En el Día del Padre: ¿Qué debemos a nuestros hijos? - opinión

Este año, la celebración del Día del Padre conlleva una pesada carga para los padres judíos. Nuestros hijos están viendo y experimentando un antisemitismo flagrante, muchos de ellos por primera vez, leyendo mensajes inquietantes de sus amigos en las redes sociales y encontrándose con activistas pro Hamás en sus ciudades y en sus campus.

Para los padres judíos, es imperativo dar un paso al frente y defender a nuestros asediados hijos, garantizando su seguridad, identidad y futuro.

Desde la profanación de instituciones judías hasta los ataques violentos, la creciente lacra del antisemitismo se infiltra en todos los rincones de nuestra sociedad. Igualmente preocupante es la postura agresiva adoptada por algunos activistas antiisraelíes, que con demasiada frecuencia cruzan la línea que separa el discurso político legítimo del odio descarado y la intimidación de estudiantes y comunidades judías. Este doble ataque a nuestra identidad y seguridad no puede ignorarse ni tolerarse.

Múltiples batallas

Nuestros hijos, especialmente los que estudian en escuelas y universidades, están en primera línea de esta batalla. Están sometidos a planes de estudios sesgados, al ostracismo social y, a veces, incluso a amenazas físicas. Como padres judíos, es nuestro deber sagrado protegerlos del daño y darles la capacidad de mantenerse firmes ante la adversidad. Esta responsabilidad requiere algo más que una preocupación pasiva; exige una implicación activa y una determinación inquebrantable.

Ante todo, los padres judíos debemos dar ejemplo con nuestro propio comportamiento. Nuestros hijos buscan en nosotros orientación sobre cómo desenvolverse en un mundo complejo y a menudo hostil. Demostrando valentía, integridad y un compromiso inquebrantable con nuestros valores, les damos un poderoso ejemplo a seguir. Seamos los modelos que demuestren que defender lo que es correcto no sólo es necesario, sino honorable; TENEMOS la responsabilidad de educar a nuestros hijos para vivir en el mundo tal y como es. (credit: Dor Pazuelo/Flash90)

Debemos educar a nuestros hijos sobre su rico patrimonio e inculcarles un profundo sentimiento de orgullo de su identidad judía. El conocimiento es el arma más potente contra la ignorancia y el odio. Al enseñar a nuestros hijos la historia, la cultura, la supervivencia y el éxito de los judíos, les dotamos de las herramientas que necesitan para refutar las muchas falsedades y prejuicios con los que se encuentran. Deben comprender que ser judío no es sólo una religión, sino un legado de resistencia, innovación y profundos principios morales y éticos. La elección de algunos estudiantes judíos de aliarse con protestas y campamentos es un fracaso de la educación judía que debe remediarse.

Además, debemos ser vigilantes y proactivos a la hora de hacer frente al antisemitismo allí donde asome su fea cabeza. Esto significa abogar tanto por nuestros estudiantes universitarios como por los de K-12, asegurándonos de que los administradores y los profesores son conscientes de cualquier incidente de prejuicio u hostilidad y lo abordan, y alzando la voz en las reuniones del consejo escolar, donde se adjudican muchos esfuerzos antisemitas. Los padres no deben dudar en comprometerse con las autoridades educativas para exigir una representación justa y precisa de la historia judía e israelí en el plan de estudios.

El silencio y la complacencia no son opciones; nuestros hijos necesitan vernos como defensores y promotores. Sin embargo, con demasiada frecuencia no basta con alzar la voz. Los administradores no quieren molestar a otras "partes interesadas" tomando medidas enérgicas contra el antisemitismo. Por lo tanto, debemos utilizar todas las herramientas a nuestro alcance, incluidas las demandas judiciales y las quejas ante el Departamento de Educación de EE.UU., para defender los derechos de nuestros hijos. Los padres pueden ayudarles animándoles a unirse a organizaciones estudiantiles judías o a formarlas, a participar en diálogos interreligiosos e interculturales y a participar activamente en el servicio comunitario. Al hacerlo, nuestros jóvenes no sólo reforzarán su propia identidad judía, sino que también tenderán puentes de comprensión y solidaridad con los demás.

En esta lucha, no estamos solos. La comunidad judía en general y nuestros aliados están con nosotros. Pero como padres y progenitores, tenemos un papel único e insustituible. Nuestro amor, apoyo y orientación son fundamentales para que nuestros hijos puedan prosperar frente a la adversidad. También creamos hogares en los que nuestros hijos pueden encontrar refugio de un clima a veces hostil en el exterior.

Este Día del Padre, volvamos a comprometernos a ser los protectores y defensores que nuestros hijos necesitan y merecen. Los retos son grandes, pero también lo es nuestra determinación. Juntos, podemos asegurarnos de que nuestros hijos crezcan orgullosos, seguros e inquebrantables en su identidad judía.

A mis compañeros padres judíos -y, de hecho, a todos los padres-, nuestros hijos cuentan con nosotros. No nos desanimemos.

El escritor es Director General de la Conferencia de Presidentes de las Principales Organizaciones Judías Estadounidenses, el profesional de mayor rango que guía la agenda de la Conferencia en nombre de sus 50 organizaciones miembros nacionales, que representan el amplio mosaico de la vida judía estadounidense. Sígalo en @Daroff.