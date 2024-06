Yihad de victoria o martirio Activistas antiisraelíes protestan ante la Casa Blanca

Las pancartas frente a la Casa Blanca llamaban el sábado a la yihad y al martirio, según mostraron imágenes en las redes sociales, mientras activistas antiisraelíes coreaban: "¡Al Qassam, enorgullécenos, mata a otro soldado ahora!"

Miles de manifestantes propalestinos se congregaron frente a la Casa Blanca en Washington para exigir que Estados Unidos deje de enviar fondos a Israel y haga cumplir una línea roja para Gaza, según mostró un informe del Washington Post.

La multitudinaria protesta se produce inmediatamente después de que las FDI rescataran el sábado a cuatro rehenes israelíes que permanecían cautivos de Hamás desde el 7 de octubre. Según las autoridades gazatíes, durante la operación murieron 210 palestinos.

Se vio a manifestantes quemando banderas estadounidenses y exigiendo al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que hiciera cumplir una "línea roja" en Gaza, mientras sostenían pancartas en las que se leía "El genocidio es nuestra línea roja" y "Israel bombardea, tus impuestos pagan". Protesta propalestina frente a la Casa Blanca en Washington, Estados Unidos, 8 de junio de 2024 (crédito: REUTERS/TOM BRENNER)

Las imágenes también mostraban a manifestantes sosteniendo máscaras ensangrentadas del presidente Joe Biden y coreando: "Biden, Biden, ¿qué dices? Cuántos niños has matado hoy?". También coreaban: "No queremos un Estado judío"

DC: Un manifestante sostiene una máscara ensangrentada que representa al presidente Joe Biden. Another protester burns American flag behind him as statue is sprayed with "FJB" outside of the White House during Pro-palestine protest.