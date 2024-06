Un antiguo miembro del kibutz Be'eri expone sus expectativas ante el gobierno israelí

Haim Jelin, antiguo miembro del kibutz Be'eri, ex jefe del Consejo Regional de Eshkol, miembro de la Knesset de Yesh Atid y miembro de la Comisión de Asuntos Exteriores y Defensa, se ha convertido en uno de los símbolos destacados del 7 de octubre. Jelin ha expresado eficazmente la voz de quienes sufrieron el impacto más directo y significativo del ataque de Hamás.

Aunque sus opiniones políticas son publicitadas, Jelin optó por no criticar explícitamente a Benjamín Netanyahu. Aun así, la disolución del Gabinete de Guerra y la salida de Benny Gantz y Gadi Eisenkot del gabinete político llevaron a Jelin a convocar elecciones por primera vez.

Jelin lo hizo sutilmente, sin duda como consecuencia del actual discurso político en Israel, pero su mensaje fue nítido y claro:

"Señor primer ministro,¿Cuándo fue la última vez que caminó solo por la arena de la playa y sintió el viento fresco y el agua?¿Cuándo fue la última vez que se fue de excursión al desierto con amigos y experimentó la paz y el espacio?¿Cuándo fue la última vez que vio una flor silvestre en un campo o un ciervo corriendo libremente por la naturaleza?¿Cuándo fue la última vez que se quitó los auriculares y escuchó la música que le gusta sin preocupaciones?¿Cuándo fue la última vez que tocaste la vida real, las vidas sencillas que tiene la mayoría de la gente, vidas que les fueron arrebatadas el 7 de octubre?"

Benjamin Netanyahu. ''Personalmente, ya no quiero un primer ministro que sepa más que los demás'', escribe Yelin (crédito: YONATAN SINDEL/FLASH90)

"Con una necesidad de elección y liderazgo digno"

Jelin esbozó así sus expectativas del gobierno israelí:

"Personalmente, no quiero un primer ministro que sepa más que los demás en materia de seguridad y política exterior y se ponga en contra de todos. Quiero a alguien que sepa lo que es la vida, que sepa mezclarse entre la gente por amor y no por imagen o mandato. Quiero una primera ministra que pueda captar los corazones de la gente y no crear división entre ellos.

"También quiero la opción de una primera ministra que posea la sabiduría de una madre, que cuide de sus ciudadanos como si fueran sus hijos, y que luche como las mujeres de Be'eri en los refugios antiaéreos. Si la política no puede producir el tipo de personas que yo quiero, ¿cuál es el valor de la política? Porque no puede curar a la sociedad ni al país ni unir y abrazar a la nación.

"Tenemos una nación de héroes, una nación que se ofreció voluntaria y se sacrificó y luchó para salvar a sus semejantes. Una nación increíble que necesita curación y esperanza. La nación de Israel necesita unas elecciones unificadoras y un liderazgo digno de las víctimas del 7 de octubre, los heridos y las familias desconsoladas."