Al Jazeera, sorprendida censurando las críticas de los gazatíes a Hamás

Las redes sociales del mundo árabe se vieron sacudidas la semana pasada, después de que Al Jazeera Palestina, filial de Al Jazeera, publicara un vídeo de un médico gazatí que afirmaba haber resultado herido en Nuseirat durante la operación Arnon para rescatar a los cuatro rehenes.

En el vídeo, se ve al médico llorando y gritando sobre las bajas, diciendo: “Es cierto que somos firmes;” pero entonces el vídeo se corta de repente, y se ve al hombre llorando de nuevo.

En una versión más larga y sin cortes del vídeo que circula por Internet, se hizo evidente el motivo del corte y la edición. Durante su discurso original, el hombre también dijo: “Esta podrida dirigencia terminará culpándonos de que nosotros... es cierto que somos firmes, sin embargo, nuestra dirigencia es escoria. Nuestros dirigentes se acostumbraron a este derramamiento de sangre, ¡que Alá cuente con ellos!... Júrame que este video llegará a los líderes palestinos. Esta masacre de Nuseirat ”¡podríamos haberla evitado!

No está claro qué quería decir el hombre con que se evitara la llamada “masacre”. Algunos especulan que se refería al hecho de que los civiles de la zona sabían de la retención de rehenes en sus vecinos” homes. Un hombre camina cerca de un edificio de Al Jazeera en Doha, Qatar, 5 de mayo de 2024. (crédito: Reuters/Arafat Barbakh)

Silenciar a los palestinos que critican a Hamás

El corte del vídeo no ha sido confirmado por Al Yazira, pero no sería la primera vez que el medio intenta censurar o silenciar las críticas de los gazatíes a Hamás. En noviembre, circuló un vídeo de un anciano gazatí herido que fue entrevistado en un hospital de Gaza por un reportero de Al Jazeera.

“Y en cuanto a la resistencia [Hamás], se esconden entre la gente. ¿Por qué se esconden entre la gente?”, preguntó el residente herido.

En ese momento se pudo ver cómo el reportero cortaba inmediatamente la entrevista e intentaba poner fin a la emisión, dejando al entrevistado sorprendido e intentando volver a su entrevista.

En diciembre, un vídeo diferente mostraba a una anciana entrevistada por un corresponsal de Al Yazira que intentaba inducirla a admitir que no entraba ayuda en Gaza. Sin embargo, la anciana le dijo: “Toda la ayuda baja [clandestinamente a los túneles de Hamás] y no llega a la gente”

Cuando el reportero trató de impulsar aún más la narrativa pro Hamás, argumentando que “la gente dice que sólo entra y se distribuye un poco de ayuda” la anciana le movió el dedo con una sonrisa amarga y añadió: “Todo va a sus casas. Que Hamás me lleve o me pegue un tiro.

El reportero procedió a desestimar su opinión y volvió a la cámara.

El jueves, el Tribunal de Distrito de Tel Aviv aprobó una petición, presentada por el ministro de Comunicaciones, Shlomo Karhi, para renovar la prohibición temporal de Al Jazeera. En su sentencia, el tribunal citó las pruebas presentadas que demostraban el “grave y preocupante impacto de los contenidos emitidos en el canal” [que] fueron motivo e incentivo para la acción de terroristas dentro del Estado” y que “Al Yazira es percibida por la organización terrorista Hamás como su brazo de propaganda e inteligencia.”

La reticencia de Al Jazeera a emitir críticas a Hamás puede considerarse parte de esta alianza entre el portavoz qatarí y el grupo terrorista.

Las redes sociales y las emisiones en directo como herramientas para la crítica

VIVIENDO EN un régimen totalitario que reprime la libertad de expresión, muchos gazatíes han recurrido a las emisiones en directo y a las redes sociales como herramientas para introducir cualquier crítica y desprecio hacia Hamás que exista. Los medios de comunicación tradicionales de Gaza, especialmente los afiliados a Hamás y sus aliados, no acogen este tipo de opiniones.

En una emisión de principios de noviembre, justo cuando el Ministerio del Interior dirigido por Hamás comenzaba las actualizaciones diarias de los medios de comunicación, un joven con una herida en la mano pasó al fondo del encuadre gritando “¡Que Alá cuente con vosotros, Hamás!También en noviembre, el canal Al Mayadeen, afiliado a Hezbolá, entrevistó a una niña de Gaza y le preguntó qué quería decir sobre la llamada "resistencia".La niña respondió: "La resistencia está bajo los túneles y dejan a la gente en paz".

Igualmente, un vídeo de una familia que se dirigía desde la parte norte de la zona de Franja de Gaza a la parte sur en un coche de caballos circuló por las redes sociales en noviembre, mostrando a uno de los miembros más jóvenes de la familia maldiciendo a Hamás y culpando a la organización terrorista de su evacuación.

Otro vídeo de mayo mostraba a un hombre de Gaza llorando y maldiciendo a Hamás y a sus líderes, Yahya Sinwar e Ismail Haniyeh, mientras contemplaba la destrucción que siguió a un bombardeo. Uno de los carteles de este vídeo comentó: “Gaza es el país de un millón de periodistas... y ninguno de ellos publicó este vídeo.”

Cabe destacar que algunos de estos vídeos que circulaban por las redes sociales sí llegaron a cadenas percibidas como hostiles a Hamás, como la saudí Al Arabiya y otras.

A pesar de estos casos de crítica valiente bajo el régimen opresivo de Hamás, los registros muestran que la realidad es más compleja y que muchos en Gaza siguen apoyando al grupo, en el poder desde 2007. Una encuesta publicada recientemente por el renombrado encuestador palestino Khalil Shikaki mostró que el 46% de los gazatíes desea que Hamás siga en el poder después de la guerra y que el 57% sigue apoyando los atentados del 7 de octubre.

Shikaki vinculó los informes sesgados de Al Jazeera’con respecto a Hamás’ y la confianza en el grupo terrorista entre los palestinos. Según un informe del Times of Israel, Shikaki explicó la disparidad entre los palestinos de Cisjordania que quieren que Hamás siga en el poder después de la guerra y los de Gaza (71% y 46%, respectivamente), explicando que, mientras que los gazatíes pueden ver por sí mismos la situación sobre el terreno, el 83% de los residentes en Cisjordania obtienen sus noticias actualizadas de Al Jazeera, y así “seem to come to certain conclusions that are somewhat different than those in Gaza,” tacitly implying that Al Jazeera’s reports may tend to be unrepresentative of reality.