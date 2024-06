La UE y el OIEA perseguirán a Irán por primera vez en 18 meses pese a la oposición de EE.UU.

Tres países europeos clave están presionando – por primera vez en unos 18 meses y a pesar de la oposición de EE.UU.– con esfuerzos para condenar a Irán en relación con sus violaciones nucleares durante la Reunión de la Junta de Gobernadores del OIEA de esta semana.

La semana pasada comenzaron a surgir informes sobre las intenciones de Reino Unido, Francia y Alemania, y de la noche a la mañana, entre el lunes y el martes, se filtró el texto de la condena propuesta. La República Islámica, por su parte, ha prometido tomar represalias en caso de que el OIEA emita dicha condena.

Tras anteriores condenas o nuevas sanciones de EE.UU., Occidente o el OIEA, Teherán ha reducido a menudo su cooperación con los inspectores nucleares de ONU apagando las cámaras de vigilancia, restringiendo las visitas a determinadas instalaciones nucleares o expulsando a ciertos inspectores.

Ni los movimientos de los europeos y el OIEA ni los de Irán estaban claros por el momento. El presidente iraní, Ebrahim Raisi, estrecha la mano del director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, en Teherán, Irán, 4 de marzo de 2023. (credit: Iran's President Website/WANA (West Asia News Agency)/Handout via REUTERS)

Aunque genere cierta presión adicional y resulte embarazosa desde el punto de vista diplomático, una tercera condena del OIEA en cuatro años, sin ninguna amenaza concreta, como una remisión al Consejo de Seguridad de la ONU para un posible restablecimiento de las sanciones globales, puede tener un impacto mínimo.

El acuerdo con Irán de 2015 expira en octubre de 2025

En la situación actual, el propio acuerdo nuclear de 2015 como "garrote" contra Irán expira en enero de 2026, y ciertas restricciones sobre el número de centrifugadoras que Teherán puede utilizar expiran en octubre de 2025. Del mismo modo, si Irán sólo reduce algunas de las inspecciones o la vigilancia del OIEA, pero mantiene otras cruciales y no abandona el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares (TNP), es poco probable que se produzca una crisis inminente con Occidente. Francia y sus socios tienen la intención de añadir presión a Irán sobre su programa nuclear para garantizar que respeta sus obligaciones internacionales, dijo la Presidencia francesa después de que el presidente Emmanuel Macron hablara con el primer ministro Benjamin Netanyahu el martes. La declaración de la Presidencia francesa se produjo pocas horas después de que las potencias europeas presentaran a la junta de gobernadores del organismo de control nuclear de la ONU una resolución contra Irán. Macron “subrayó que Francia, con sus socios internacionales, presionará al régimen iraní para que respete sus obligaciones internacionales”, decía el comunicado. Actualmente, las violaciones nucleares de Irán ante el OIEA son su reducción de la cooperación con las inspecciones y la vigilancia, así como su incapacidad para dar respuestas coherentes y creíbles a las preguntas sobre materiales nucleares ilícitos encontrados en dos emplazamientos nucleares: Varamin y Turquzabad. Estos materiales ilícitos llamaron la atención del OIEA por la operación del Mossad de 2018 que incautó los archivos nucleares secretos de Irán’de un almacén aparentemente abandonado en Shirobad, Teherán. En un informe de la semana pasada, el presidente del Instituto para la Ciencia y la Seguridad Internacional, David Albright, escribió: “Si la Junta no actúa, el mejor de los casos es que Irán tendrá éxito en mantener el secreto sobre las actividades de armas nucleares pasadas y potencialmente en curso indefinidamente, debilitando al OIEA en el proceso. En el peor de los casos, conseguirá aumentar su programa nuclear sin penalización, lo que le permitirá construir un arma nuclear más rápidamente de lo que las potencias occidentales podrían detectar y detener. Esto causaría una proliferación nuclear regional y un daño irreparable al OIEA y al TNP. Por otra parte, la República Islámica también está violando el acuerdo nuclear de 2015, al haber enriquecido grandes cantidades de uranio hasta los niveles del 20% y el 60%, muy por encima del nivel permitido del 3,67% y peligrosamente cerca del nivel de armamento del 90%. En contraste con la posición de Albright, el gobierno de EE.UU. se opone a enfrentarse a Irán en este momento debido a una mezcla de preocupaciones de que Teherán podría escalar la situación en una crisis, justo cuando la temporada de elecciones presidenciales de EE.UU. llega a su punto más crucial, así como las preocupaciones de que Irán podría optar por agravar la guerra en curso Israel-Hamas-Hezbolá-Yemen. También existe un debate entre europeos y estadounidenses sobre si las nuevas presiones marcarán alguna diferencia tras la muerte del presidente iraní, Ebrahim Raisi, en un accidente de helicóptero. Las elecciones para elegir a su sustituto no tendrán lugar hasta el 28 de junio.Reuters ha colaborado en la elaboración de este reportaje.

