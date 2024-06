Historias de la vida judía: Un refusenik que encontró la libertad literaria en América

David Shrayer-Petrov, 88 años, refusenik que encontró la libertad literaria en Estados Unidos

Después de la Guerra de los Seis Días de 1967, la Unión Soviética se había vuelto cada vez más antisemita, circunstancias intolerables que finalmente empujaron a David Shrayer-Petrov, su esposa, Emilia Shrayer y su hijo, Maxim D. Shrayer, a solicitar en 1979 visados de salida.

Las consecuencias de su audaz decisión fueron inmediatas: Shrayer-Petrov fue despojado de su puesto de médico académico y expulsado de la Unión de Escritores Soviéticos. Durante los ocho años siguientes, hasta que obtuvieron permiso para emigrar a Estados Unidos, tuvieron que hacer frente a un pernicioso acoso antisemita.

En 1987, la familia se instaló en Providence, donde Shrayer-Petrov trabajó como investigador médico en la Universidad Brown. Continuó su trayectoria paralela como escritor, incluyendo la publicación en 2014 de “Dinner With Stalin and Other Stories” Pero no fue hasta 2018 cuando vio la luz “Doctor Levitin,” la traducción al inglés de la rompedora novela que había escrito en Moscú, en ruso, unos 40 años antes. Doctor Levitin" narraba las luchas de los "refuseniks" y exploraba las contradicciones de los matrimonios mixtos, judíos y eslavos.

Él y Emilia, su esposa durante 62 años, se trasladaron a Boston para estar cerca de su hijo, Maxim, un galardonado escritor ("Leaving Russia"), y su familia.

Shrayer-Petrov murió el 9 de junio, a los 88 años. – Penny Schwartz

Howard Fineman, 75 años, periodista incansable e hijo de judíos de Pittsburgh

El periodista Howard Fineman, “omnipresente en MSNBC y prolífico escritor de la revista Newsweek durante su época dorada,” falleció el 11 de junio a los 75 años tras una lucha de dos años contra el cáncer de páncreas. Fineman en campaña electoral en la Conferencia CPAC, febrero de 2012. (crédito: Jeff Bedford/Wikipedia)

Fineman, cuyos antepasados judíos huyeron de Ucrania y creció en la sinagoga del Árbol de la Vida de Pittsburgh, escribió sobre el tiroteo masivo de 2018. “Incluso cuando empiezo a dudar de que mi Pittsburgh fuera la Tierra Prometida, sigo guiado e inspirado por ella”, escribió. “Mis difuntos padres, Morton y Jean Fineman, eran maestros que amaban a Estados Unidos incluso cuando se preocupaban por sus defectos. Siempre me recordaron que, en una democracia, y sólo en una democracia, la gente tiene el gobierno que se merece, y que cada nueva generación debe trabajar duro para conquistar de nuevo los derechos y las bendiciones que damos por sentados.”

Tziporah Feiga Alter, 97 años, rebbetzin que ayudó a su marido a expandir el movimiento jasídico Ger

Tziporah Feiga Alter, descendiente de la nobleza jasídica y viuda del antiguo gran rebbe del movimiento jasídico Ger, falleció el domingo en Bnei Brak, Israel. Tenía 97 años.

Su boda en 1946 con Pinchas Menajem Alter fue considerada “un acontecimiento histórico y alegre para la comunidad Gerrer y más allá, llevando esperanza y felicidad a los supervivientes de los campos de desplazados y a las pequeñas comunidades jasídicas de Eretz Yisrael,” escribió el periódico haredí Hamodia. Una importante influencia por derecho propio, ella y su marido (fallecido en 1996 a los 69 años) ayudaron a encender una era de crecimiento explosivo para los judíos jasídicos tras las pérdidas del Holocausto.

Andrea Termotto, 35 años, esposa de rabino que murió tras dar a luz a gemelos

En el periódico Newsday, de Long Island, Andrea Termotto fue descrita como alguien para quien “l’chaim” era un “mantra y un lema. Llevaba ese espíritu a su trabajo como dietista en el Centro Médico para Veteranos de Northport, como esposa del rabino Jenn Weinstein de la Congregación Simchat HaLev de Woodbury (Nueva York) y como madre de Ellis, el hijo de tres años de la pareja.

El sábado 2 de junio ocurrió lo impensable: Termotto, de 35 años, murió al dar a luz a sus gemelos Goldie y Hazel; los médicos descubrieron que sufría una rara y a menudo mortal embolia de líquido amniótico. La comunidad está ahora recaudando fondos para prestar apoyo a la familia.

“La rabina Jenn ha sido un sistema de apoyo consumado para todos nosotros en momentos de celebración y de dolor” escribió Debby Rechler, amiga de Termotto desde hace mucho tiempo. ”Ahora nos toca a nosotros estar a su lado.”

Jacob Goldstein, 76 años, niño refugiado que se convirtió en un reputado cirujano australiano

Antes de convertirse en un venerado cirujano cardiotorácico en Melbourne, Jacob Goldstein, hijo de dos polacos supervivientes del Holocausto en un campo de desplazados en Alemania en 1947, llegó a Australia en 1950 como niño refugiado apátrida. En un ensayo publicado en The Age, su hija Elissa recuerda que, a pesar de ser un hombre modesto, solía leer la lista de galardonados con la Orden de Australia, un reconocimiento a los ciudadanos distinguidos, simplemente porque le fascinaban las historias de los homenajeados, muchos de ellos refugiados e inmigrantes como él.

Antes de morir el 10 de octubre de 2023, a los 76 años, su familia le propuso para el premio, que le fue concedido a título póstumo a principios de este mes. Escribe Elissa:

Ahora, inevitablemente, me encuentro hojeando la lista de nombres galardonados como una vez hizo papá. A él le habría dado un poco de vergüenza todo este alboroto, pero a mí me encanta. La [Orden] es un merecido homenaje del lugar que le hizo — un lugar que a su vez se enriquece con las personas a las que abre sus puertas, niños refugiados e inmigrantes cualificados por igual. Nunca se sabe quién bajará de un barco o un avión y sostendrá un día tu corazón en su mano.

Sólo desearía poder coger el teléfono y compartir las noticias como él solía hacerlo:"¿Adivina quién tiene un gong?"