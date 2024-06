Michael Douglas visita a las familias de los rehenes y los lugares de la masacre

El oscarizado actor Michael Douglas se encuentra en Israel, donde ha visitado los lugares de la masacre de 1.200 personas y el secuestro de 240 por Hamás el 7 de octubre.

En el campo donde se celebraba el festival de música Nova, que se ha convertido en un memorial a las más de 360 personas asesinadas allí, grabó un vídeo, que colgó en Instagram, con este mensaje: “¡Un domingo en paz a todos! I’m in Israel at the Nova Festival Memorial, which stands for the massacre that first started this terrible war. Creo que más de 300 personas fueron masacradas aquí, más de 1.000 en el tramo de 40 millas por el que entraron los terroristas. Sé que en todos los conflictos hay dos bandos, y lo respeto, pero espero que esta guerra termine pronto y nos evite odiarnos los unos a los otros el resto de nuestras vidas. Quiero desearles paz a todos!”

Douglas visita el kibbutz Be'eri

Douglas, que es de la realeza de Hollywood por su padre, la difunta estrella Kirk Douglas, también fue a ver las ruinas del kibbutz Be’eri, donde murieron 130 personas y casi 30 fueron tomadas como rehenes. Le acompañaba el periodista de Yedioth Aharonoth Raz Shechnik, que publicó una foto de Douglas en el kibbutz Be’eri, con el pie de foto, “¿Cómo conquistamos la inclinación a la venganza?”

Douglas también se reunió con Yuli Ben Ami, uno de los hijos del rehén liberado Raz Ben Ami, que fue secuestrado en el kibbutz Be’eri. Mostró a Douglas imágenes de vídeo tomadas por los terroristas del secuestro de su madre y difundidas por el canal Telegram de Hamás. El padre de Yuli, Ohad Ben Ami, que fue secuestrado junto con su madre, sigue retenido por Hamás.

Posó para una fotografía con varios familiares de secuestrados en Gaza: Meirav Gonen, madre de Romi Gonen; Shelly y Malachi Shem Tov, padres de Omer Shem Tov; la doctora Ayelet Levy Shachar, madre de Naama Levy; y Hagit y Ruby Chen, padres del ciudadano estadounidense Itay Chen, que en marzo supieron que su hijo había sido asesinado. EL PRESIDENTE ISAAC HERZOG y su Michal saludan al actor Michael Douglas en la residencia del Presidente en Jerusalén (crédito: Arie Leib Abrams/Flash90)

Douglas se reúne con el Presidente Herzog en Israel

El domingo, Douglas se reunió con el Presidente Isaac Herzog, quien le regaló un collar con una placa de identificación y un pin con una espinita amarilla, que llevan los simpatizantes de todo el mundo para concienciar sobre los más de 100 rehenes que aún están en manos de Hamás.

“Es un momento muy difícil. Sientes la profunda conmoción de toda esta experiencia", afirmó Douglas, y criticó las protestas contra Israel en los campus universitarios estadounidenses, afirmando que los manifestantes han sufrido un "lavado de cerebro". No hay educación cuando intentas hablar con muchos de ellos. No hay conocimiento.

Douglas se une a una larga lista de famosos que han decidido ver por sí mismos el lugar de la masacre y ofrecer consuelo a las familias de los que siguen retenidos. Jerry Seinfeld, que lo visitó recientemente, dijo a Bari Weiss, de Free Press, en su podcast Honestly, que estar en Israel durante la guerra fue “la experiencia más poderosa” de su vida.

Otros que han acudido a Israel para expresar su solidaridad incluyen actores, influencers y atletas, como Debra Messing, Michael Rapaport, Brett Gelman, Kevin Von Erich, Nathaniel Buzolic, Baby Ariel, Montana Tucker y Julia Haart. Rapaport y Gelman incluso se unieron al elenco del programa cómico más popular de Israel, Eretz Nehederet, para ridiculizar a los partidarios de Hamás en el extranjero.