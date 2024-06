Vandalizan repetidamente la tienda de un noruego voluntario en Israel - Exclusiva

Un noruego que trabajaba como voluntario en Israel sufrió repetidos actos de vandalismo en su tienda vintage y de segunda mano por parte de activistas antiisraelíes como parte de una prolongada campaña de acoso.

El modelo y actor Enok Groven, de 40 años, había llegado a Israel en marzo para ayudar a las FDI con la logística a través del programa Sar-El. Este noruego cristiano dijo que se había sentido inspirado para preparar raciones de comida y clasificar uniformes durante varias semanas después de ver las imágenes de los rescatadores cuando entraron por primera vez en el recinto del Festival de música Nova, donde cientos de asistentes fueron masacrados y heridos por terroristas de Hamás el 7 de octubre.

“Simplemente sentí en mi corazón que tenía que ir allí y hacer algo,” explicó Groven. “Quería mostrar mi simpatía por el pueblo judío y por las familias de quienes perdieron a sus [seres] más queridos.”

Después de que los periódicos locales de Bergen informaran sobre su voluntariado, Groven describió cómo él y su negocio fueron objeto de intentos por parte de activistas para arruinarlo.

“Podría haber pensado que iba a perder algunos clientes al ser tachado de amigo de Israel, pero lo que ocurrió fue mucho peor,” dijo Groven.

Una tienda en Noruega vandalizada porque su dueño fue voluntario en Israel. (Enok Groven)

La tienda Slit ‘an Vintage fue marcada con graffiti varias veces incluso antes de que Groven hubiera vuelto a casa. “Sionista” fue pintado con spray amarillo en el escaparate, y en otra ocasión “Asesino de niños, quédate donde estás” fue garabateado en la ventana.

Los vándalos rompieron la puerta de cristal y dos activistas anti-Israel intentaron saltar sobre el escaparate para romperlo, según Groven. Al no conseguirlo, supuestamente se dirigieron a otra tienda de segunda mano con propietarios proisraelíes y rompieron su escaparate en su lugar.

En Internet, los activistas han impulsado una campaña de boicot contra Groven, dejando reseñas negativas en Google Maps y Facebook. Se extendieron rumores de que los activistas intentarían irrumpir en la tienda y quemarla, dijo Groven, lo que llevó al propietario del edificio a pedirle que dejara de hablar de Israel. La mayoría de sus empleados habían dimitido y, según él, había perdido el 90% de su antigua clientela, en su mayoría jóvenes y estudiantes. Groven dijo que contaba con el patrocinio de los turistas y el apoyo de las comunidades cristiana y judía, pero no estaba seguro de que la tienda aguantara el invierno.

También se han visto afectados otros negocios de Groven. Afirmó que su marca de café fue expulsada de una tienda y que su tostador cortó las comunicaciones, lo que paralizó la producción y los pedidos.

Incitación en Internet a secuestrarlo

Activistas han animado a la gente en Internet a secuestrarlo y a difundir afirmaciones de que era un misógino, un violador y un pederasta.

“Recibo el odio de desconocidos en la calle, pero también el apoyo de personas que piensan que soy valiente por defender algo,” dijo Groven. Algunos de mis antiguos amigos ya no me hablan, pero no me importa, porque tengo más tiempo para los que aún disfrutan de mi compañía. Vandalizan una tienda en Noruega porque su propietario El modelo y actor Enok Groven fue voluntario en Israel (crédito: Enok Groven)

Groven dijo que no era consciente de las consecuencias del voluntariado en Israel, pero se mostró orgulloso de haber defendido lo que consideraba justo. El movimiento anti-Israel estaba de moda, “como la mala moda” y quienes seguían el boicot se estaban sometiendo a la presión social. Esperaba que la tendencia acabara pronto, y dio las gracias a los desconocidos que le habían mostrado su apoyo.

“He adquirido una visión completamente nueva de las mentiras, de lo peligrosas que son y de lo fácil que es difundirlas hoy en día. En pocos minutos se difunde una mentira salvaje en las redes sociales. Y me ha conmocionado saber que la gente decide creer ciegamente las mentiras malvadas, sin importar lo alejadas que estén de la realidad. Y sin hacer preguntas ni mirar la fuente. Pero del mismo modo que el amor vence al odio, también creo que la verdad vencerá a la mentira” dijo Groven. “No soy judío. Sin embargo, todo esto ha ocurrido porque soy amigo de los judíos. Y eso dice mucho.

