La factura del rabino fue una prueba de fuego - análisis

Las tensiones entre tres de los partidos de la coalición, el Likud, el Shas y el Otzma Yehudit, estallaron el miércoles por la cuestión aparentemente menor de la decisión del primer ministro Benjamin Netanyahu de retirar el polémico proyecto de ley sobre los rabinos, que el presidente del Shas, Arye Deri, se empeñó en promover.

Pero al igual que muchas de las tensiones que han surgido dentro de la coalición en las últimas semanas, el verdadero problema no es el proyecto de ley de los rabinos, sino uno cuyas implicaciones para la población haredi de Israel son mucho más dramáticas: el proyecto de ley haredi de reclutamiento para las FDI.

Según una declaración de Shas el miércoles, se garantizó a Deri que los líderes de la coalición aplicarían la disciplina de coalición para asegurar que el proyecto de ley de los rabinos fuera aprobado, aunque algunos miembros del Likud y Otzma Yehudit se opusieran.

El líder de Shas MK Arye Deri y el primer ministro Benjamin Netanyahu vistos en la Knesset, en Jerusalén, el 23 de enero de 2023 (crédito: YONATAN SINDEL/FLASH90)

'Motín' en el seno del Likud

Deri decidió avanzar, pero Netanyahu no cumplió. El “motín” dentro de su partido incluía al ministro de Asuntos de la Diáspora y Lucha contra el Antisemitismo, Amichai Chikli, que no es MK, y a los MK Tally Gotliv, Moshe Saada, Dan Illouz y Eli Dalal, entre otros. Netanyahu no pudo garantizar que el proyecto de ley pasara la votación del Comité de Constitución de la Knesset, y fue abandonado.

Esta prueba de fuego relativamente menor fue indicativa del proyecto de ley haredi de las FDI. La legislación acaba de comenzar en el Comité de Asuntos Exteriores y Defensa de la Knesset, pero varios MK del Likud ya han anunciado que no apoyarán un compromiso sobre el proyecto de ley que no cumpla plenamente los requisitos de las FDI, que los partidos haredi encontrarán difícil de aceptar.

Los MK que se han pronunciado son aproximadamente paralelos a los que se opusieron públicamente al proyecto de ley de los rabinos, y esto no es una coincidencia: Casi todos ellos se enfrentan a una ardua batalla para obtener un puesto alto en unas elecciones primarias del Likud de cara a unas futuras elecciones, y podrían optar por unirse a otros partidos. Sin temor a la reacción política de las bases del Likud, estos MK se permiten decir libremente lo que muchos otros han dicho extraoficialmente.

De acuerdo con las normas de las primarias del Likud, los MK que son elegidos para la lista del Likud en puestos reservados para el primer ministro o para grupos específicos no pueden volver a ocupar el mismo puesto. Por lo tanto, deben competir de igual a igual con todos los demás MK del Likud, muchos de los cuales llevan décadas en el partido.

Chikli y Saada, por ejemplo, fueron colocaciones personales de Netanyahu. Gotliv ocupa un lugar reservado para una “nueva mujer” que aún no ha servido como MK. Illouz ocupa el puesto reservado a los olim (nuevos inmigrantes).

Pero el proyecto de ley de las FDI haredi ha llevado incluso a MK afianzados del Likud, como Yuli Edelstein y Nir Barkat, a anunciar que no aceptarían concesiones de gran alcance a los haredim.

Si Netanyahu no fue capaz de alinear a sus MK sobre el proyecto de ley de los rabinos, Deri puede asumir con bastante seguridad que en la cuestión mucho más dramática del proyecto de ley haredi, el resultado será el mismo.

A pesar de las chispas que saltaron el miércoles, es poco probable que el proyecto de ley de los rabinos en sí desestabilice al Gobierno en los próximos días. Sin embargo, la saga es un recordatorio de que el proyecto de ley haredi de las FDI podría ser una cuestión que romperá la espalda del gobierno.

