ya ha cedido dos de sus fronteras y está en proceso de llegar al mismo lugar en el norte de Cisjordania, donde los ataques no han cesado.

Sin embargo, el público en general está engañado para aceptar esto por el trauma del 7 de octubre y una mentalidad de “esto está bien”, una que intenta encubrir la realidad. En el Norte, esto significa que toda la frontera ha estado evacuada durante la mayor parte del año, sin final a la vista, y se le dice al público que lo acepte. La teoría es que el público puede ser evacuado poco a poco, siempre y cuando no se extienda a las grandes ciudades, Tel Aviv o Cisjordania o Jerusalén.

Los incendios han obligado al público a reexaminar su realidad

Irán lo sabe. Teherán tiene impunidad para atacar a Israel a lo largo de toda la frontera. A medida que Israel encaja los golpes y responde eliminando a un puñado de miembros de Hezbolá cada vez o llevando a cabo ataques aéreos de precisión sobre edificios vacíos o campos baldíos, el enemigo aumenta sus ataques. Los recientes incendios masivos de los últimos días han obligado a la opinión pública a fijarse en lo que está ocurriendo. Por primera vez en ocho meses, oímos reclamos de que esto no puede continuar. Incendio originado por fragmentos de un misil Patriot interceptado en el bosque de Biriya, en el norte de Israel, el 4 de junio de 2024 (crédito: David Cohen/Flash90)

Hace ocho meses escuchamos a nuestros oficiales de defensa advertir que cualquier ataque de Hezbolá vería a Beirut convertida en Gaza, sin embargo Hezbolá atacó y no pasó nada. Luego vino la discusión semántica: la palabra “ataque” es maleable.

Cuatro mil cohetes no es un “ataque” 80.000 personas evacuadas tampoco es un “ataque” y miles de casas que han sido dañadas pero pueden ser reparadas, tampoco es un “ataque”.

Hubo un tiempo en que Hezbolá no disparaba cohetes, pero Irán ha conseguido cambiar la ecuación para que cualquier combate en Gaza se traduzca en ataques de Hezbolá. Eso significa que Israel no puede luchar contra Hamás sin evacuar el norte. Irán ha forzado a Israel a una guerra en dos frentes que Israel no está dispuesto a librar.

Israel se ha entrenado durante años para una guerra en varios frentes, pero a la hora de la verdad, Jerusalén no estaba preparada para ella. En su lugar, Irán toma la iniciativa y decide dónde atacar. Un día son las milicias iraquíes, al día siguiente los Houthis, seguidos de células terroristas palestinas en Tulkarm y, por último, Hezbolá. Israel se enfrenta ahora a interminables ataques en siete frentes y sin ninguna respuesta para poner fin a esto.

Quizás un <ref="https://www.jpost.com/breaking-news/article-804897"> alto el fuego en Gaza ponga fin temporalmente a los ataques, mientras Irán empuja a todos sus peones hasta las fronteras de Israel, a la espera del siguiente movimiento. Israel se encuentra en una posición precaria en el tablero de ajedrez regional. Irán ha hecho que el MABAM (guerra entre guerras) de Israel en Siria se haya invertido. Ahora, Irán está luchando contra el MABAM, y además dentro del soberano Israel, utilizando a Hezbolá, Hamás, la PIJ, los Houthis y otros grupos. Israel se enfrenta ahora a la perspectiva de convertirse, al igual que Siria, en un país que no controla sus propias fronteras.