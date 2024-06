Grupos de jóvenes ultraortodoxos buscan formar la identidad haredi-israelí

El 29 de mayo, un titular bastante inusual apareció en las noticias: “Un movimiento juvenil haredi pionero recibe el Premio Ben-Gurion” La confluencia de ambos – un movimiento juvenil ultraortodoxo que recibe un premio que lleva el nombre de David Ben-Gurion, el primer primer ministro de Israel, puede haber levantado ampollas en algunos sectores.

Aunque Ben-Gurion es venerado como uno de los mayores líderes de Israel, que guió al recién nacido Estado durante sus años de formación y formuló muchos de sus principios operativos, no era religiosamente observante. Además, era conocido como partidario del mamlachtiut, un término que no se traduce fácilmente al español, pero que algunos explican como “responsabilidad cívica, estatismo,” o “subordinación de los intereses políticos y sectoriales al bien público.”

Hoy en día, gran parte del mundo ultraortodoxo está en gran medida aislado de la sociedad israelí mayoritaria, y aunque numerosas organizaciones haredi ayudan a otros sectores de la sociedad ultraortodoxa, muchos no perciben un sentimiento de mamlachtiut en la sociedad haredi actual.

Sin embargo, en este caso, el titular no es una noticia falsa. El Premio Ben-Gurion lo conceden anualmente el Beit Ben-Gurion de Tel Aviv, la Fundación Nadav y Keren Lautman para fomentar iniciativas educativas que reflejen la visión de Ben-Gurion sobre la condición de Estado: “una conciencia cívica común que una a las distintas comunidades en una sociedad civil... fundada en valores democráticos y judíos que promuevan la solidaridad social.”

El premio – un premio de 50.000 NIS, que se utilizará para un mayor desarrollo del movimiento juvenil – fue otorgado al seminario Darkei-Sara por iniciar el grupo juvenil B’Derachecha, cofundado por Hadas Neiman, directora de Darkei-Sara, y Adi Bilevsky del Ministerio de Educación, en reconocimiento al trabajo voluntario social del movimiento la participación comunitaria y el desarrollo del liderazgo. B’Deracheha (I-D): Consejera Avigail Malach; coordinadoras del programa Chaya Rosenberg y Hadas Neiman; consejeros Adi Kadmi y Michal Gergel (crédito: SEMINARIO DARKEI-SARA)

¿Cómo surgió?

B’Deracheha es un nuevo movimiento juvenil para alumnas ultraortodoxas de 11 a 13 años de Jerusalén, dirigido por consejeras de Darkei-Sara, un instituto femenino del barrio Givat Shaul de Jerusalén, que forma parte de la red educativa Netzach, afiliada a la corriente Mamach del Ministerio de Educación; La corriente Mamach de escuelas primarias haredíes estatales; el departamento de actividades juveniles y sociales haredíes del municipio de Jerusalén; y HaMerchav HaShalem, un proyecto del municipio de Jerusalén que reúne a diversas escuelas.

Aunque muchos lectores están familiarizados con el sistema educativo público Mamlachti (estatal), que proporciona una educación de estudios generales con una cantidad mínima de estudio de la Biblia y algunos programas de enriquecimiento judío, o con el sistema educativo público Mamlachti Dati (religioso estatal), que ofrece un plan de estudios dual de estudios judaicos y generales en un entorno sionista religioso, son menos los que conocen el sistema Mamach, que también es un sistema educativo estatal.

El sistema Mamach se creó a principios del curso 2013-2014 y ofrece una educación judía ultraortodoxa junto al estudio reglado del currículo básico israelí, que incluye historia, estudios judíos, lengua hebrea, ciencias sociales, inglés, ciencias naturales, matemáticas y educación física. En la actualidad, el sistema Mamach cuenta con 17.500 alumnos en su programa.

Uno de los miembros del sistema Mamach es la Red Educativa Netzach, fundada por el rabino Menachem Bombach. Netzach gestiona actualmente escuelas primarias en Jerusalén y Beit Shemesh, tres escuelas secundarias y un programa post-secundario. El instituto Darkei-Sara forma parte de la red Netzach.

Neiman, la directora de Darkei-Sara que desarrolló la idea de crear un grupo juvenil para chicas haredi en la Red Educativa Netzach, explica cómo la creación de un grupo juvenil cubrió una necesidad.

“Cuando se abrieron las escuelas Mamach,” dice, “las escuelas originales de su sistema eran escuelas primarias, y se suponía que crecería en número desde la primaria hasta la secundaria. Pero en los 10 primeros años del sistema Mamach, no ha crecido tanto como se esperaba.”

Neiman explica que, aunque muchos padres deciden enviar a sus hijos a escuelas primarias Mamach, los transfieren a instituciones ultraortodoxas tradicionales para la escuela secundaria.

“Quieren ser considerados haredi convencionales. Incluso si no fueron aceptados en la escuela primaria en la escuela secundaria haredi tradicional de su barrio, se esforzarán para que sus hijos sean aceptados en una escuela secundaria haredi. No continuarán en un instituto Mamach, probablemente porque el sistema Mamach ha carecido de identidad.”

Encontrar su lugar

“Identidad,” dice Neiman, es un término clave para el sistema escolar Mamach.

Darkei-Sara, con 69 alumnos de 9º a 12º curso, tiene que lidiar con este concepto.

“Me enfrento a muchas cuestiones de identidad,” dice. “¿Cuál es nuestra conexión con el Estado de Israel? ¿Cuál es nuestra relación con Yom Ha’atzmaut? ¿Celebramos Yom Ha’atzmaut? ¿No celebramos Yom Ha’atzmaut? ¿Qué hacemos en Yom Hazikaron? ¿Nos alistamos en las FDI? ¿Cuál es nuestra relación con las FDI? Hay todo tipo de cuestiones de identidad.”

Para crear un sentido de identidad mayor y más definido entre la población del sistema Mamach, Neiman concibió la idea de crear un movimiento juvenil.

“Llegué a la conclusión de que un movimiento juvenil es un creador de identidad maravilloso, porque en lugar de explicar las cosas con miles de palabras, coges a una chica que es un modelo a seguir, que sabe exactamente lo que significa ser haredi y mamlachti, y les dices a los chicos más jóvenes, ‘Aquí está tu respuesta. Esto es lo que debe ser.’

“Debe ser modesta; debe ser temerosa de Dios; debe ser observante. Pero paralelamente a esto, ella puede ser muy leumit [nacional]. Está vinculada al Estado de Israel. Se siente implicada y responsable de lo que ocurre en el Estado de Israel. Se preocupa por él, es voluntaria, contribuye y quiere seguir contribuyendo cuando sea mayor. Es un buen ejemplo de chica Mamach, y por eso hemos abierto el movimiento juvenil Deracheha.

Neiman llamó al movimiento juvenil de chicas Deracheha, que significa "en los caminos de la Torá". Significa en los caminos de la amabilidad, la bondad, el amor, la felicidad, lo que elijas", aclara, y añade: "También significa que no hay un único camino claro de la Torá, una única forma en que la Torá se relaciona con una persona, sino que hay muchas formas que la Torá nos dicta y nos muestra".

Al crear modelos de conducta para el grupo de jóvenes, que representan el ideal del Mamach por ser ultraortodoxos y a la vez estar conectados con el mundo moderno, Neiman espera que los graduados de primaria de las escuelas Mamach continúen en los institutos Mamach y conserven un sentido de identidad como haredi a la vez que viven conscientes de la sociedad israelí y se comprometen con ella.

Por ejemplo, considera que muchas familias haredíes modernas celebran el Día de la Independencia con actividades recreativas. “Si les preguntas: "¿Celebras Yom Ha'atzmaut? no tendrán una respuesta clara. No dirán claramente: "Sí, lo celebro. Me alegro de que se haya establecido el Estado de Israel. Doy gracias a Dios que se haya establecido.’ ¿Qué hacen? Hacen barbacoas con amigos. Si preguntas a sus hijos: "¿Celebras Yom Ha'atzmaut?' te dirán: "Sí". "Pero si les preguntas qué hacen en Yom Ha’atzmaut, no lo saben. Su forma de celebrar el día se acerca más a la observancia laica que a la del mundo ortodoxo. Si Iom Ha’atzmaut es un día para celebrar, entonces debe celebrarse de una manera judía, creo yo.”

Así mismo, Neiman pregunta: “¿Cómo marcan los judíos haredi que se identifican con el Estado de Israel los días conmemorativos, como Iom Hazikaron [Día del Recuerdo de los Caídos]?”

Explica que “Las conmemoraciones son muy importantes en el judaísmo. Forman parte del judaísmo. Mis graduados trabajarán en un laboratorio o en un municipio o en un laboratorio informático. Llegará Iom Hazikaron, sonará la sirena y se pondrán de pie porque su jefe espera que lo hagan. Pero si les preguntas: ‘¿Cuál es tu actitud hacia Yom Hazikaron?’ quiero que tengan una respuesta clara. Quiero que sepan cómo se relacionan con Yom Hazikaron como haredi.”

Neiman seleccionó a seis chicas de su escuela y las envió a la escuela primaria para chicas Bnot Yerushalayim, la primera escuela Mamach para chicas de Jerusalén, y comenzó el movimiento juvenil para chicas de 6º, 7º y 8º curso. Eligió a otras dos chicas y las nombró consejeras de las alumnas de noveno curso de Darkei-Sara. Aunque se trata de pasos relativamente pequeños, Neiman quiere ampliarlos el año que viene a otra escuela de Jerusalén, otra de Beit Shemesh y posiblemente otra de Petah Tikva.

Las actividades de los líderes del grupo juvenil han mostrado un intento de comprometerse con la sociedad israelí en general. En octubre, organizaron un mercado de flores para ayudar a los agricultores de las comunidades fronterizas de Gaza a recuperar los ingresos de sus invernaderos dañados. Han estado horneando challot para entregar a los soldados de las FDI que sirven en el frente y preparando paquetes de regalo para los niños evacuados de sus hogares en el norte de Israel. Las consejeras, procedentes de los cursos 10º a 12º, se reúnen periódicamente con su equipo asesor para planificar actividades y debatir los retos de la tutoría de estudiantes más jóvenes, especialmente durante este período tan estresante.

Neiman menciona una actividad en la que las chicas debatieron una afirmación de la Mishna en el Tratado Avot (1:6), que afirma que uno debe juzgar favorablemente a todas las personas. En ese contexto, relata que las alumnas mayores del grupo juvenil B’Derachecha debatieron las controversias actuales en la sociedad israelí y cómo esa afirmación de la Misná podía aplicarse a la situación actual.

A diferencia de otros grupos juveniles, como Bnei Akiva o Ezra, que se reúnen en sus propios edificios, B’Derachecha se reúne en el propio edificio de la escuela. Otros movimientos juveniles llevan muchos años establecidos y cuentan con una biblioteca de actividades de la que pueden nutrirse, pero Derachecha lo crea todo desde cero, a la medida de su público específico de chicas ultraortodoxas.

Las que han sido seleccionadas como primeras consejeras del movimiento deben ser socialmente extrovertidas, modestas e inspiradoras, dice Neiman.”Añade que, dado que éste es el primer año de existencia del grupo juvenil los consejeros se ven a sí mismos como pioneros en una misión histórica.

EN UNA videollamada de Zoom, tres consejeros de B’Deracheha – Yaeli Sorotzkin, de 16 años, de Rehavia; Noa Shalit, de 15 años, de Givat Ze’ev; y Michal Gergel, de 17 años, de Beit Shemesh – detallan los objetivos del movimiento y lo que están tratando de lograr.

Sorotzkin dice que los consejeros eligen un tema diferente para cada mes de cuatro reuniones con las chicas. Uno ha sido designado Mes de las Buenas Acciones, y los eventos durante ese período se centraron en las cosas positivas que podían hacer. Otros meses las actividades también están relacionadas con las fiestas que se celebran durante el curso escolar, como Purim y Shavuot.

Shalit señala que uno de los principales objetivos de B’Deracheha es inculcar el espíritu de cooperación y la capacidad de trabajar en grupo. Destaca algunas de sus recientes actividades de grupo, como la preparación de tartas de queso para Shavuot para familias en las que los maridos/padres han sido llamados recientemente a filas.

Gergel explica cómo contó a sus cargos la historia del héroe de las FDI Roi Klein, que sacrificó su vida en la Guerra del Líbano de 2006 saltando sobre una granada activa salvando así a los miembros de su unidad mientras recitaba el primer verso de la oración del Shema; así como otras historias de la guerra actual. En respuesta a una pregunta sobre su definición del sistema escolar Mamach, Shalit dice que es una combinación del mundo ultraortodoxo, con la exposición a “la israelidad,” y su lugar en la vida del país.

Gergel, que actualmente estudia para obtener un título en matemáticas en la Universidad Abierta y le gustaría enseñar matemáticas en la escuela primaria y secundaria, dice: “Somos conscientes del mundo que nos rodea, y nos vemos como parte del pueblo judío. No evitamos lo que está ocurriendo. Nuestra identidad es haredi, pero miramos al lado nacional, y nos sentimos parte de él.”

El 29 de mayo, cuando se entregó el premio Ben-Gurion a Darkei-Sara y al movimiento juvenil B’Deracheha, las chicas, junto con su director, no pudieron evitar sentirse parte integrante de la sociedad israelí.

“Fue agradable estar allí como religiosa haredi,” dice Gergel. “Hubo un gran sentimiento de representación, de mostrar la ideología haredi.”■