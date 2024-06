En una conversación pública poco frecuente, los líderes de la organización haredi TATYA

Yisrael Goldschmidt, fundador de Kikar Hashabbat y copresidente de TATYA, y Yehuda Neuberger, miembro del Consejo Asesor de TATYA, hablaron en profundidad en la Conferencia Anual 2024 del Jerusalem Post sobre el papel fundamental de la organización en el desarrollo de la comunidad haredi (ultraortodoxa) a medida que evoluciona.

El nombre TATYA, explicó Neuberger, hace referencia al año hebreo 2050, cuando se espera que la comunidad haredi alcance un tercio de la población de Israel.

Este privilegio, señala, conlleva responsabilidad, y la organización se dedica a trabajar junto a los líderes haredi para prepararlos para servir y liderar cuando llegue el momento.

Neuberger señala que TATYA es única porque trabaja desde dentro, creando colaboración con la liderazgo haredí, y proporciona a los haredim las herramientas y la motivación para crear futuros líderes. “Aunque me apresuro a admitir que queremos crear un cambio en la cultura,” dice Neuberger, “ese cambio en la cultura no consiste en que nosotros dictemos cómo debe ser o cómo debe liderar la sociedad. Y añade que la TATYA tomó la decisión consciente de no centrarse en los "haredi modernos", sino en la corriente dominante.

Potenciar el liderazgo haredi para el cambio

Goldschmidt continuó explicando cómo TATYA se relaciona con el público haredi mayoritario a través del polifacético papel de los rabinos en sus comunidades. “El rabino lo es todo en cada comunidad. Además de ser una autoridad espiritual, también es un trabajador social, psicólogo y asesor financiero", afirma. Según Goldschmidt, para poder participar en los programas de TATYA, los rabinos participantes deben estar al frente de un mínimo de 600 familias, lo que garantiza que la iniciativa llegue a una parte significativa de la población haredi.

Goldschmidt también abordó los retos inherentes a la introducción de cambios en una comunidad tradicionalmente conservadora. “Los rabinos entienden muy bien que hay grandes cambios, pero, como todo el mundo, temen estos cambios. Cuanto más conservador eres, más miedo tienes porque no sabes adónde te van a llevar", explicó.

A pesar de sus preocupaciones, estos rabinos están profundamente comprometidos con sus comunidades y reconocen la necesidad de iniciar cambios de forma proactiva para garantizar la independencia y el futuro tanto de la comunidad haredi como del Estado de Israel.

Neuberger señaló que el liderazgo haredi está evolucionando y requiere un esfuerzo dedicado desde dentro de la comunidad. “La cuestión del liderazgo no es algo que vaya a resolverse por sí solo. Hay que hacerlo trabajando dentro de la comunidad para producir el cambio,” afirmó. Este cambio, dijo, depende de una base de información, herramientas, interacción e integración.

El miembro del consejo asesor compartió un ejemplo de una reciente iniciativa de TATYA en la que se ofreció a los rabinos una visión general del presupuesto estatal de Israel, en la que el objetivo no era debatir sobre la sociedad haredi o las subvenciones, sino proporcionar una imagen completa de las realidades financieras de la nación. Este tipo de educación integral permite a los rabinos comprender su papel en el contexto más amplio de la sociedad israelí y mejora su capacidad para dirigir con eficacia. “Creo que a todos ellos les importa Israel”, concluyó.

