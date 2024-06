¿Votarán más estadounidenses residentes en el extranjero en las elecciones de 2024?

“En 2024, más de cuatro mil millones de personas – la mitad de la población mundial – en más de 40 países tendrán la oportunidad de votar. ¿Es esta la mayor prueba de la democracia?” pregunta Nicholas Reese, investigador de la School of Government de la Universidad de Melbourne, en un artículo reciente sobre diferentes tipos de elecciones.

Hay elecciones falsas donde los oponentes no pueden ganar, pero es bueno decir que “mi país tiene elecciones.” Hay elecciones donde los candidatos de la oposición enfrentan prisión u otros obstáculos que les impiden ganar.

Los ciudadanos de EE.UU. tienen el privilegio de tener elecciones libres, justas y abiertas para todos. En una ley aprobada por el 99º Congreso (1985-86), el privilegio de votar está abierto a todos los ciudadanos estadounidenses, y pueden votar desde cualquier parte del mundo.

“Cada ciudadano es un votante,” dice el Programa Federal de Asistencia al Votante (FVAP), que proporciona una solicitud en línea de dos pasos que permite a los votantes en el extranjero registrarse y recibir su boleta de voto ausente. Pueden votar no solo los ciudadanos estadounidenses mayores de 18 años en el extranjero, sino también sus hijos y, en algunos casos, sus nietos, que son considerados ciudadanos estadounidenses aunque no hayan nacido o vivido en EE.UU.

“No obstante, el número de estadounidenses que votan desde el extranjero es bajo y necesita mejorar,” dice Andee Goldman, consultora de votación en el extranjero, voluntaria y no partidista, con sede en Israel. “Me mudé a Israel en 2006 desde Las Vegas, Nevada, con la oración a Dios de ayudarme no solo a contribuir al país de Israel, sino también a hacer algo necesario. Mi objetivo ha evolucionado hacia una pasión informada para ayudar a aumentar el porcentaje de votantes estadounidenses en el extranjero,” explica. Countries with the largest number of US adult citizens outside the US. (credit: FVAP)

“En la última elección presidencial de EE.UU.,” señala, “el FVAP reveló que solo el 5% de los estadounidenses que viven en Israel votaron. Sé que podemos hacerlo mejor.

Debemos recordar que como estadounidenses viviendo en el extranjero, cada elección es una oportunidad no solo para reafirmar nuestros valores y proteger nuestros intereses, sino también para ayudar a asegurar para nuestros familiares y amigos que viven en EE.UU. el tipo de país que queremos ver. Podemos hacer oír nuestras voces solo si hablamos.”

¿Cómo pueden votar los estadounidenses en Israel en las elecciones de EE.UU.?

Los votantes registrados de EE.UU. en Israel recibirán sus boletas en octubre de 2024, que serán contadas junto con las boletas para las elecciones del 5 de noviembre. Este es un voto no solo para el presidente del país, sino también para 33 senadores y todos los 435 miembros de la Cámara de Representantes. Actualmente, los republicanos tienen la mayoría en la Cámara, mientras que los demócratas e independientes que se reúnen con los demócratas tienen la mayoría en el Senado.

Goldman dice que ha habido muchas elecciones federales de EE.UU. para la Cámara y el Senado que se han decidido por un margen menor que el número de boletas emitidas por votantes ausentes. Cada voto cuenta y tiene los mismos derechos. Por ley, todos los estados están obligados a contar cada boleta de voto ausente que sea válida y llegue a los funcionarios electorales locales antes de la fecha límite de recepción de boletas ausentes.

Según el FVAP, no importa cuánto tiempo hayas vivido fuera de los Estados Unidos, incluso si nunca has votado antes. Tampoco importa si naciste en el extranjero pero tienes padres estadounidenses. Hay 39 estados que permiten votar según la última dirección de tus padres en Estados Unidos. Aunque cada estado tiene diferentes directrices (como fechas límite de registro), todos los estados tienen disposiciones para los votantes en el extranjero.

Para obtener información sobre cómo registrarse y solicitar su boleta de voto ausente, vaya al sitio web FVAP.gov, que tiene información para llenar la Solicitud de Tarjeta Postal Federal (FPCA) necesaria para el registro. Después de completarla, imprímala y fírmela, y luego envíela según las instrucciones. El FVAP tiene un asistente en línea en www.fvap.gov/fpca-privacy-notice para guiarlo en cada sección del formulario. Puede solicitar que su boleta sea enviada por correo electrónico a principios de octubre. La mayoría de los estados aceptan la FPCA por correo electrónico o fax. Consulte las directrices específicas de su estado en el sitio web de FVAP.

Al recibir su boleta a principios de octubre, los votantes deben enviar el formulario completo a su oficina electoral antes de la fecha límite recomendada. Después de enviarlo, pueden verificar en FVAP si su boleta fue recibida por su oficina electoral.

En caso de que la boleta se retrase en llegar, hay una opción de respaldo para poder votar. Los votantes pueden llenar la Boleta Federal de Voto Ausente (FWAB) disponible en el sitio web. Luego la imprimen, la firman y la envían a su oficina electoral.

Según las regulaciones del estado de los votantes, pueden enviar su boleta por entrega personal, correo postal o servicio de mensajería, como Fed Express o DHL, que tiene acuerdos especiales para enviar varias boletas de diferentes votantes registrados en Estados Unidos a la misma dirección electoral en EE.UU.

Los votantes en el extranjero son importantes para el gobierno de EE.UU. y se les da la misma atención y protección que a los votantes en suelo estadounidense.

“Es un gran mito que las boletas de voto ausente no se cuentan a menos que la elección sea cerrada,” enfatiza Kirsten Zebrowski-Stavisky, funcionaria electoral principal del estado de Nueva York. “Nada podría estar más lejos de la verdad. Cada boleta de voto ausente se cuenta.”

Ha visto muchas carreras reñidas y describe incidentes como cuando una carrera local se decidió por dos votos. En 2022, una carrera del Congreso de Nueva York terminó con los candidatos separados por un punto porcentual.

“Cada voto marca la diferencia, permitiendo a los votantes expresar cómo está representada su comunidad,” dice. “Los votantes que viven en el extranjero mantienen una conexión con EE.UU. a través de las elecciones y son una circunscripción valorada. He pasado gran parte de mi vida profesional trabajando para asegurar que todos los votantes elegibles tengan acceso sin restricciones a las urnas. Es un honor hacer el trabajo que hago.”

Esta misma dedicación es expresada por Heather A. Stone, vicepresidenta ejecutiva de los Demócratas Americanos en Israel. “Votar desde el extranjero,” dice, “no solo es un derecho sino también una responsabilidad. Así como los ciudadanos estadounidenses que viven en el extranjero están obligados a presentar declaraciones de impuestos y, en algunos casos, a seguir pagando impuestos en EE.UU., necesitamos hacer oír nuestras voces ante los tomadores de decisiones. Los votantes en el extranjero tienen la misma oportunidad que todos los ciudadanos estadounidenses de elegir al presidente y seleccionar a los miembros del Congreso.

“Nosotros, los ciudadanos estadounidenses que vivimos en Israel, tenemos la responsabilidad de proteger la democracia de EE.UU. y la relación especial EE.UU.-Israel ejerciendo nuestro derecho al voto,” dice. “La democracia, los derechos de las mujeres, el cambio climático y los temas de salud están todos en la boleta en 2024. Insto a cada ciudadano estadounidense a ejercer su derecho y votar.”

Organizaciones, como los Republicanos, Demócratas e Independientes en el Extranjero, patrocinarán un debate en Israel antes de las elecciones de EE.UU. en noviembre (fecha exacta por determinar). Será una oportunidad para informarse más.

Resumiendo sucintamente la necesidad de votar en las elecciones federales de EE.UU., Goldman dice, “Votar desde el extranjero es un privilegio otorgado por la ley estadounidense. Al no votar, permites que otros hablen por ti. Tu voto es tu voz.”

Goldman puede ser contactada para asistencia en completar los formularios en Votingfromabroad@gmail.com.

Para más información y asistencia, vaya a FVAP.gov