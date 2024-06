Israel debe atacar infraestructuras civiles en Líbano para presionar a Hezbolá

El director general del Foro de Defensa y Seguridad de Israel, el teniente coronel (res.) Yaron Buskila, habló recientemente con Yoav Minitz en Radio North 104.5FM y se refirió al futuro del conflicto con la organización terrorista Hezbolá en la frontera norte.

Buskila declaró: "El norte se enfrenta al problema de los UAV, que parece una especie de ruleta rusa. Cómo puede el sistema de seguridad hacer frente a esto.

"Para explicar por qué ocasionalmente no hay sirenas, Hezbolá aprendió a operar con UAV a baja altura cerca del suelo. Debido a esto, el UAV no es identificado, y Hezbolá se las arregla para operarlos y atacar antes de que el sistema de detección e identificación israelí funcione. Esto se ha convertido en un reto para nosotros, pero seguimos enfrentándonos a Hezbolá como en los últimos años de forma simétrica. Por cada ataque que nos lanzan, tomamos represalias proporcionales.

"Así no es como se trata a una organización terrorista, desde luego no en este momento. Hezbolá entiende que estamos negociando sobre los rehenes y que quieren presionar al Estado de Israel. No debemos hacerles el juego. Este es exactamente el momento de actuar contra Hezbolá y Líbano como país y atacar las infraestructuras civiles. Hezbolá también está sometida a la presión social y pública dentro del Líbano."

¿Qué infraestructuras y objetivos merece la pena que ataque Israel?

"Si no sabemos atacar esas infraestructuras civiles para que la sociedad libanesa presione a Hezbolá, no saldremos de ésta. Hace tiempo que necesitábamos una escalada. El interés económico que tenían con el acuerdo del gas debe ser cancelado inmediatamente y transferido a nuestras manos como uno de los primeros pasos en respuesta a las actividades de Hezbolá. La economía en Líbano es tan frágil que lo último que necesitan es una escalada y la entrada en una guerra de Israel, que destruirá la economía libanesa. Una bandera de Hezbolá ondea en la localidad de Khiam, al sur del Líbano, cerca de la frontera con Israel, Líbano 28 de julio de 2020 (crédito: REUTERS/AZIZ TAHER)

Buskila continuó: "Estamos en guerra. Cualquier objetivo dentro de Líbano que cause presión sobre la sociedad libanesa es legítimo. Puede ser un aeropuerto, zonas energéticas y otros. Estos son parte de los pasos que se dan en la guerra, y estamos en guerra. Estamos en un año fatídico que determinará el futuro de el Estado de Israel en términos de seguridad en los próximos 50 años. Cuanto más aguda sea esta guerra y más significativos sean los logros, más paz adquiriremos en los próximos años."

"El Estado de Israel y el sistema de seguridad temen llevar a cabo ataques por miedo a que Hezbolá pueda alcanzar objetivos de largo alcance, más lejanos que Haifa y Hadera. Como escribió Ofer Shelah en su libro El valor de ganar, incluso ganar requiere valor. También requiere capacidad de asimilación, pero, en última instancia, quien tiene resistencia y capacidad y conoce su derecho es el que gana."

<p