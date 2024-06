Actos en honor de la cantante israelí Naomi Shemer en el vigésimo aniversario de su muerte

Naomi Shemer, la "primera dama de la canción de autor" de Israel, será homenajeada en el vigésimo aniversario de su muerte con una serie de celebraciones en las próximas semanas.

Shemer, fallecida en 2004 a los 73 años, escribió algunas de las canciones más populares del Gran Cancionero Israelí, como Haderech Aruka Vehee Rabba (El largo camino), Od Lo Ahavti Dai (No he amado lo suficiente) y Ani Gitara (Soy una guitarra).

Sus canciones – a menudo ella escribió la letra y la música – han sido interpretadas por muchos icónicos cantantes israelíes, entre ellos Yehoram Gaon, Yossi Banai, Chava Alberstein y Arik Einstein. Pero quizá su obra más famosa sea "Yerushalayim Shel Zahav" (Jerusalén de oro), estrenada por Shuli Natan en Jerusalén en 1967, sólo tres semanas antes de la Guerra de los Seis Días.

La atemporalidad y el amplio atractivo de gran parte de su obra resuenan en el cartel de un espectáculo que tendrá lugar el 25 de junio (20.30 h) en la Biblioteca Nacional de Jerusalén que cuenta con la participación de la cantautora de 44 años Rona Kenan, el cantante y actor de 42 años Yuval Medelssohn, la cantante y actriz de 36 años Avigail Kovari y el cantautor de tendencia mizrachi de 48 años Amir Benayoun.

El programa musical se completará con la aparición de la hija de Shemer, Lali, que deleitará al público con interesantes y divertidas historias sobre su famosa madre. "Era una persona muy honesta y sincera", señaló la hija menor de Shemer. ARIEL HOROWITZ (crédito: Yehiel Yanai)

Eso significaba que su madre se aferraba a sus armas, independientemente de los costes personales y profesionales que ello implicara. “Era feminista aunque no era una agitadora de banderas. Era una persona interesante y valiente. Y, no lo olvidemos, Naomi Shemer triunfó en una industria musical dominada por los hombres y, durante una parte del tiempo, como madre soltera, con toda la compleja logística que ello conllevaba.

Recordando a Shemer años después de su fallecimiento

Parte de ello se debe a los esfuerzos de la Shemer más joven a lo largo de los años. “Estoy ocupada con su herencia,” explicó “Pero no doy por sentado que siga siendo popular. Es sorprendente. Me da un poco de pena que no esté por aquí para verlo por sí misma.

Por supuesto, uno puede entender el dolor de Lali por no tener a su madre cerca, pero nos ha dejado un gran corpus de obras muy agradables y conmovedoras con las que deleitarnos durante muchos años.

Probablemente sea reconfortante saber que Naomi Shemer triunfó, durante su vida, en términos comerciales y también fue colmada de elogios oficiales, incluido el Premio Israel.

A lo largo de los años, las obras de Shemer no sólo siguen sonando en la radio, sino que también ocupan un lugar destacado en las canciones populares y comunitarias, lo que, en opinión de Lali, demuestra la facilidad de uso que su madre imprimía a sus canciones. Pero, al fin y al cabo, son canciones pensadas para ser cantadas por todos y por cualquiera.

El hijo de Shemer, el músico Ariel Horowitz, también homenajeará a su madre en un espectáculo llamado Shemer 24 Sisters, que se presentará por todo el país, junto con los artistas Chava Alberstein, Dikla, Hanan Yovel, Danny Robas y Miki Kam. El nombre Shemer 24 Sisters hace eco del grupo pionero de mujeres fundado por Shemer a mediados de los años 60.

Horowitz ofrecerá una visión de las historias personales que se esconden tras las canciones de su madre junto a las talentosas cantantes.

El espectáculo debuta el 21 de julio en Beit Lessin en Tel Aviv.

Para comprar entradas y obtener más información: https://book-week.nli.org.il/ y il.co.kupat://2207.https/

El personal del Jerusalem Post ha contribuido a este reportaje.