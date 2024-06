Alianza Israel-Irán: Venta de armas de Jerusalén a Irán durante la guerra Irán-Irak

Más de tres décadas después de su muerte, la sombra del ayatolá Ruhollah Jomeini sigue proyectándose en los rincones más profundos de Irán. El hombre que fundó la República Islámica de Irán tras el derrocamiento del sha Mohammad Reza Pahlavi en 1979 dirigió el país durante su primera década, transformando una monarquía de 1.300 años en un país gobernado por la sharia, los ayatolás y un formidable ejército – el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica.

Después de que el Sha huyera al exilio, la incipiente república dio la espalda a la perspectiva occidental de su antiguo monarca, y Jomeini supervisó el descenso a una sociedad ferozmente religiosa, y la evolución de un culto a la personalidad que existe hasta hoy.

“Israel creía que su seguridad en la región requería establecer alianzas con un Estado no árabe, en la periferia de Oriente Medio, para equilibrar la vecindad inmediata de los Estados árabes,” dijo Trita Parsi, fundadora y ex presidenta del Consejo Nacional Iraní Estadounidense y autora de Treacherous Alliance: The Secret Dealings of Israel, Iran, and the United States.

“Irán era el Estado periférico más importante, no sólo por su poderío militar sino también porque tenía acceso al petróleo, que Israel, por supuesto, necesitaba urgentemente, ya que los Estados árabes no querían vendérselo,”, declaró a Magazine. “Desde la perspectiva del Shah siempre fue muy estratégico, pero no era tan permanente como los israelíes pensaban que sería. Los israelíes tenían la percepción de que la enemistad con los árabes sería esencialmente eterna” y la idea de que las tensiones árabe-persas eran de la misma naturaleza y, en consecuencia, Irán sería más o menos un aliado permanente.

La mayor parte de la década de Jomeini en el poder la pasó tocando el tambor antiimperialista, siendo posiblemente el primero en referirse a Estados Unidos como el “Gran Satán” y a Israel como el “Pequeño Satán”.También se dedicó a combatir a las fuerzas de Sadam Husein después de que Irak invadiera Irán en septiembre de 1980, sólo 18 meses después de la revolución.

La guerra Irán-Irak comenzó por una mezcla de disputas históricas, políticas y territoriales. En el centro de estas disputas estaba la vía fluvial del Shatt al-Arab, una frontera económica y estratégica crucial entre las dos naciones. Tras la revolución iraní, Hussein vio la oportunidad de sacar provecho de la agitación sociopolítica interna de Irán. Su objetivo era debilitar a su vecino oriental y resolver las disputas territoriales en beneficio de Irak. Además, el choque ideológico entre la nueva teocracia islámica chií de Irán y el régimen laico baasista de Irak intensificó aún más la animadversión entre ambos países.

La guerra Irán-Irak

La ambición de Hussein de establecer a Irak como potencia regional dominante y evitar la propagación de la ideología revolucionaria iraní, que amenazaba con inspirar levantamientos chiíes en Irak, también desempeñó un papel crucial. Las históricas rivalidades árabe-persas agravaron las tensiones. La participación de potencias exteriores, tanto superpotencias como aliados regionales, que proporcionaron diversos grados de apoyo, avivó aún más el conflicto.

Estos factores culminaron con la invasión de Irán por parte de Iraq el 22 de septiembre de 1980, dando comienzo a una guerra prolongada y devastadora que duró ocho años, con importantes pérdidas de vidas humanas y daños económicos para ambas naciones.

A pesar del feroz sentimiento antioccidental que impregnaba Irán en aquella época, a medida que el fervor revolucionario crecía y crecía, la incipiente República Islámica recibió la ayuda militar de una fuente poco probable – Israel.

Las ventas clandestinas de material militar por parte de Israel ayudaron a cambiar el rumbo de la guerra y a evitar que Irán cayera en manos de las fuerzas de Sadam, algo que preocupaba mucho a Israel en aquel momento.

A pesar del aparente abismo ideológico entre la República Islámica de Irán y el Estado judío, Israel se convirtió en uno de sus principales proveedores de material militar. Esta relación se extendió más allá de la mera venta de armas: Jerusalén también envió instructores militares a Irán y, a cambio, recibió información vital que resultó decisiva en sus propias operaciones militares. Un ejemplo notable fue la inteligencia iraní que ayudó a Israel a ejecutar la Operación Ópera, el ataque aéreo de 1981 que destruyó el reactor nuclear Osirak, piedra angular de las ambiciones nucleares iraquíes. SOLDADO IRANÍ equipado con máscara antigás y casco M1 durante la guerra. (crédito: WIKIPEDIA COMMONS)

En 1979, “Los revolucionarios [iraníes] vienen, y tienen una visión muy, muy hostil de Israel, viéndolo como un puesto de avanzada imperialista de EE.UU.. Pero las circunstancias geopolíticas reales que habían dado lugar a la relación, que era la amenaza común de los Estados árabes y la Unión Soviética, no habían cambiado. De hecho, desde la perspectiva de los iraníes, se había amplificado porque Irán estaba ahora en desacuerdo con Estados Unidos, a pesar de que su ejército dependía totalmente de piezas de repuesto estadounidenses.

“Israel descubrió rápidamente que tenía esta baza con Irán porque era uno de los pocos Estados que tenía acceso a piezas de repuesto estadounidenses y estaba dispuesto a vendérselas a Irán, violando las sanciones estadounidenses. Los revolucionarios veían a Israel como el menor de [dos] males en el contexto de la guerra contra Sadam.

Las razones del apoyo de Israel a Irán eran múltiples. Estratégicamente, Israel buscaba contrarrestar a Irak, que era visto como una gran amenaza regional. Con el fortalecimiento de Teherán, Jerusalén pretendía crear un baluarte contra el poder y la influencia iraquíes. Además, Israel esperaba restablecer un punto de apoyo en Irán, una conexión que se había roto con el derrocamiento en 1979 del Sha, uno de sus aliados clave.

Un importante subproducto de esta relación clandestina fue la facilitación de la emigración judía desde Irán y la protección de los judíos que permanecieron allí. El apoyo encubierto ayudó a garantizar el paso seguro de judíos persas a Israel y Estados Unidos, asegurando su libertad frente a posibles persecuciones.

“Lo que ocurrió entonces fue que los israelíes jugaron la carta militar, acercándose a personas de alto rango en el ejército iraní con quienes, por supuesto, habían tenido contacto durante el reinado del sha” explicó Parsi. “Intentaron encontrar formas de vender armas y mostrar utilidad estratégica con el nuevo régimen, [pero] no tuvo mucho éxito. La cuestión era, sin embargo, que los israelíes lo estaban intentando, incluso antes de que comenzara la guerra de Irak.

“Israel intentaba demostrar que en un mundo en el que los iraníes se estaban volviendo contra Estados Unidos” lo que significaba que tenían malas relaciones con ambas superpotencias [Estados Unidos y la Unión Soviética]” Israel aún podía ayudar a Irán” dijo. ”Intentaba enviar ese mensaje a los iraníes. No creo que tuviera mucho éxito en aquel momento, y no creo que los iraníes estuvieran tan centrados en las armas en aquel momento. Pero es lo que más tarde desencadenó el escándalo Irán Contra.

Las ventas

A pesar del secretismo, la logística de estos tratos fue amplia y compleja. El primer gran negocio de armas se produjo a principios de la década de 1980, cuando Israel vendió a Irán un gran número de aviones de combate F-4 Phantom. Esta transacción inicial se negoció a través de canales ocultos, ya que el gobierno iraní buscaba material militar que ya no podía obtener de Estados Unidos debido a las sanciones impuestas tras la crisis de los rehenes de 1979, cuando estudiantes iraníes tomaron la embajada de Estados Unidos y detuvieron a más de 50 estadounidenses. El beneficio neto de estas ventas ayudó a crear un importante fondo para sobornos dentro de la comunidad de inteligencia israelí, que creció con los años.

El comienzo de la guerra vio cómo Irak lanzaba una invasión a gran escala de Irán. Bajo una inmensa presión, Teherán necesitaba desesperadamente suministros militares, en particular equipos de fabricación estadounidense y británica, que constituían la columna vertebral de su arsenal desde la época del Sha.

En respuesta, Israel intensificó su apoyo. Tras la primera misión a principios de 1980, tuvo lugar una segunda en octubre, que dio lugar a nuevos acuerdos armamentísticos. El 24 de octubre de 1980, se enviaron a Irán cargamentos de piezas de tanques Scorpion y 250 neumáticos de reactores F-4. Al mismo tiempo, se enviaron a Irán otros suministros militares. Al mismo tiempo, otros suministros militares almacenados en Europa fueron enviados clandestinamente a puertos iraníes como Chabahar, Bandar Abbas y Bushehr. Estos envíos incluían piezas de repuesto para aviones F-4, helicópteros y sistemas de misiles.

¿Y CÓMO veía sus tratos con el “Pequeño Satán” el nuevo líder iraní – el ayatolá que vivía una vida sencilla con una dieta simple de ajo, yogur y cebollas?

“Entrevisté a uno de los asesores cercanos de Jomeini en relación con la venta de armas que Israel le proporcionó” relató Parsi. “Uno de los generales se había dirigido a Jomeini – debido al embargo de armas, era muy difícil conseguir armas– y le dijo a Jomeini que, de hecho, habían conseguido un importante cargamento de armas. Pero sólo había un problema: los vendedores eran israelíes. Jomeini se quedó callado un par de segundos, y luego dijo: ‘Si encuentras estas armas, ¿tienes que preguntar quién es el vendedor?’ y el general dijo: ’ y el general dijo que no. Y Jomeini dijo, ‘Bueno, problema resuelto.

Jimmy Carter era el presidente estadounidense en aquel momento. Un artículo del New York Times de agosto de 1981 en el que se hablaba de las transacciones de octubre decía: “Funcionarios de Carter y fuentes diplomáticas familiarizadas con las discusiones israelo-estadounidenses del año anterior [1980] dijeron que los israelíes cedieron a la presión estadounidense de no continuar su relación militar con Irán hasta que los rehenes fueran liberados.

“Fuentes diplomáticas, hablando de las motivaciones de Israel’dijeron que el Primer Ministro Menachem Begin estaba dispuesto a proporcionar piezas de repuesto a Irán debido al abrumador deseo israelí de no ver a Irak ganar la guerra que comenzó el pasado septiembre,” decía el artículo del Times.

“Mr. Begin, a pesar de la feroz política antiisraelí de Irán, es su preocupación por los 60.000 judíos que viven en Irán, ”Los israelíes temen que puedan ser objeto de represión en cualquier momento y que el contacto entre Israel e Irán ayudaría a los judíos de Irán,”

Nachman Shai, portavoz de la embajada israelí en EE.UU en aquel momento, dijo al Times: “Nuestra postura es que Israel no proporciona información sobre compras o ventas de armas.”

La postura de EE UU durante los primeros años del régimen de Jomeini estuvo influida en gran medida por la crisis de los rehenes de 1979 y la presidencia de Carter’. El 4 de noviembre de 1979, estudiantes iraníes tomaron la embajada de Estados Unidos y retuvieron como rehenes a más de 50 estadounidenses, muchos de ellos diplomáticos. Permanecieron retenidos durante 14 meses y medio (444 días), hasta el 20 de enero de 1981. La crisis de los rehenes iraníes minó la capacidad de Carter para dirigir la política exterior y fue uno de los factores que contribuyeron a su derrota electoral frente a Ronald Reagan en noviembre de 1980.

Sobre el descubrimiento de transacciones entre Israel e Irán, la administración Carter presionó a Israel para que detuviera futuras ventas mientras Estados Unidos negociaba la liberación de los rehenes. Sin embargo, con el ascenso de Reagan a la presidencia en 1981, la dinámica cambió. Israel buscó y obtuvo el consentimiento encubierto para seguir suministrando a Irán material militar de fabricación estadounidense a pesar de la oposición pública de la administración Reagan a dichas ventas.

La administración Carter “se opuso a las ventas con mucha firmeza: “Creo que en un momento dado, Carter advirtió públicamente a Israel al respecto” declaró Parsi. “Carter impuso un embargo de armas, incluidas las piezas de repuesto. Lo que ocurrió fue que llegó Reagan y en cierto modo hizo la vista gorda ante lo que estaban haciendo los israelíes.

“En 1982, [el entonces ministro de Defensa israelí] Ariel Sharon declaró abiertamente en NBC News que Israel estaba suministrando o vendiendo armas a Irán porque era importante intentar que Irán volviera a la [esfera de influencia] occidental, por lo que admitirlo abiertamente en la televisión estadounidense indicaba en cierto modo que los dirigentes israelíes’ sabían que estaban violando el embargo y sabían al mismo tiempo que la administración Reagan no tendría muchas consecuencias", declaró el fundador del Consejo Nacional Iraní Estadounidense.

“Lo que movía a los estadounidenses era la ira por la crisis de los rehenes. Irán había humillado a Estados Unidos y lo había convertido en enemigo.

EN EL PRIMER año de venta de armas a gran escala, en 1981, Israel vendió armas por valor de 75 millones de dólares en el marco de la Operación Seashell, incluidos cañones antitanque y proyectiles. Esta operación implicó el uso de Chipre como punto de tránsito, con la aerolínea argentina Transporte Aéreo Rioplatense transportando inicialmente las armas por aire – y más tarde, tras un incidente de colisión en pleno vuelo, por barco. Además, Yaakov Nimrodi, agregado militar de Israel en Teherán de 1955 a 1979, firmó ese año un acuerdo de armamento por valor de 136 millones de dólares con el Ministerio de Defensa Nacional iraní, que incluía armamento avanzado como los misiles Lance y Hawk.

Maj.-Gen. Avraham Tamir, que trabajaba en el Ministerio de Defensa israelí, declaró a The New York Times en 1991 que “Todos los meses, entregábamos una lista de armas estadounidenses y piezas de repuesto estadounidenses que nos gustaría vender a Irán.

“En los años 1981 y 1982, armas con componentes de EE.UU. se vendieron a Irán sobre la base de un entendimiento con [el entonces Secretario de Estado de EE.UU. Alexander] Haig", dijo: "Luego se detuvo".

La inteligencia israelí montó una operación encubierta en Nueva York para facilitar estas transacciones. Sin embargo, cuando se hizo evidente que Israel también estaba vendiendo sofisticados equipos militares estadounidenses sin consentimiento explícito, la operación tuvo que ser trasladada a Londres en 1983.

Un artículo publicado en el New York Times en marzo de 1982 afirmaba que “según documentos “mensajes de télex, contratos y conocimientos de embarque” entre 100 y 200 millones de dólares en armas, piezas de repuesto y municiones fueron entregados a Irán desde Europa Occidental en los últimos 18 meses. Las fuentes de inteligencia dijeron que los documentos indicaban que aproximadamente la mitad de esta cantidad había sido suministrada u organizada por Israel, y el resto por traficantes de armas independientes, algunos de los cuales pueden tener también conexiones con los servicios de inteligencia israelíes.

El artículo mencionaba además que “fuentes no estadounidenses suministraron la información inicial sobre el flujo de armas de Israel a Irán. Parece que su principal motivo era desacreditar al gobierno del ayatolá Ruhollah Jomeini demostrando que su esfuerzo bélico contra Irak estaba siendo ayudado por Israel. Junto con Estados Unidos, Israel es uno de los principales objetivos del antagonismo iraní.

En 1982, las ventas de Israel a Irán incluyeron sofisticados sistemas de armamento, lo que provocó las quejas de los observadores internacionales. El canciller de Alemania Occidental, Helmut Kohl, expresó su preocupación por la venta de armas israelíes a Irán por valor de 500 millones de dólares. A pesar de la postura oficial de la administración Reagan, que anuló su consentimiento a la venta de armas tras las pruebas de violaciones, Jerusalén siguió vendiendo armas a Teherán. Estas ventas se facilitaron a través de una red mundial gestionada desde Londres, en la que participaban traficantes de armas privados y empresas fantasma.

Libia, Siria y Corea del Norte también suministraron armas a Irán, que eran de origen soviético. Estados Unidos esperaba contrarrestar la influencia rusa en la región a medida que se desarrollaba la Guerra Fría en los primeros años de la administración Reagan.

A principios de la década de 1980, las ventas de armas de Israel a Irán fueron considerables. Según estimaciones del Instituto Jaffe de Estudios Estratégicos de la Universidad de Tel Aviv, Israel vendía anualmente armas por valor de unos 500 millones de dólares, incluidas piezas de repuesto para aviones, artillería y munición. Estas ventas se financiaron principalmente con petróleo iraní. El traficante de armas Ahmad Haidari afirmó que una parte significativa del armamento iraní al comienzo de la guerra procedía de Israel, lo que permitió a la fuerza aérea iraní realizar salidas y ataques estratégicos contra Iraq.

A pesar de los artículos de prensa, la cobertura mediática y las apariciones en televisión de funcionarios israelíes, los tratos entre el Estado judío e Irán se mantuvieron aparentemente en secreto en la República Islámica.

“En realidad, se silenció en gran medida,” dijo Parsi a Magazine. “Una de las personas que aparentemente lo había filtrado fue ejecutada. Y, ya sabes, el pragmatismo de tener que hacer lo que fuera necesario para poder ganar la guerra estaba ahí en el fondo, pero no hubo un reconocimiento real de que esto había sucedido. No se hablaba mucho públicamente de ello, y ellos controlaban los medios de comunicación y las formas en que podían silenciarlo.

El asunto Irán-Contra

De 1985 a 1986, el papel de Israel en el asunto Irán-Contra puso de relieve la complejidad de su relación con Irán. Discusiones de alto nivel entre representantes israelíes e iraníes trataron de abrir un canal de armas con Estados Unidos.

El asunto fue un escándalo político de gran magnitud durante la administración Reagan. Implicó la venta secreta de armas a Irán, a pesar del embargo de armas, con el fin de asegurar la liberación de rehenes estadounidenses retenidos por Hezbolá en Líbano. Los beneficios de estas ventas se desviaron ilegalmente para apoyar a los rebeldes de la Contra en Nicaragua, que luchaban contra el gobierno socialista de izquierdas sandinista (que también llegó al poder en 1979, unos seis meses después de la Revolución iraní). Esto suponía una violación directa de la Enmienda Boland, que prohibía la ayuda estadounidense a los Contras.

El escándalo salió a la luz en noviembre de 1986, dando lugar a una amplia cobertura mediática y a audiencias en el Congreso. Las audiencias revelaron la profundidad de la implicación de la administración en operaciones encubiertas y condujeron a varias acusaciones y condenas, aunque muchas fueron anuladas posteriormente o los culpables indultados.

Así como la crisis de los rehenes de Irán perjudicó a la administración Carter, el asunto Irán-Contra tuvo importantes repercusiones políticas para la administración Reagan, dañando su reputación y planteando dudas sobre la supervisión presidencial y la dirección de la política exterior.

Incluso mientras se desarrollaba el escándalo Irán-Contra, continuaron los envíos de armas israelíes a Teherán, incluyendo un caso de gran repercusión en 1986 en el que individuos vinculados a Israel fueron arrestados por intentar vender armas por valor de 2.600 millones de dólares a la República Islámica. A pesar de estas controversias, el apoyo de Israel a Irán durante la guerra Irán-Irak siguió siendo un aspecto crítico y complejo de su política exterior, impulsado por consideraciones estratégicas, económicas y humanitarias.

“Existía un temor muy feroz [por parte israelí] a que, en cuanto se arreglaran las relaciones entre Estados Unidos e Irán, los iraníes pasaran por encima de ellos y trataran directamente con Estados Unidos” explicó Parsi. Esto, por supuesto, fue el comienzo de la oposición israelí a cualquier relación entre Estados Unidos e Irán”

El asunto Irán-Contra provocó cambios en la forma de llevar a cabo las operaciones encubiertas y un aumento de los mecanismos de supervisión. El escándalo sigue siendo un ejemplo crítico de las complejidades y posibles abusos de la política exterior estadounidense.

El final de la guerra

La guerra Irán-Irak dominó gran parte de la década de Jomeini en el poder. Fue un conflicto sangriento, marcado por el uso de armas químicas, otras armas de destrucción masiva, el empleo de niños soldados y crímenes de guerra. Se cree que casi medio millón de personas murieron en el conflicto, y las relaciones entre Irán e Irak no se templaron realmente hasta la caída de Sadam Husein en 2003, aunque la presencia estadounidense en la región no fue bien acogida por la República Islámica.

Jhomeini murió en 1989, pero su sucesor, el ayatolá Alí Jamenei, continuó su política de subvertir al Estado judío en apoyo de los palestinos. La retórica iraní afirma regularmente que Israel debe ser "borrado del mapa".

“En 1989, cuando murió Jomeini, se habló en Israel de que podría ser una oportunidad para que israelíes e iraníes restablecieran una relación", dijo Parsi. En la mentalidad israelí, la creencia era que Irán era un Estado crítico, y que si pudiéramos tener relaciones, sería mucho mejor para la situación geopolítica de Israel", lo que tenía sentido en aquel momento, ya que Sadam Husein seguía siendo muy poderoso. Era una realidad geopolítica diferente a la de hoy.

“La posición israelí cambió drásticamente en 1991-1992, cuando Saddam fue derrotado [en la Guerra del Golfo], la Unión Soviética se derrumbó y los factores geopolíticos que habían empujado a Israel e Irán juntos durante todos esos años se evaporaron de repente,” dijo Parsi. Ahora el esfuerzo se ha volcado en lograr la paz con los Estados árabes circundantes y resolver la cuestión israeli-palestina.

Cuando se asentó el polvo de la guerra Irán-Irak, la venta de armas entre Israel e Irán puso de relieve un intento pragmático, pero en última instancia infructuoso, de diplomacia. Hoy, el legado de estos acuerdos secretos perdura, con las dos naciones al borde de un conflicto abierto. La oportunidad perdida de establecer una relación más estable sigue ensombreciendo el futuro de la región.

En su lugar, Irán se encontró en la senda del islamismo, que sigue difundiendo y financiando en la actualidad, y que alcanzó su punto álgido hace apenas unas semanas, el 13 de abril, cuando Teherán lanzó un ataque directo contra el Estado judío. Lanzó unos 170 drones, más de 30 misiles de crucero y más de 120 misiles balísticos hacia Israel en respuesta al supuesto asesinato israelí de un general iraní en Damasco.

La venta de armas israelíes a la República Islámica durante la guerra Irán-Irak podría verse en retrospectiva como Irán haciendo lo que tenía que hacer para asegurarse la victoria y los intentos israelíes de negociar relaciones diplomáticas con un enemigo recién descubierto. También debería verse, quizás, como una oportunidad perdida porque ahora, unos 30 años después, los dos países están más cerca de la guerra de lo que nunca lo han estado.