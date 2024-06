Israel "ve la guerra de Gaza de forma incorrecta", afirma el General de División retirado

El Mayor General (Res.) e investigador de Estudios Estratégicos Gershon Hacohen afirmó el martes que “estamos viendo la guerra de forma incorrecta” en lo que respecta a Rafah y a incidentes pasados con bajas de las IDF en la ciudad.

La Segunda Intifada estuvo marcada por los crecientes intentos de las organizaciones terroristas palestinas de atacar vehículos blindados de las IDF, con el objetivo de causar bajas entre nuestras fuerzas. La inspiración procedía de actividades similares de Hezbolá contra las IDF en el Líbano, utilizando explosivos o RPG. La mayor parte de la munición se introducía de contrabando en la Franja de Gaza a través de túneles excavados bajo la Ruta Philadelphi, pasando por la ciudad de Rafah.

Uno de los desafortunados incidentes del pasado ocurrió el 12 de mayo de 2004, en la zona de la Ruta Philadelphi, cuando los terroristas que disparaban RPG desde el tejado de un edificio consiguieron hacer estallar un vehículo blindado de las FDI. El cohete penetró en el vehículo e incendió los explosivos que transportaba. Los cinco tripulantes del vehículo blindado murieron.

El suceso quedó grabado en la memoria no sólo por las víctimas, sino también porque cientos de soldados del curso de formación Class Commander se apresuraron a acudir al lugar de los hechos para buscar en el suelo los restos de los soldados caídos y llevarlos a enterrar. Las imágenes de los soldados buscando en la arena con las manos a cuatro patas eran estremecedoras. Durante la operación de rescate, murieron otros dos soldados que estaban asegurando la zona.

Esta semana nos informaron de dos catástrofes con víctimas masivas en las que estaban implicadas fuerzas de las FDI en Rafah.

El primero ocurrió con la explosión de un “Namer” vehículo blindado, que se cobró la vida de ocho soldados, y el otro -también en Rafah- fue la explosión de un edificio con trampas explosivas que se derrumbó sobre soldados de las FDI, matando a cinco de ellos.

Costes de la guerra y la estrategia

El Mayor General (Res.) Gershon Hacohen -quien en su último cargo sirvió como Comandante del Cuerpo de Estado Mayor, y es investigador en el Centro Begin-Sadat de Estudios Estratégicos, así como miembro del movimiento "Securityists"- habló con Maariv el martes para discutir por qué algunos podrían argumentar que algo en la ciudad hace que tales eventos vuelvan a ocurrir.

Hacohen explicó que no le impresionaban términos como "catástrofes,” diciendo: "Esto es la guerra, y en la guerra hay precios que pagar. Estamos enfocando la guerra de forma equivocada. Para aquellos que quieren entender por qué somos percibidos como una tela de araña a los ojos de Hezbolá y critican al primer ministro Benjamin Netanyahu por su rearme, esto es exactamente lo correcto. El pueblo de Israel no está dispuesto a pagar los precios de la guerra"

"Quien no paga un precio no tiene soberanía. Parte de la capacidad de un soberano es estar frente a su pueblo." Enfatizó: "No menosprecio la vida humana", y aclaró: "Estamos pagando menos que en otras guerras. Los estadounidenses perdieron 4.000 soldados en 2005"

Hacohen trató de llamar la atención sobre la conexión egipcia, especialmente en lo que respecta al contrabando de armas a Gaza. Dice: "Si hubieran hecho caso a Yigal Allon y se hubieran opuesto al acuerdo de paz y a la retirada de los asentamientos, no habría habido un contrabando tan intenso de armas del Sinaí egipcio a Gaza.

“Devolvimos todo a Egipto hasta el último metro. Desde la retirada [de la Franja de Gaza, Hamás] ha estado recibiendo munición a gran escala. Es como romper un sistema de fontanería con fugas; ¡hay que cerrar la válvula principal!", subrayó Hacohen.

"Esta medida debería haberse tomado en los primeros días de la guerra", dijo. "Tenemos que impedir todas estas operaciones de contrabando. Los egipcios no estaban precisamente de nuestro lado. ¿Conseguiremos mantener nuestro dominio sobre el territorio? Según lo que exige el presidente Biden, definitivamente no, porque quiere que nos retiremos hasta el último metro, de vuelta a los asentamientos fronterizos."

Hacohen señaló entonces, "que en 1945 Alemania se transformó en otra cosa y entró en un proceso de reconstrucción porque consiguieron destruir la policía y las ciudades de allí. A día de hoy, hay presencia militar británica y estadounidense en suelo alemán"

El general de división (Res.) Hacohen concluyó su argumentación afirmando: "Tenemos que mirar y comprender que el dolor de la guerra es terrible. Por supuesto, preferimos que todo se investigue después. Pero no hay nada que hacer; la guerra tiene costes elevados. Es fácil decir que las IDF deberían desplazarse hacia el norte, pero eso también tendrá un coste, y alguien empezará a quejarse: no se puede hacer nada"

La guerra tiene un coste.